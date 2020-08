¿Es un Rolex?: Irene Montero causa polémica y debate por su reloj

La inusual entrevista de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de 32 años, en la revista 'Diez Minutos' sigue dando mucho de qué hablar tanto por sus palabras como por su posado, lo que le ha llevado a que muchos usuarios la hayan catalogado bajo el título de 'La princesa de Galapagar' o 'La princesa comunista', como en su día se bautizó a Belén Esteban como 'La princesa del pueblo'.

En la entrevista de ocho páginas, la política y pareja de Pablo Iglesias posó con un vestido midi plisado color rosa pastel de Mango, que está todavía disponible en la web y rebajado a 16 euros. Una marca a la que ya ha recurrido en más ocasiones como te hemos contado ya en 'Vozpópuli', para evitar comprar en las tiendas de Amancio Ortega.Como complementos, llevó unas sandalias de cuña y un reloj.

Ahora todas las miradas se han centrado en este último accesorio. En las redes sociales se ha abierto un debate sobre el reloj y la marca.

El debate en las redes

Mientras algunos apuntaban a que se trataba de un Rolex, un artículo considerado de lujo y que de ser así, no sería nada coherente con el discurso que proclama Podemos.

Otros señalaban que se trataba de un Seiko, Tag Heuer o de un Swatch.

Podemos aclara si el reloj es un Rolex o no

Debido a la polémica suscitada en las redes por este complemento, el partido liderado por Pablo Iglesias ha salido a aclarar la marca del reloj desde su cuenta de Twitter. "¡Qué sorpresa! La derecha se inventa un bulo para intentar hacer daño a PODEMOS por enésima vez. Y no le han echado mucha imaginación... No, no es un Rolex. Es un Swatch que tiene desde 2017".

Después han publicado el enlace del modelo del reloj de Irene Montero y han continuado escribiendo. "Seguirán mintiendo. Seguiremos trabajando".

¡Qué sorpresa! La derecha se inventa un bulo para intentar hacer daño a PODEMOS por enésima vez. Y no le han echado mucha imaginación...No, no es un Rolex. Es un Swatch que tiene desde 2017. 🤦‍♀️Es este: https://t.co/XBbf9revxhSeguirán mintiendo. Seguiremos trabajando. pic.twitter.com/wWgFdfFgcI — PODEMOS (@PODEMOS) August 24, 2020

Un reloj de 110 euros

El reloj es un Swatch cuyo precio es de 110 euros en la página web, un complemento más asequible que un Rolex.

El modelo es Grande Dame YLS713G y pertenece a la colección de 2014. El accesorio es de color gris, de acero inoxidable con la esfera de color azul.

