Isabel Pantoja sigue estando en el centro de la diana mediática. La cantante tiene un lío judicial y mediático abierto por la herencia de Paquirri, y ahora, además, se le abre un nuevo frente: la revista Lecturas.

El medio vuelve a la carga contra la tonadillera por segunda semana consecutiva. El anterior miércoles, la publicación revelaba que Pantoja tenía "una nueva amiga", y éste da voz a Dulce Delapiedra, quien afirma que la cantante quería envejecer junto a ella, todo ello con un doble juego.

Las amigas íntimas de Isabel Pantoja

Volvamos al inicio. La semana pasada, Lecturas informó de que había una mujer especial en la vida de Pantoja: "El ama de llaves de Cantora (...) parapetada en su finca, Isabel ha depositado toda su confianza en esta mujer. (...) Es la persona con la que la artista se desahoga y comparte sus desvelos y noches de insomnio, bañados en refrescos de cola y cartones de tabaco".

Este miércoles, la revista va más allá y sigue jugando con la orientación de la cantante. "Isabel Pantoja me dijo que quería envejecer conmigo", asegura Dulce Delapiedra. "Me dijo que me guardaba un piso, pero lo vendió. (...) Sus manos y sus pies era yo. Quería que fuera para toda la vida", recoge 'Chic'.

Al doble juego le añaden un "Amor, celos y avaricia en Cantora" en la portada, por si alguien no lo había pillado.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que se deja caer algo así, pues desde hace años se especula con la relación entre Isabel Pantoja y Chelo García Cortés. Ambas fueron uña y carne hasta 2012, cuando la tonadillera cortó toda relación con ella al enterarse de que la periodista le dejaba un piso de Madrid a Chabelita (hija de Isabel Pantoja) y su novio de entonces.

El 2015, Pantoja se refirió a su relación con Chelo: “Yo la he querido mucho porque ella ha sido una gran amiga mía. La quiere toda mi familia, mi madre, mis hermanos, mi hija, mi hijo. Chelo comía en mi casa todos los días porque estaba solita y eso no se puede olvidar; pero nos encontraremos cuando yo esté preparada porque he sufrido mucho, muchísimo”. Ambas se reecontraron en 'Supervivientes', donde dejaron claro que tenían que solucionar asuntos pendientes, pero en privado.