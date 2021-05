Las redes sociales se han convertido en una faceta muy importante de nuestra vida personal y privada. Si hace unos años alguien te hacía un unfollow (esto es, te dejaba de seguir) no se le daba importancia. Ahora, en cambio, es toda una declaración de intenciones: esa persona no quiere que formes parte de su vida, no le interesas, no te quiere ver, no quiere ningún contacto contigo, no le gustas.

Lo mismo ocurre cuando no se devuelve el follow (esto es, cuando uno sigue a una persona y ésta no le da a 'seguir' a la primera, que es un signo de 'vale, seamos amigos'). Hoy en día es visto como el unfollow pero menos grave: es simplemente ignorar al otro.

Por todo ello, las redes sociales dicen mucho de una persona y de aquellos con los que se relaciona. También desvela importante información acerca de sus gustos y personalidad. Por ejemplo, si alguien sigue a numerosas páginas de moda y a cantantes de rap, se entiende que le gusta la moda y el rap. Y así con todo.

Pues bien, hoy nos hemos fijado en lo que revela el Instagram de Irene Montero, nuestra ministra de Igualdad. La red social de la pareja del exvicepresidente de España nos ha llamado la atención por varios motivos: sigue a muchos famosos y tiene poquísimos follows de vuelta. Te lo contamos.

Irene Montero en Instagram: los famosos a los que sigue y pasan de ella

Primero, una radiografía del perfil de Irene Montero en Instagram: tiene publicadas 857 entradas, 244.000 seguidores y apenas 811 seguidos. Nos vamos a fijar en estos últimos, los follows: ¿a quién sigue una de los pesos pesados de Podemos en Instagram?

Llama la atención que, además de numerosos políticos de su partido y colindantes, Irene Montero sigue a numerosos actores y famosos patrios.

Los famosos a los que sigue la ministra (y ellos a ella también)

Los famosos que le han dado follow de vuelta, esto es, le han agradecido que los siguiese y se interesan por ella, son algunos como:

La modelo Alba Galocha

Los Javis: Javier Ambrossi y Javier Calvo

El presentador Jorge Javier Vázquez

El actor Alfonso Bassave

El actor Luc Lloren

Amaia, nuestra representante de Eurovisión en 2018

La actriz Sara Sálamo

Los famosos a los que Irene Montero sigue pero ellos a ella no

Lo interesante está en los que no le han devuelto el follow a Irene Montero (ella les sigue pero ellos a la ministra no), y ya sabemos qué significa esto. Ella les sigue pero ellos a la ministra no. Algunos son:

La presentadora Susanna Griso

Laura Escanes , influencer y pareja de Risto Mejide

, influencer y pareja de Risto Mejide La actriz Clara Lago

La actriz Úrsula Corberó

La cantante y presentadora Mónica Naranjo

La escritora Isabel Coixet

Nuestra Rosalía

Màxim Huerta

Aitana Sánchez Gijón

Kira Miró

Belén Rueda

Mario Casas

Álex González

Fernando Tejero

Natalia Verbeke

Miguel Ángel Silvestre

Celebrities internacionales como Javier Bardem, Julia Roberts, Penélope Cruz, Salma Hayec.

Cristina Cifuentes

Los gustos de la ministra

Como vemos, Irene Montero está muy interesada en seguir la actualidad de numerosos famosos del panorama español, aunque este interés no sea mutuo, ya que ninguno de los mencionados sigue a la ministra.

Como curiosidad, también destacar que la de Podemos sigue a los líderes mundiales más importantes, como Joe Biden o Kamala Harris, pero éstos a ella no.

Asimismo, sorprende que Montero también siga cuentas de recetas y también a Lilith Verstrynge, en este último caso el interés sí es mutuo.

Y hasta aquí el chascarrillo de hoy, ¿qué te parece? ¿Por qué crees que Montero sigue a tantos famosos?