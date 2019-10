La humillación de Isabel Pantoja a Chelo en la presentación de 'Idol Kids'

Isabel Pantoja ha reaparecido ante los medios. La última gran folclórica ha acudido a la presentación de 'Idol Kids', el talent show musical protagonizado por niños, conducido por Jesús Vázquez y en el que Pantoja forma parte del jurado junto a la cantante Edurne y el productor musical Carlos Jean.

Para poder conocer toda la información sobre la nueva etapa de la tonadillera en Telecinco, Gritos acudió al evento. Sin embargo, lo que más dio el cante fue el extraño comportamiento Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja da el cante en la presentación

La convocatoria de 'Idol Kids' comenzó con una rueda de prensa. Una fila de sillas grises se fue llenando hasta que apareció Isabel Pantoja. Con un vestido negro y encaramada a un tacón de aguja cual equilibrista circense, la cantante se situó en el centro de la escena, entre Jesús Vázquez y Edurne.

Isabel Pantoja destiló hieratismo en los primeros momentos, aunque, en cuanto se animó, comenzó a interactuar con sus compañeros. Cuando por fin estaba contando su experiencia en 'Idol Kids' y cómo había vivido las grabaciones, el encuentro tuvo que pararse para que el presentador y el jurado pudieran hablar con 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es Mediodia'. En su directo con Sonsoles Ónega, la tonadillera rompió a llorar cuando le preguntaron por su madre.

Este primer momento lacrimógeno provocó que Isabel comenzase a estar con las emociones a flor de piel, aunque no sabía lo que le esperaba. Cuando llegó el turno de preguntas, una periodista lanzó una cuestión que sentó a Pantoja como una fabada asturiana a la hora del desayuno: "¿Cómo compaginaste las grabaciones con la estancia de tu madre en el hospital?".

Isabel Pantoja, visiblemente molesta, se negó a contestar y Jesús Vázquez, que se ha convertido en su amigo del alma durante las grabaciones del programa, salvó la situación: "Trabajando todos en equipo porque cualquiera de nosotros puede tener un incidente de cualquier tipo".

Por otro lado, Chelo García-Cortés, que ya mantuvo una relación bastante servil con Isabel en 'Supervivientes', replicó sus viejas costumbres de chelordomo. En un peloteo sin parangón, intervino en la conversación para zanjar el tema y ganar puntos con Pantoja: "Se cambian los días de grabación y ya está".

El intento de huida de Pantoja

Al acabar la rueda de prensa, tocaba el turno de las entrevistas, en las que el presentador y los tres jurados tenían que enfrentarse a las afiladas lenguas de los periodistas. Sin embargo, lo que comenzó fue una escalada de desapariciones. Edurne se marchó escopetada al aeropuerto para volver a Manchester, por lo que fue un visto y no visto.

Lo que dejó a todo el mundo anonadado fue la reacción de Isabel Pantoja que, emulando al mismísimo Harry Houdini, desapareció del escenario sin previo aviso. Las entrevistas comenzaron sin ella y Jesús Vázquez y Carlos Jean atendieron la prensa hasta que la tonadillera se dignó a aparecer.

Mientras tanto, Vázquez desveló que ha sido designado para dar las campanadas en Telecinco este año y que le agradaría que Isabel Pantoja le acompañase en la Puerta del Sol: "Tengo una relación real con ella y me divierten las cosas que me cuenta. Es un cachito de historia reciente".

Isabel se justificó diciendo que "estaba en el baño" y se sentó a charlar con nosotros. Como no se podía hacer ninguna pregunta de tipo personal, Pantoja tiró de anécdotas y abrió el baúl de los recuerdos, tal y como haría la mismisima Karina. En este remember, la artista tuvo tiempo para hacer un recorrido por toda su carrera artística y recurrir repetidamente al autoelogio, dejando claro que a ella cualquier tiempo pasado le parece mejor.

Lo único rescatable es la pulla que lanzó hacia algunos de sus excompañeros de 'Supervivientes': "Le he dado a más de uno una lección". Además, cuando se volvió a nombrar su posible participación en las campanadas, Isabel se ufanó de que las suyas del año 2012 fueron "las más vistas de Telecinco".

Chelo García-Cortés: la eterna arrastrada

Chelo García-Cortés acudió a la presentación de 'Idol Kids' con un objetivo que ella misma se marcó: preguntar a Isabel Pantoja sobre su salida de prisión en su reportaje de 'Diario Che'. A pesar de tan incisivo cometido, esta oportunidad de la colaboradora de 'Sálvame' para desligarse de la figura de la tonadillera se convirtió en un capítulo más de larga lista de peloteos de Chelo.

La periodista conversó muy brevemente con la que piensa que es su amiga, por mucho que los hechos y sus propios compañeros de programa le digan a gritos que no. Chelo García-Cortés, presa del miedo interiorizado que tiene a Isabel, no formuló la pregunta más esperada y se justificó por la tarde en 'Sálvame': "No la hice porque no podía hacérsela. No se podía hablar ni de la cárcel ni del problema de su hija".

Isabel Pantoja, que sabe que le conviene mantener a la periodista a una distancia prudencial, también se negó a mandar un saludo al magacín vespertino de Telecinco. Además, sus gestos faciales hacia Chelo cada vez que preguntaba dejaban muy claro el desdén que la tonadillera siente hacia la periodista.

No habrá 'Idol Kids' hasta 2020

Para ver a Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean en acción bajo la batuta de Jesús Vázquez, habrá que esperar hasta 2020. Un programa que quizás sufra el desgaste de los talent shows musicales que ha padecido 'La Voz Kids' en su última edición en Antena 3.

Y tú, ¿qué opinas del comportamiento de Isabel Pantoja? ¿Triunfará como jurado en 'Idol Kids'?