Lluvia de críticas a Isabel Jiménez por regresar ya al trabajo tras ser madre

Isabel Jiménez regresó al trabajo en pasado 3 de junio tras haber sido madre por primera vez. La presentadora de Informativos Telecinco decidió volver al plató dos meses después de haber dado a luz a su hijo, algo que le ha valido una lluvia de críticas.

Críticas a Isabel Jiménez por reincorporarse al trabajo tras su baja

El periodo del permiso de baja por maternidad es de 16 semanas ininterrumpidas. Sin embargo, Isabel decidió regresar antes al trabajo. Concretamente, 60 días tras dar a luz.

La periodista volvió a Mediaset con ganas, tal y como lo manifestó en sus redes sociales: "Volvemos a las andadas", con los hashtags "ganas de volver" y "amo mi trabajo".

Sin embargo, muchas mujeres le están diciendo estos días que "renunciar a la baja" siendo un personaje público va a perjudicar "la lucha por la conciliación".

Isabel se defiende

Isabel Jiménez ha querido responder a las críticas a través de sus redes: "A los que le preocupe el padre está en casa disfrutando de su bebé y de su baja".

Su compañero, David Cantero, defiende a Isabel: "Me agota responder este tipo de afirmaciones, pero ahora la baja es ¡COMPARTIDA! Y ahora es su papá el que se ocupará a tiempo completo del pequeño… No sabe usted nada de su horario ni de sus niñeras ni de sus circunstancias, si quiere polemizar busque otro foro! Esto no es Twitter. Gracias", dijo en sus redes.

¿Qué opinas de que Isabel vuelva pronto al trabajo?