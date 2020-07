Lidia Falcón: "Han puesto el Ministerio de Igualdad para dar un cargo a Irene Montero. Es una sectita"

La presidenta del Partido Ferminista, Lidia Falcón O'Neill, ha cargado contra Irene Montero y el Ministerio de Igualdad que dirige. El vídeo de su intervención está siendo muy comentado en las redes sociales y ya se ha hecho viral.

"El Ministerio de Igualdad no es feminista si esta crítica la estamos haciendo desde el movimiento feminista hace tiempo porque la señora Montero ni ha estudiado, ni sabe, ni tiene experiencia ni se ha batido el cobre como nosotras durante los años necesarios para tener una formación feminista", señaló en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro.

Después la política y escritora, que fue entrevistada por Marta Flich, indicó que desde su partido le han ofrecido a la ministra de Igualdad "nuestro consejo, comentario y debate pero no lo quiere porque hay un grupito allí, una sectita que son las quedisponenuna serie de leyes horrorosas como la ley la Trans y la ley LGTB".

"Las mujeres maltratadas han estado totalmente desasistidas"

Lidia señaló que se han dedicado a estos temas y no han hecho nada durante la cuarentena por el coronavirus para defender a mujeres víctimas de violencia de género."En cambio no han protegido a las mujeres maltratadas que durante todo el tiempo de la pandemia han estado totalmente desasistidas".

A este respecto, la feminista segura que desde su partido han tenido que atender "a más de una docena de muchachas, mujeres, que estaban encerradas con su maltratador y que ni llamando al 016, ni llamando a la policía las atendían".

"Han puesto el Ministerio de Igualdad para darle un cargo a la señora Montero"

Lidia volvía a cargar contra la labor que se está haciendo Irene Montero desde el ministerio. "Lo que debería hacer el Ministerio de la Mujer, que se ocupa de la mujer, claro que no se llama de la Mujer, se llama de Igualdad, esa abstracción que no sé a qué se refiere, porque no sé si es entre hombres y mujeres, hombres y negros, empresarios y trabajadores o entre pobres y ricos. Tendría que ser en defensa de la mujer y no lo veo porque no sabe, porque no está en esa línea".

Luego vendría una de las críticas que más se están comentado en las redes: "Han puesto el Ministerio de Igualdadpara darle un cargo a la señora Montero y esto lo digo aquí porque se lo diría a ella si quisiera recibirme, que se lo he pedido dos veces y no me ha contestado". Lidia quiso matizar que se trataba de "una crítica ideológica, aquí no hay nada personal".

Lidia critica a Pablo Iglesias en el 'caso Dina': "¿Quién es él para decidir que tiene que protegerla?"

Falcón también se ha mostrado muy crítica con Podemosy Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo de Gobierno y marido de Irene Montero. La feminista comentó en el programa las declaraciones de Pablo Iglesias donde admite que retuvo la tarjeta del móvil de Dina Bousselham para "no someterla a más presión".

"Son unas declaraciones totalmente patriarcales y son protectoras, este señor habla como un burgués del S.XIX.¿Quién es él para decidir que tiene que protegerla? Naturalmente estos señores no tienen ni idea de respetar exactamente la personalidad de las mujeres. Esto es inaceptable y totalmente infumable", señaló en el programa de Mediaset.

Después continuaba diciendo: "Podemos no tiene argumentario feminista. A mí me gustaría que no se tomase el nombre del feminismo en vano, el feminismo es muy serio".