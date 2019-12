¿Isabel Díaz Ayuso viste bien o mal? Sus aciertos y errores de estilismo desde que es Presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso acaba de cumplir sus primeros 100 días como Presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicen los expertos que es el margen de confianza que hay que darle a un político antes de realizar su primera evaluación, así que ya podemos realizarle su primer examen. El nuestro no será de sus medidas adoptadas, eso lo dejaremos para nuestros compañeros de Política, aquí lo que vamos a analizar son sus estilismos y la evolución que su imagen ha tenido a lo largo de este tiempo.

Ayuso se entrenó en el cargo el pasado 19 de agosto. En estos poco más de tres meses como Presidenta, hemos seleccionado una veintena de actos públicos y privados que nos sirven de referencia para conocer sus preferencias a la hora de vestir, sus colores favoritos, complementos fetiche e incluso sus grandes errores de estilo.

Desde Vozpópuli hemos decidido realizar este repaso como si de su propia agenda se tratara, viendo las apariciones más relevantes que ha ido teniendo mes a mes desde que ejerce su cargo público como Presidenta de los madrileños.

Agosto: su puesta de largo

A finales de agosto llegaba su gran momento, la subida al poder como Presidenta de la Comunidad. Para este acto eligió un favorecedor vestido que destacaba sobre todo por su atrevido color, un rojo pasión que, como mujer morena, le favorecía muchísimo.

Con este debut estilístico, Díaz Ayuso nos enseñaba ya algunas claves de su armario:

El gusto por los colores vivos, sobre todo el rojo

La predilección por las faldas de vuelo con largo midi

El uso de tacones no excesivamente altos

Al día siguiente le tocaba a su vicepresidente y consejeros nombrar su cargo. En esta ocasión la elección del color fue radicalmente opuesta, seleccionando un tono crudo. Durante estas semanas veremos cómo sus looks se debaten entre estas dos tendencias, la elección de colores muy vivos o tonos neutros.

Con este vestido podemos ver el escote que más favorece a la Presidenta, un amplio escote en pico que irá utilizando en diversos actos a posteriori. Además también confirmamos su gusto por el calzado básico. Si en su nombramiento elegía unas sandalias doradas, para el día siguiente escogió unos salones nude. Dos básicos que no pueden faltar en el zapatero de cualquier mujer.

Septiembre: la búsqueda de su estilo

Transcurridos los primeros días, Díaz Ayuso comenzaba su agenda oficial con sus primeros actos públicos. Durante el mes de septiembre pudimos ver como acertaba con la elección de looks de dos piezas. Elegía para la parte de arriba favorecedoras camisas o blusas con escote en pico que conjuntaba con faldas de vuelo plisadas, de total tendencia durante el verano.

Durante un acto junto a la Reina Letizia con motivo de las Jornadas sobre el tratamiento informativo de la discapacidad, daba una lección de estilo conjuntando blusa y falda del mismo estampado dando el aspecto de un falso vestido camisero.

Los looks de diario pasaban el examen, ¿Pero qué sucedía con aquellos momentos más institucionales o festivos? Aquí Ayuso pecaba de poca experiencia. Para su encuentro con el Rey Felipe VI elegía un poco favorecedor vestido crudo de cuello caja y manga larga. Una elección que buscando ser sobria se quedaba bastante sosa. Una semana más tarde acudía a la inauguración de la temporada del Teatro Real y su elección tampoco brillaba. El color morado destacaba fenomenal sobre su piel clara pero el corte elegido era más acorde para ser madrina de una boda que para un acto de este tipo.

Sin embargo, el plato fuerte lo teníamos reservado para el final de mes. Durante su visita a Arganda del Rey junto a los Reyes, Díaz Ayuso jugó con el estilo masculino... pero la jugada no le salió nada bien. Sin duda, su peor elección en estos 100 días es este look que nos demuestra que está mucho más favorecida con falda que con pantalones, sobre todo con este tipo de patrón amplio y tiro alto que no le sienta nada bien a su figura.

Octubre: jugando a combinar prendas básicas

Durante el siguiente mes, y ya estamos en octubre, Ayuso continúo utilizando su fondo de armario repitiendo aquellas prendas que más le favorecen. Su estilismo para la recepción real por el Día de la Hispanidad fue un gran acierto, volviendo a elegir una combinación de blusa y falda plisada, esta vez en tono marrón y acompañada por discretos complementos a juego. En esta ocasión podemos ver uno de los fetiche en cuanto accesorios, el gusto por elegir pequeños pendientes colgantes.

Para una inauguración en el Museo Thyssen repetía la falda plisada utilizada con la Reina Letizia en septiembre, pero le daba un toque más informal utilizando una cazadora de cuero negra. Una prenda que le debe gustar ya que utilizaba otra, pero en color rojo, en la visita al hospital que realizó al torero Gonzalo Caballero.

El resto del mes pudimos verla eligiendo combinaciones de prendas neutras. Una original camiseta negra de cuello cerrado y sin mangas que combinó con una nueva falda plisada en la presentación del equipo oficial de la Copa Davis y con nuestros odiados pantalones masculinos grises en un acto con la Asociación Víctimas del Terrorismo. Pero demostrando que había aprendido la lección, mejora el look elegido anteriormente. Además el mismo día repetía estilismo para asistir al desfile de Charhadas y aquí lo combinaba con una americana masculina. Esta vez si conseguía un aprobado en Moda.

Cerraba el mes con una gran prueba de moda, asistir a la entrega de los Premios Telva. Acudir como invitada a una fiesta organizada por una revista de moda siempre es más exigente, pero en esta ocasión Díaz Ayuso tiraba de sus prendas comodines para salir airosa eligiendo una blusa blanca de escote pico y una falda de vuelo a base de volantes.

Noviembre: sin tiempo para ir de shopping

Terminamos el recorrido con el mes de noviembre, un mes decisivo para el Partido Popular ya que se celebraban las elecciones nacionales. En estos días la Presidenta arrimaba el hombro junto a los suyos y lo hacía sacando su versión más casual. Hemos podido verla luciendo vaqueros ajustados, un estilo de pantalones que sí le favorecen, zapatillas de deporte, camisetas de algodón y chaquetas largas como prendas de abrigo.

Bastó subirse a unos tacones para que un look sport pasara a estar a la altura

Además ha sido el mes de la Copa Davis y la Presidenta acudió a varios partidos así como a actos relacionados con la organización. En la final la pudimos ver junto al Rey Felipe VI repitiendo el mismo estilismo que había usado sólo dos semanas antes para el día de las elecciones. Bastó subirse a unos tacones para que un look sport pasara a estar a la altura.

También ha tenido eventos de noche donde nos ha dado una de cal y otra de arena. La noche buena la tuvo en la lectura de los nominados a los Premios Forqué, donde vestía una blusa negra... ¡Exacto! de escote en pico, con una original falda-pantalón. Un look elegante a la vez que sencillo y cómodo. Pero la noche mala la había tenido dos días antes, en una gala contra el cáncer de mama, en la que repitió la falda negra de volantes que había vestido tres semanas antes en los Premios Telva. Esta vez falló combinándola con una blusa azul de cuello alto que no hacía más que echarle años.

¿Que nos tendrá reservado para sus siguientes 100 días? Lo que es seguro es que debería de escribir una buena carta a los Reyes Magos o hacer un uso de las rebajas de enero para actualizar su fondo de armario ya que las combinaciones de sus prendas básicas se están agotando.