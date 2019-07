Isabel Pantoja, obligada a abandonar 'Supervivientes' por problemas de salud

En esta entrega número 12 de 'Supervivientes: Conexión Honduras' la continuidad de Isabel Pantoja en el concurso estaba en el aire. En la gala pasada, la cantante ya había sido apartada de sus compañeros y se mantenía en observación. Jordi González ha sido el encargado de comunicar el veredicto del equipo médico del programa, que ha realizado a Isabel Pantoja las pruebas pertinentes para decidir si sigue en Honduras o vuelve a España.

El presentador ha comenzado preguntándole cómo se encuentra y ella ha respondido: "Estoy de reposo, muy bien cuidada, pero me siento muy triste. Primero por estar mal físicamente y segundo porque me da muchísima pena tras los tres meses de concurso y programa". Jordi le ha planteado si tiene fuerzas para seguir, a lo que Pantoja ha contestado: "Yo sí tengo fuerzas. Bien sabe Dios que es por no defraudar a mi familia, ni a nadie, ni a mí misma. Pero no depende solo de mí, depende del doctor que me está tratando".

A continuación, González ha comenzado la lectura del parte médico en el que ha explicado que Isabel Pantoja debe abandonar el formato para ser tratada en España. El moderador ha afirmado que la tonadillera requiere "restricciones dietéticas para garantizar su salud", ya que la comida de la isla "ha elevado a niveles preocupantes ciertos valores". Tras explicarlo, ha aseverado: "La necesidad de un estricto control de la alimentación hace incompatible su continuidad en el concurso".

El plató, en el que estaba presente Chabelita, se ha quedado en completo silencio mientras Isabel Pantoja se derrumbaba por completo. La concursante ha pedido disculpas por su abandono forzado mientras que Jordi ha intentado reconfortarla. También ha enviado un mensaje de parte de la organización de 'Supervivientes' en el que todo el equipo lamentaba la noticia, un plúmbeo golpe para la cantante que ya se encontraba en la recta final del reality.

Isabel Pantoja se despide de sus compañeros

La cantante, después del drama inicial, ha tenido que despedirse del resto de los concursantes: "Desgraciadamente, para mi salud no es bueno que siga en el concurso". Albert, Mónica Hoyos, Omar Montes, Fabio y Mahi se han quedado sorprendidos al recibir la noticia.

Isabel Pantoja ha continuado dedicando unas bonitas palabras al resto de robinsones y ha afirmado: "Os quiero muchísimo, os deseo lo más bonito del mundo". Unas afectivas declaraciones que ponen punto y final al concurso de la que ha sido la protagonista de la edición, a pesar de que las peleas con sus compañeros y las críticas en plató no se lo han puesto nada fácil.