Isabel Pantoja ya no quiere abandonar: el truco de 'Supervivientes' para tenerla contenta

El domingo pasado, Isabel Pantoja estaba más que dispuesta a abandonar 'Supervivientes 2019'. Así se lo comunicó a Jordi González, quien, al final, consiguió disuadirla para que se esperara al domingo. ¿La razón? Estaba nominada, e igual el público le concedía el deseo y la expulsaba.

Pues al final, ni una cosa ni la otra. En cambio, Pantoja estaba más feliz que nunca de haberse salvado y de seguir en el concurso. ¿Por qué? ¿A qué se debe este cambio de actitud tan repentino?

El truco de 'Supervivientes' para retener a Pantoja

Isabel Pantoja estaba harta de estar en la 'playa mala'. Para los que no veis mucho el concurso, hay diferentes tipos de ubicaciones, entre las que se reparten a los concursantes. A la cantante le llevaba tocando ya dos semanas seguidas en la peor, donde apenas tienen comida y pasan penurias. Además, en aquella zona no tenía a sus amistades, pues les fueron cambiando de grupos, y se sentía bastante sola.

La tonadillera estaba ya en bucle negativo: "Mi tiempo aquí ha terminado y deseo volver a mi casa. Lo siento por la audiencia, por mi familia... pero no puedo estar más así. He sido muy valiente para muchas cosas, pero para esto no", decía.

Y qué casualidad, señores, que justo este jueves el programa decide dar un vuelco al concurso y cambiar las localizaciones y la distribución de los grupos, sacando así del bucle a Pantoja.

Telecinco les dividió entre 'jóvenes' (Dakota, Oto, Lidia, Mahi, Fabio y Violeta)y 'menos jóvenes' (Isabel Pantoja, Chelo, Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Albert, Omar y Colate), justo como cuando estaban a comienzo del reality, y justo también cuando Pantoja se sentía más a gusto.

Además, al grupo de la tonadillera le tocó la playa buena, tras disputarse ambos grupos las localizaciones en un juego de fuerza.

Isabel Pantoja ya no se quiere ir

Todo ello hizo que la tonadillera estuviese de nuevo feliz. Ya no se quiere ir, ya vuelve a sonreír y hacer bromas, ya está de nuevo en su salsa.

Sin embargo, en la gala de este jueves no todo fueron celebraciones para ella, pues vuelve a estar nominada, 'gracias' al punto directo de su hasta ahora amigo Colate.

Nominados y expulsados

Jonathan fue expulsado por la audiencia, algo que el joven necesitaba ya que una semana en el 'palafito', en la más absoluta soledad, le había hecho mella. Carlos Lozano ocupó su lugar, al ser el menos votado por los espectadores para quedarse.

En cuanto a las nominadas de la gala 5, son: Chelo, Isabel Pantoja, Lidia y Violeta.

Y esto es todo, ¿qué opinas?