Isabel Pantoja y el misterio de la comida que le dieron a escondidas en 'Supervivientes'

Isabel Pantoja fue, una vez más, la protagonista de la última gala de 'Supervivientes 2019'. Esta vez, no obstante, quedó bastante mal de cara a la audiencia, al programa y a sus compañeros. Todo por una misteriosa lata que se comió y que nadie sabe de dónde salió.

La comida que dieron a Isabel Pantoja

Colate, que no soporta a la tonadillera, sacó el tema a relucir en plena gala. El ex de Paulina Rubio dijo que no sabía de dónde había salido la lata que Isabel se comió hace dos semanas, y dio a entender que se la había dado el programa a escondidas.

Isabel se intentaba defender como podía, negando la evidencia. Primero dijo que fue por "prescripción médica", algo que desmintió posteriormente Jorge Javier Vázquez: "El médico nos confirma que eso no es cierto, Isabel".

Más tarde, la cantante aseguró que la lata se la dio "un pirata olvidado" (o sea, el programa) y que "se la encontró en el suelo porque allí nadie puede darte nada". Misteriosamente, pues, apareció la comida en el suelo, como si de un coco recién caído se tratase.

Jorge Javier, no obstante, se esforzó en recalcar que 'Supervivientes' no había dado nada de comida a escondidas a la cantante, pero sus palabras quedaron en entredicho por las incongruencias de la tonadillera: "Yo necesitaba proteínas, así que pedí la lata. Me hacía un análisis médico tres días después, y necesitaba esa comida". WTF.

La teoría principal

No queremos ser mal pensados, pero todo apunta a que a alguien de la productora se le cayó misteriosamente la lata de comida al suelo y que, casualmente, estaba ahí Isabel Pantoja para recogerla y comérsela.

Este privilegio respondería a las continuas amenazas de la tonadillera con abandonar el concurso, algo que repite cada semana. El programa tiene que cuidar a su estrella principal, que para eso han desembolsado una cantidad más que considerable.

Expulsada y nominados

La expulsada fue la modelo curvy Lidia Santos, y las nominadas para esta semana son Violeta, Dakota, Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés.

