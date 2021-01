Isa Hernáez, la joven estilista que siempre soñó con trabajar en el mundo de la moda

Saltó a la prensa rosa hace unos meses por ser la novia del piloto de carreras Carlos Sainz, con quien lleva cuatro años, pero en el mundo de la moda apenas nadie conoce esta parte de su vida personal. Ella es Isabel Hernáez, quien con sólo 25 años ya es Responsable de estilismo de la firma Scalpers.

Para una joven cuya pasión es la moda, vivir de ello es un sueño hecho realidad. Prueba de ello es el interés que despierta Isabel en otras chicas que quieren alcanzar la misma meta. En su perfil de Instagram, las preguntas que le hacen a la madrileña –y que luego ella publica– viran todas en ese sentido: ¿qué has hecho para conseguir trabajar en la moda? ¿Dónde y qué has estudiado? ¿Qué prácticas has hecho?

Isa –como la llaman sus allegados– es la prueba viviente de que el que la sigue la consigue, pero sobre todo si se tiene talento y ganas. Hablamos de todo esto y mucho más con ella en una cafetería del centro de Madrid. Su historia, además de inspiradora, puede servir de ruta de guía para muchas jóvenes que estén empezando en este mundo.

¿Cuándo empezaste en Scalpers?

Empecé en Scalpers hace dos años haciendo prácticas, nada más acabar la carrera, en el Departamento de Comunicación. Llevaba la comunicación de esta firma y de otras, como la de la marca de Vicky Martin Berrocal. Y desde septiembre de este año soy Responsable de estilismo de Scalpers Woman [sonríe].

¿Y qué hace una Responsable de estilismo de una firma?

Mi trabajo está entre la oficina y las tiendas. En cuanto a lo primero, organizo citas con estilistas (a los que enseño la colección para que, cuando tengan un evento o trabajen en algún reportaje, tengan el mente la marca y sus prendas) y con periodistas de moda (para lo mismo, para que conozcan la colección que tenemos, los prints, las siluetas, les mando material...). Me gusta conocer a las personas que trabajan en la moda, porque me he dado cuenta de que cuando quedas con alguien y le dedicas un tiempo, responde mucho mejor. Antes mandábamos todo por email, pero yo prefiero el trato personal, pues no sólo se quedan con una imagen diferente de Scalpers, sino que además tocan las prendas, los tejidos, conocen la historia que hay tras cada prenda... es completamente distinto. Y por otro lado, también quedo con 'instagramers' y amigas, por amistad o por enseñarles las colecciones, y eligen alguna prenda para ponérsela y postearla, etc.

Es un poco Relaciones Públicas, ¿no?

Sí, tiene mucho de eso.

Me llama mucho la atención la labor que haces en Instagram de acercar la marca a las más jóvenes. Te estás convirtiendo, poco a poco, en imagen de la firma, ¿qué opinan de ello tus jefes?

Está todo hablado desde el principio. Queríamos potenciar la marca pero no quedarnos en la típica campaña convencional, de una modelo a la que pagas y ya... Ellos pensaron en mí porque ya conocía la firma y entré justo cuando lanzaron mujer (que lleva sólo dos años), conozco a todo el mundo y dijeron 'quién mejor que Isa para llevar este proyecto'.

¿Y a ti te gustó la idea?

Mucho, muchísimo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isa Hernáez (@isahernaez)

Me sorprende mucho que en Instagram, cuando haces ronda de preguntas, tus seguidores se interesan, sobre todo, por saber cómo has llegado adonde estás ahora.

Sí, me preguntan qué he estudiado, dónde, si he hecho un máster, cómo he entrado en Scalpers... Y hay mucha gente que también me sigue pidiendo 'wish list' (lista de deseos, en español), porque antes, hace muchos años, me abrí una cuenta de Instagram en la que subía accesorios, complementos, fotos inspiradoras de moda...

¿Y qué has estudiado?

Estudié Periodismo en inglés en la Universidad Carlos III (Madrid), hice un año de Humanidades antes y me cambié (me gustó mucho pero yo tenía la idea de hacer Periodismo), siempre con el objetivo de trabajar en moda). Comencé a hacer prácticas en segundo de carrera, cuando ni siquiera se podía convalidar con la 'uni', y por coger experiencia. Las primeras fueron en una empresa de imagen personal, y ahí llevaba las redes sociales. Fue mi primera toma de contacto. Luego estuve en The Extreme Collection llevan Comunicación, en Drestip (una plataforma de compra online), y así fui, poco a poco.

Hiciste prácticas, entonces, desde segundo de carrera.

Sí, y es lo que le recomiendo siempre a todo aquel que quiere dedicarse a la moda. Yo me metía todos los días en Fashion Jobs, porque ahí publican un montón de ofertas de prácticas orientadas a moda. Para empezar está fenomenal. Y eso, hay que comenzar a moverse desde primero o segundo de carrera.

Tienes toda la razón, yo hice igual, al final todo es buscarlo, nada cae del cielo. Y volviendo a tus inicios y dado que estudiaste Periodismo, ¿nunca barajaste ser periodista de moda?

Sí, al principio sí. Mi sueño era trabajar en Vogue o en alguna revista, y estar en la redacción y escribir... Aunque también barajé la radio, porque hice prácticas y me encantó. Bueno, no descarto hacer un podcast de Moda (hay uno que me encanta, aunque ya no lo hacen, que se llama Fashion Not Filter, es divertidísimo; lo hacen dos chicas que son amigas y periodistas y se ponen a hablar).

Antes de la carrera, ¿cómo fue tu contacto con la moda?

Siempre he coleccionado revistas, y de pequeña hacía collages muy currados (de recortar siluetas...), dibujos de figurines a los que les hacía zapatos, bolsos... Encontré hace poco algunos y ponía 'Look 1', 'Look 2'... [ríe].

¿Crees que el gusto por la moda aparece o que uno ya nace con ello?

Uff... no sé qué decirte, a mí es que siempre me ha gustado. Siempre me ha encantado vestirme, elegir la ropa... aún hoy. Mis amigas me dicen que lo que más me gusta de cuando quedamos es el 'pre', o sea, elegir la ropa, el maquillaje... [ríe]. Aunque, esto no te lo he contado, en mi familia todo el mundo pensaba que iba a ser cocinera de mayor, porque me encantaba (y me encanta) hacer recetas [ríe].

¿Qué futuro le ves a la moda actualmente? Con la pandemia parece que cambiarán algunas cosas...

No sabría decirte... pero a mí lo que me ha pasado este año, con el confinamiento, es que me he dado cuenta de toda la ropa que tengo. Iba a un ritmo que no podía ser, de esto que tienes una cena y te compras algo especialmente para ese evento. Para mí ha marcado un antes y un después. Ahora sólo invierto en prendas que me vayan a durar, de calidad.

A mí me ha pasado lo mismo, y creo que a la mayoría. Cuéntame cómo es un día normal en tu vida, por ejemplo qué desayunas.

¿Todo? Vale, pues, mira, ahora estoy intentando dejar el café y pasarme al té [está bebiendo té en estos momentos], porque es mejor. Un día normal pues me hago un plan, cumplo las citas y si no tengo pues estoy en la oficina. Cada día es distinto.

¿Y haces ejercicio?

Desde la cuarentena me acostumbré a hacer deporte todos los días. Ahora no hago diariamente, pero 3-4 a la semana. Me encanta correr, desde siempre, o hago clases en el gimnasio.

¿Algún secreto de belleza que quieras compartir?

Pues tengo uno muy bueno. Con lo de la mascarilla, me salían muchos granitos y me recomendaron un tónico de Biologique, que se llama p50. Es lo más. Parece un anuncio pero te prometo que no me pagan, me lo compro yo. [Ríe]. Te coges un algodón, y te pones, a toquecitos, en las zonas que tengas peor. Va de maravilla.

Y me lavo la cara por la mañana y por la noche, y me pongo este tónico (que antes era otro) y una crema hidratante matificante. Y crema de sol todos los días del año.

Y en cuanto a tu familia, ¿tienes hermanos?

Sí, tengo una hermana, Carlota, que estudia Publicidad y dibuja súper bien. Tiene un año menos que yo.

Nos despedimos de ella con la sensación de que va a seguir despegando. Sólo tiene 25 añitos y ya tiene un puesto de responsabilidad en el mundo de la moda, sabe qué teclas tocar, cuándo tocarlas y cómo hacerlo. Está muy bien relacionada, tiene mucha proyección y llegará lejos, tiempo al tiempo.