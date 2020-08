La ropa iridiscente es la tendencia que más va a brillar (en sentido literal) este verano

Iridiscencia. Sabemos que es un término complicado pero tendrás que acostumbrarte a él e incluirlo en tu vocabulario de moda habitual porque los tejidos iridiscentes son una de las novedades más frescas de este verano. Para que sepas identificarlos perfectamente basta con que conozcas que esta palabra se refiere a todos esos materiales reflectantes y brillantes con los que es imposible pasar desapercibido.

No hay un único tejido iridiscente, sino que dentro de esta categoría podemos encontrar múltiples telas. La que se encuentra en la cúspide de la tendencia es aquella que parece grisácea o transparente pero que al contacto con el sol despliega sus efectos ópticos como si se tratara de un arcoíris o de las pompas de jabón con las que jugábamos de pequeños. Sin embargo, más allá de este tejido estrella, podemos encontrar materiales hermanos que pueden funcionar igual de bien con esta moda como pueden ser los tejidos espejo o cualquier material metalizado con efecto brillante.

Esta tendencia ha tenido el recorrido inverso al que suele ser el habitual. Ha nacido en la calle y ha sido encumbrada por el público más joven. Viendo su éxito en el street style, las firmas se han sumado y no han dudado en hacer todo tipo de prendas y accesorios con estos tejidos aumentando enormemente la oferta y adaptándola a diferentes estilos.

Los tejidos iridiscentes no son exclusivos para los más jóvenes

Hoy en Vozpópuli nos proponemos a convencerte de que los tejidos iridiscentes no son exclusivos para los más jóvenes y que pueden funcionar con cualquier forma de vestir. Así que, si aún no cuentas con nada parecido en el armario, te damos mil ideas de por dónde puedes empezar para brillar más que las estrellas.

Moda 'sporty' en tejidos iridiscentes

Hoy el chándal es una prenda de lo más habitual en el street style y se utiliza mucho más allá que para hacer deporte. Los materiales reflectantes han encontrado en esta estética su compañera perfecta y las sudaderas y pantalones de aspecto deportivo muestran este verano su lado más brillante. No dudes en comprarte la pareja, vestir con el total look, y parecer la nueva reina del hip hop.

La moda deportiva ha crecido tanto en los últimos años que podemos encontrar mil alternativas al famoso chándal. Ahora es posible combinar tops o sudaderas con pantalones de todo tipo de patrones. Las reglas también se pueden romper en los tejidos, tampoco es necesario que estén realizados en el mismo material o color. Investiga múltiple fusiones de metales a ver cuál de ellos te convence más.

Pero si el estilo sporty no va contigo, puedes hacerle un guiño con una sudadera y combinarla con cualquier tipo de look como una prenda de abrigo para el entretiempo. Puedes lucirla perfecta junto a un vestido de fiesta por la noche o acompañada de cualquier vaquero por el día. Eso sí, sumérgete en lo vintage y retrocede a la estética de los 90 con patrones amplios de aire unisex.

Las propuestas más brillantes

Toca abandonar las calles y el aspecto deportivo para comprobar cómo estos tejidos pueden ser igual de versátiles que otros y dar vida a todo tipo de prendas, incluso diseños dignos de subirse a la pasarela. Así lo demostraba la firma catalana Brain & Beast que apuesta por utilizar estos originales tejidos en faldas y pantalones y combinarlos con todo tipo de prendas en la parte superior.

Pero, sin duda, los vestidos veraniegos pueden ser la apuesta perfecta para sumarse a la tendencia. No dudes en elegir un diseño dorado que te haga parecer un lingote de oro pero tampoco renuncies a los destellos de la plata. Cualquier metal preciado nos sirve para sacar a la luz nuestro lado más lujoso en las noches más calientes del año.

Este verano, prácticamente cualquier prenda que puedas desear tendrá su correspondiente versión en un tejido reflectante o brillante. Sigue nuestro consejo y atrévete con ellos, puedes combinarlos con otras prendas más neutras para llamar la atención lo justo y necesario o tirar la casa por la ventana y que todo tu outfit compita entre sí por ser el protagonista del look.

La tendencia perfecta para nuestros pies

Si en cuanto a ropa destacábamos el chándal sobre encima de cualquier otra prenda, su traducción, si pasamos a hablar de calzado, son las sandalias. Pero no sirven cualquier tipo de diseño, los materiales iridiscentes casan a la perfección con las que llamamos 'uggly shoes' con suelas altas y tiras anchas. Aunque prometemos no renunciar a las chanclas de pala que son una de las tendencias más fuertes en calzado para este verano.

Las zapatillas también son una opción perfecta para elegir un calzado reflectante. Seguro que encuentras tu modelo favorito en estos tejidos, desde la clásica bota al estilo Converse a las veraniegas zapatillas de lona de toda la vida. Sin duda, es la opción más naïf de las que vamos a poder ver. ¿Quién no ha soñado con unas zapatillas así de pequeño?

¿No hemos dicho que íbamos a desmontar el mito de que esta tendencia es sólo para gente joven y para estilos callejeros? Pues nada mejor que subir el nivel del outfit que ascendiendo unos cuantos centímetros gracias a los tacones. Aquí cualquier color nos es válido, más allá de los clásicos metalizados y, si quieres sumar un punto más, apuesta por un diseño realizado en pitón.

Oro parece, plata no es

Los bolsos tampoco podían dejarle todo el protagonismo de los accesorios al calzado y este verano también vienen dispuestos a hacerse notar puliendo sus tejidos hasta el extremo y sacando su lado más brillante. Los vas a encontrar de todo tipo y tamaños así que te invitamos apostar por el caballo más grande con bolsos tamaño XXL.

A estas alturas de verano ya tienes que saber que los minibolsos son supertendencia así que no podemos darles de lado en ningún momento. La mejor opción es hacerte con una cartera de estilo bandolera que puedas utilizar tanto de manera cruzada colgada al hombro como prescindir de su cadena o cinta y usar de bolso de mano. ¡Dos estilos al precio de uno!

¿Por qué no dar un paso más allá? Eso significar arriesgar con formatos de bolsos diferentes como pueden ser las mochilas o las riñoneras. Estas últimas pueden ser una opción perfecta de minibolso y utilizarlas a modo de cinturón para desterrar (por una larga temporada) la idea de que la riñonera es cosa de chicas de extrarradio.

El toque final

Vamos a terminar el recorrido buscando la guinda del pastel, que en nuestro caso no es otra cosa que los complementos para el pelo. Esta temporada este tipo de accesorios vienen pisando fuerte y no eres nadie si no adornas tu peinado con algún tipo de diadema, clip o peineta. Una buena opción es utilizar diseños realizados con cristales o brillantes falsos. Cuanto más sensación de plástico den, mejor. ¡Life in plastic is fantastic!

Chándal con zapatillas, vestidazo con tacones... ¿Con qué prenda o complemento te quedas para sacar a pasear tu versión más brillante?