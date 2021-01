Isabel Díaz Ayuso posa en 'Vanity Fair': habla de su deseo de tener hijos y de sus polémicas

Isabel Díaz Ayuso, de 42 años, vuelve a ser protagonista de una portada, esta vez de la revista 'Vanity Fair', que sale este viernes 22 de enero, después de que se haya conocido que está al borde de la ruptura con su novio Jairo Alonso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid posó para este medio el pasado 19 de diciembre con un vestido de Alexander McQueen por MyTheresa y salones de Mascaró. En el interior hay más fotos con otros estilismos, que sin duda darán mucho de qué hablar como ya le ocurrió tras su polémico reportaje en 'El Mundo'.

En la entrevista Ayuso habla de algunos aspectos de su vida personal y de las diversas polémicas en las que se ha visto envuelta desde que ostenta el cargo, sobre todo por su gestión en la pandemia del coronavirus.

"Soy una mujer crítica"

En la portada, la revista define a la política del PP como "la presidenta de la Comunidad más azotada por el virus vive peleando contra todo y contra todos". Junto a este texto, se lee el titular: "Soy una mujer crítica. Si creo que algo no está bien, lo digo".

En el interior, Ayuso habla de cómo es su relación con la prensa y se siente una víctima. "Es verdad que he tenido muchísimas campañas de descrédito, y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum. Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez. En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre".

Su relación con su novio Jairo Alonso y su deseo de tener hijos

En los últimos días se ha hablado de ruptura de la relación, aunque 'Vozpópuli' ya os contó que no era del todo cierto esta información. La pareja atraviesa una fuerte crisis y ya no viven juntos. Él se ha mudado a otra casa pero se siguen viendo. Las responsabilidades que tiene en su cargo y su total dedicación han acabado mermando la relación.

Ayuso explica a la revista: "Nos conocíamos de adolescentes, de salir y verlo por ahí". Después de dar evasivas y evita hablar sobre su vida amorosa. "No voy hablar del mundo sentimental. Nunca lo he hecho. Me he definido siempre como una mujer muy independiente que ha salido adelante por sí misma".

Sin embargo, confiesa: "No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido". Un deseo que tiene que ya expresó en una anterior ocasión. Estaba dispuesta a ser madre junto a Jairo porque eran "un equipo" pero ahora los planes se han truncado hasta ver qué pasa con su relación.

"Ha habido ascensos más llamativos que el mío como el de Sánchez, Iglesias o Montero"

Isabel Díaz Ayuso también ha hablado de su ascenso en política, algo que a ella no le extraña como a otros ya que "llevo 16 años en política. Existe una nueva hornada de políticos".

Después la presidenta pone el blanco sobre otros ascensos que considera que han sido más sorprendentes que el suyo. "Creo que ha habido ascensos muchísimo más llamativos que el mío, como el del presidente del gobierno, el vicepresidente o la ministra de Igualdad”.

Sobre su gestión en la pandemia y el Hospital Zendal

Al ser preguntada por su gestión en la pandemia de la covid-19, señala: "Creo que hemos vivido el momento más duro de la democracia y que hemos hecho lo que hemos podido. Siempre piensas que se podría haber hecho más... pero cuando repaso la lista de cosas, creo que se ha realizado una gestión mucho mejor de lo que los ciudadanos pueden ver porque las campañas en contra han sido insólitas".

Respecto a la apertura del hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, dice: "Insisto: abrir un hospital público nunca puede ser una mala noticia y sin embargo llevamos dos meses defendiéndolo”.

"Si creo que algo no está bien lo digo aunque me erosione"

Otro de los asuntos de los que habla es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algunos creen que se ha convertido en el contrapoder incluso desbancando al líder de la oposición, Pablo Casado, a lo que ha respondido diciendo: "Ocurren dos cosas. Por un lado soy una mujer crítica. Sí creo que algo no está bien, lo digo aunque me erosione..

Después arremete contra Sánchez y su Gobierno. "También pienso que muchas decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez han perjudicado directamente a Madrid".

"Pablo Casado ha sido como un hermano, le quiero muchísimo"

También ha hablado de cómo es su relación con Casado. "Fue una de las primeras personas que conocí y desde entonces ha sido como un hermano, uno de mis mejores amigos y alguien a quien quiero muchísimo. Vivíamos la política con la misma intensidad. Éramos capaces de no dormir una noche con tal de presentar una campaña, de viajar por todas partes, involucrarnos en todas las peleas".

A día de hoy, asegura que siguen siendo íntimos e incluso desayunan juntos una vez por semana.

Sobre el vicepresidente Ignacio Aguado

En la entrevista también ha hablado de si ha sentido "deslealtad" por parte de su vicepresidente, Ignacio Aguado. Aunque en un primer momento duda de qué decir, acaba explicando: "Hay veces que me hubiera gustado que me ayudaran más. Pero entiendo que no soy la protagonista de esta película. Es Madrid y lo que ha vivido esta ciudad. Lo importante es sacar esto adelante".

Sobre la polémica tras su confinamiento en el hotel de Kike Sarasola

Ayuso pasó parte del confinamiento en un apartahotel de lujo de Kike Sarasola cuando tuvo el coronavirus, un tema por el que suscitó una gran polémica ya que aparecieron documentos que la comprometían y se habló de trato de favores hacia el empresario tras la firma de un supuesto contrato que le favorecía.

Ayuso siempre negó todo. Tras todo el revuelo que se generó, la presidenta asegura que una vez más volvió a ser víctima de todo esto y que no podía haberlo gestionado mejor porque todo el mundo estaba en su contra sin pedirle facturas ni pruebas para poder defenderse.

"¿Con todo en contra? Imposible. ¿Con esa campaña de descrédito? ¿Alguien me pidió la factura? ¿Alguien...?", preguntó. La revista, que fue quien sacó la noticia, responde que ellos sí se la pidieron, pero ella insiste: "¿Alguien se molestó en ver que lo que yo estaba pagando era lo mismo que estaban pagando los demás? Un hotel que estaba cerrado, que no tenía servicios en un momento en el que no había actividades en Madrid".

Después continúa explicando: "No entiendo cuál es el escándalo. Estar en un hotel para no contagiar a mi familia, no molestar a mis vecinos, no molestar en mi equipo y poder trabajar en libertad sin tener que poner peligro a otros. ¿Cuál es el pecado?".