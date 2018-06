El nuevo corte de pelo de Irina Shayk con el que está irreconocible

Irina Shayk, de 32 años, nos ha sorprendido con su cambio radical de peinado. Con la llegada de las altas temperaturas se ha cortado su larga melena y ha estrenado un nuevo corte de pelo blunt bob con flequillo desfilado y pelo ligeramente capeado. Además de rebajarse el volumen, se ha aclarado el color mucho más.

On my way ..... Una publicación compartida por irinashayk (@irinashayk) el 17 de Jun de 2018 a las 11:29 PDT

Este nuevo look arriesgado, que no ha gustado a todos, le llevó a pasar desapercibida en el desfile de Dsquared2 en Milán, donde lució su nuevo peinado combinándolo con un look masculino muy sexy de esmoquin con generoso escote.

A este corte de pelo han recurrido más famosas como Amaia Salamanca. Este cambio le permite a la pareja de Bradley Cooper sanear su melena, ir más fresquita y no tener que pasar tantas horas delante del espejo para peinárselo. Sin embargo, llama la atención el brillo de su cabello, que hace dudar de si se trata de una peluca aunque también podría ser efecto del flash de las cámaras.