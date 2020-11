Irene Rosales pierde a su padre, nueve meses después de la muerte de su madre

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ha vuelto a sufrir un duro revés: la muerte de su padre Manuel, nueve meses después de haber perdido a su madre Mayte Vázquez y en medio de la guerra mediática de su marido contra su madre Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri.

El progenitor de la colaboradora de 'Viva la vida' ha fallecido este jueves a las seis de la mañana en Sevilla. El suegro de Kiko llevaba semanas ingresado en el hospital y varios meses muy enfermo debido a un tumor cerebral que se le diagnosticó hace 17 años.

"Está ya en una situación muy crítica", señaló justo este miércoles Kiko Matamoros en 'Sálvame'.

El pasado mes de febrero pudimos ver al padre de Irene, físicamente bastante débil, en el entierro de su mujer Mayte. La suegra de Kiko también luchó durante sus últimos meses de vida contra una grave enfermedad.

En esta ocasión Isabel Pantoja estuvo presente en el último adiós. Ahora, debido a la situación familiar, no se espera que ocurra lo mismo, aunque esperemos que la tonadillera levante el teléfono para darle el pésame y quizás así puedan dar un paso de cara a la reconciliación.

El gran apoyo de Irene: Kiko, sus hijas y sus hermanos

A diferencia de Paquirrín, lo bueno que tiene Irene es que toda su familia está muy unida. Ahora que ha perdido a sus padres, su gran apoyo será su marido, sus hijas Ana y Carlota y sus cuatro hermanos:Manuel, Vanessa, Carlos (Chipu) y Mari Tere.

Tanto Irene Rosales como su esposo, el Dj, han publicado Stories en Instagram haciendo referencia a la triste noticia que ha sacudido a la familia.

Ella publicaba una imagen simbólica de dos estrellas, mientras que el hijo de Isabel Pantoja compartía una foto de una rosa con un lazo negro, de luto, junto a esta pregunta: "¿Puedes terminar ya 2020?".

"Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral"

La mujer de Kiko llegó a hacer referencia a la enfermedad de su padre durante su participación en el relaity 'Gran Hermano Dúo' (GH Dúo) en enero de 2019 mientras hacía la conocida 'curva de la vida'. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años", contó.

Después continuó explicando: "A día de hoy es un campeón, un luchador.No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros".

