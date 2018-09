Las lágrimas y las palabras de Isa Pantoja tras escuchar la llamada de su madre

La noche del pasado jueves en ‘Gran Hermano VIP 6’ se tornó complicada para Isa Pantoja. Las malas noticias se iban sucediendo una detrás de otra. La primera, su expulsión inesperada frente a Miriam Saavedra, que dejó a sus compañeros con la boca abierta.

La segunda noticia vino acto seguido, su novio Omar Montes la dejó en directo después de ver a su novia debajo de las sábanas con Asraf, un ‘edredoning’, -como él definió-, que no le gustó nada. Además días antes ya le había advertido de que tuviera cuidado con lo que hacía y se portara bien. Para más inri, el novio de Isa entró como nuevo concursante de la casa y tuvo una pelea con Asraf, en la que casi llegan a las manos.

Chabelita cree que su expulsión tuvo que ver con la llamada de su madre

Una vez que Chabelita estuvo en plató, le esperaba aún el plato fuerte: escuchar un fragmento de la llamada que hizo su madre a ‘Sálvame’ de hora y media en la que entre lágrimas decía que prefería ver a su hija dentro de ‘GH VIP’ que sin saber dónde está o a qué hora llegará.

Unas palabras que dejaron a Isa hundida. “No me lo esperaba para nada. No sé qué decirte, No quiero que se me vaya de las manos tampoco, es que han sido muchas cosas esta noche”, le decía a Jorge Javier Vázquez mientras se secaba las lágrimas de los ojos.

“Tengo un hijo y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado”

Después continuo diciendo: “Mi madre nunca me había dicho estas cosas directamente, obviamente ahora entiendo muchas cosas. Una de ellas, es que por eso estoy aquí hoy y espero que me pueda explicar todo”.

Al preguntarle Jorge Javier si creía que la llamada de su madre le había perjudicado, Isa rompió a llorar de nuevo y se armó de valor para decir: “Yo lo que sé es que tengo un hijo de 4 años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado”, arrancando los aplausos del público por sus palabras.

Isa: “No era el momento de hacerme esto públicamente”

Momentos después Isa se mostraba agradecida por lo que le ha dado su madre, pero dejó claro que no le pareció bien la llamada: “Lo he tenido todo en esta vida, he tenido todo lo que he querido. He sido una niña muy caprichosa, todo lo que he pedido me lo daban pero me ha faltado esa complicidad y acercamiento con mi madre. No digo que no tenga la razón, ni que sufra como madre, yo también lo soy, pero no era el momento para hacerme esto públicamente sabiendo que yo estoy en un concurso por mi hijo”, dijo entre lágrimas.

“Me siento mal de que me hagan esto, todo junto, públicamente”

El presentador de ‘GH VIP’ le preguntó su pensaba que su madre tenía esa idea sobre la vida que llevaba, e Isa respondió: “No es así, ella no lo sabe tampoco. Ella se basa en lo que ve en la televisión. Tampoco tenemos una relación como para contarnos esas cosas, ella no está cuando yo llego a esas horas o cuando recojo al niño y lo llevo a mi casa, ella no está en momentos familiares. Me duele, es lo mismo que lo de este chico [Omar], que lo entiendo, lo acepto. Mira, me acaban de dejar y yo respeto, no guardo rencor, no guardo rabia, no puedo con eso. Pero me siento mal de que me hagan esto, todo junto, públicamente”.

Respecto a si su madre le había defraudado, dijo entre lágrimas: “Estoy triste, pero es mi madre” y añadía: “No le puedo decir nada, es mi madre, gracias a ella tengo todo lo que tengo aquí, todo lo que yo soy se lo tengo que agradecer a ella. Entonces no le guardo rencor, ni mucho menos. Lo entiendo perfectamente y cuando salga de aquí seguro que hablaremos. Ella sabe que la quiero mucho igualmente pero creo que era mi concurso y no me merecía esto”.

Jorge Javier: “El dolor de una madre se vive en soledad, no se hace público”

Acto seguido, Jorge Javier le transmitía lo que otras personas pensaban de la llamada de Isabel Pantoja: “También hay mucha gente que ha entendido que no era el momento, que esa llamada te ha perjudicado y fue muy poco generosa contigo y añado, yo creo que el dolor de una madre se vive en soledad, no se hace en público y si tienes algo en contra de tu hija, esperas a que salga del concurso, la llamas y se lo cuentas, y no la colocas en este estado que vemos, provocado por la llamada de la madre”.

Después le explicó que la tonadillera había llamado en otra ocasión: “Hubo otra llamada, parece que tu madre tenía tarifa plana con Telecinco, hubo otra diciendo que te quería muchísimo y que te apoyaba muchísimo, que esperaba que te quedaras dentro y ha enviado un mensaje a su club de fans para que te apoyen”. Isa contestaba: “Es mi madre y ya está”, para después decir que al salir del plató no pensaba “hablar con nadie”. “De verdad. No quiero nada”, decía entre lágrimas.

Jorge Javier a Isa: “Me gusta tu fuerza, tu seguridad. Eres muy madura”

Cuando Jorge le dio permiso a Dulce para levantarse, abrazó a “su niña” y lloraron las dos, pero Isa trataba de tranquilizarla: “Yo sufro más porque se calmen todos. Yo voy a estar bien, son muchas emociones, pensaba que lo tenía todo controlado cuando me expulsaron…”.

Después Jorge le decía unas bonitas palabras a Chabelita: “Eres una tía con 22 años, que has aguantado cosas, muchísimas cosas, con muchísima entereza, que es algo que siempre a mí me ha gustado de ti. Me gusta tu fuerza, tu seguridad, hay mucha gente que lo confunde con ligereza, frivolidad o con vida disoluta o lo que le dé la gana la gente, pero me pareces una mujer muy segura de ti misma, muy madura, para todo lo que llevas detrás”. Isa le respondió agradecida, antes de fundirse en un abrazo: “Te agradezco mucho las palabras, de verdad”.