Isa Pantoja se embolsa 6.750 euros la hora por su última entrevista

La hija de Isabel Pantoja, de 22 años, acudió el pasado 27 de octubre a ‘Sábado Deluxe’ donde concedió una de las entrevistas más esperadas tras su expulsión de ‘Gran Hermano VIP’ y reconciliación con su madre tras sus dos apoteósicas llamadas en televisión.

Isa Pantoja se sinceró y habló alto y claro de su familia durante una entrevista que duró dos horas y cuarto. Explicó la mala relación que tiene con su tío Agustín, diciendo, para sorpresa de todos, que él es la persona que más daño le ha hecho en la vida y reveló aspectos como estos: “Parte de mi familia le ha hecho creer a mi madre que se tiene que sentir agradecida porque en un momento de su vida, tras la muerte de Paquirri, se hacen cargo de mi hermano. Ahora mantiene a todos, pero ella lo ve normal. No se queja ni nada. Si no hubiera hecho caso al qué dirán, hubiera sido más feliz”.

También habló de Dulce, su exniñera, y de la examiga de su madre, María del Monte. “Cuando cumplí 12, ella llamó para que fuera a su casa y me llevó Dulce. Estuve una semana y súper contenta. Después de esto quise volver a ir, pero mi madre no me dejó porque me dijo que María había hecho un comentario feo de mi hermano”, señaló. Además reveló que el peor error que había cometido su madre fue enamorarse de Julián Muñoz.

Isa Pantoja ha ganado mucho dinero con sus entrevistas en televisión

Detrás de esta entrevista tan íntima se encuentra una suculenta cantidad de dinero, 17.000 euros, según ha publicado ‘Jaleos’. De ser así habría cobrado la hora a la astronómica cifra de 6.750 euros, 113 euros el minuto.

Sin embargo, en anteriores entrevistas se habría embolsado aún una mayor cantidad. La primera vez que la hija de Isabel Pantoja se sentó en el plató de ‘Sálvame Deluxe’, en enero de 2016, tras casi dos años de negociación hasta convencerla, le ofrecieron la cantidad de 40.000 euros. A estas cifras habría que sumarle todo lo que se lleva embolsando con las exclusivas que concede a las revistas.