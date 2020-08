"La Preysler de Galapagar": críticas a Irene Montero tras hablar y posar en una revista

Irene Montero, de 32 años, se ha convertido en protagonista de las redes sociales por la entrevista que ha concedido a la periodista Rosa Villacastín en la revista 'Diez Minutos'. El reportaje a la ministra de Igualdad ocupa nada menos que ocho páginas y algunos usuarios de Twitter ya la han bautizado como "La Preysler de Galapagar" o "La Preysler comunista".

Otros hablan de que se trata de "un publirreportaje" para blanquear o lavar la imagen de la política de Podemos y su pareja, el vicepresidente primero del Gobierno Pablo Iglesias, después de que un juez haya imputado al partido por presunta financiación ilegal.

La entrevista se ha realizado después de que Irene Montero y Pablo Iglesias tuvieran que suspender sus vacaciones en Asturias después de que recibieran amenazas en la puerta de la casa en la que se encontraba la pareja con sus tres hijos, donde se podía leer una pintada en el suelo con las palabras: "Coleta, rata".

Montero ha hablado de cómo lleva las amenazas que reciben ella y el líder de Podemos en las redes y las manifestaciones de gente a las puertas de su chalet de Galapagar. "Se lleva mal, porque (los acosadores) no están ahí para hacer una reivindicación política, están ahí para insultarnos, para molestar a nuestros hijos. No es una manifestación contra el Gobierno o el Ministerio de Igualdad, no. Vienen a intentar ocupar nuestro espacio de intimidad como nuestra casa, vienen para que nos sintamos incómodos. Es una situación anómala en una democracia", ha señalado.

Cuando Villacastín le ha preguntado qué diferencia hay entre los escraches que ellos defendían y esto, ha explicado: "Los escraches son movilizaciones puntuales, avaladas por la Justicia, esto es diferente porque está claro que contra nosotros vale todo".

"No solemos salir de casa al ser Pablo tan conocido"

En el reportaje, Montero se ha sincerado y ha mostrado su lado más oculto. Ha hablado de algunos aspectos de su vida privada y de su relación de pareja con Pablo Iglesias. "No solemos salir porque nos gusta más estar en nuestra casa con amigos. Ya que al ser Pablo tan conocido, preferimos la intimidad de la casa", ha respondido cuando Villacastín le ha preguntado por la última vez que salieron a cenar a solas.

"Pablo asume parte en las tareas de la casa"

Respecto a cómo se organizan en casa, ha comentado: "Pablo asume parte en las tareas de la casa, como yo las mías, como no puede ser de otra manera con tres hijos y la vida que tenemos". Además ha querido destacar que su pareja, el vicepresidente del Gobierno, es "el primer político que ha hecho eso".

La ministra de Podemos también ha señalado en la entrevista cuando llega a casa trata de dejar el trabajo de lado para poder desconectar. "A veces lo conseguimos y otras no. No es fácil [desconectar] porque en los últimos meses hemos vivido situaciones de mucha intensidad en las que el teléfono tiene que estar siempre disponible. También es verdad que los niños ayudan porque te obligan a desconectar. Cuando hay criaturas que quieren jugar, merendar o bañarlos… o te centras o no te centras".

"He descubierto un amor incondicional"

Después de que nacieran sus hijos, los mellizos Leo y Manuel, y Aitana, Montero ha desvelado que ha conocido un nuevo modo de amar. "He descubierto un amor incondicional, más que nada porque la primera maternidad no fue fácil", ha señalado haciendo referencia a que los mellizos nacieron prematuros, -dio a luz a los seis meses-, y tuvieron que estar un tiempo ingresados en el hospital.

También ha hablado de esto último y de las personas que les dieron su apoyo como los Reyes y Pablo Casado, líder del PP. "Cuando nacieron mis hijos de forma prematura, Pablo Casado y su mujer que también habían tenido un hijo prematuro, estuvieron muy en contacto con nosotros. Nos llamó mucha gente como el Rey y la Reina, personas de todas las formaciones políticas. Y lo agradecí mucho, pero también quiero decir que en esta crisis he visto cruzar determinadas líneas rojas que nunca se habían traspasado".

Sus mayores miedos

Irene Montero ha hablado de la conciliación, señala que no ha sido fácil compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. "La maternidad no te hace ser otra persona, pero el día a día cambia mucho, la posibilidad de improvisar, de hacer planes a largo plazo, organizar tu vida, algo que ahora no puedo hacer al estar al frente del Ministerio de Igualdad, porque mis tres hijos tienen unos horarios y una rutina que quiero respetar y compartir", ha explicado.

Además de enfrentarse a miedos como el de ser madre primeriza, otro de sus últimos temores fue cuando dio positivo en coronavirus ante el riesgo de poder contagiar a sus hijos con la covid-19, "Como madre, tenía miedo a que les pasase algo a los que más quiero,a mis hijos, a mi pareja, y también a mi madre. Deseo que cambie la sociedad, que no se olviden los aplausos a los sanitarios, a todos los que nos han permitido seguir adelante en momentos muy difíciles".

Montero ha continuado diciendo: "Compatibilizar el amor a mis hijos con el miedo que supone ser madre primeriza,me provocó mucha impaciencia. Yo ya sabía que era impaciente pero la maternidad me ha hecho saber que lo soy mucho más, por lo que tengo que ejercitar más la paciencia".

Sus padres

También ha hablado de sus padres y ha señalado lo que más valora de ellos. "No sé si quiero más a mis padres ahora que yo soy madre, pero desde luego sí valoro más lo que son y lo que fueron. Mi padre, que falleció recientemente, era muy generoso, leal a su gente y lleno de amor, y creo que eso es también parte de lo que soy".

Sus hijos

Entre los valores que le gustaría inculcar a sus tres hijos están: "Que vivan con amor, es lo mejor que puedo dar a mis hijos, que estén con gente que les quiera a la que quieran y que les haga valorar la belleza de la vida, las ganas de vivir, la esperanza, porque todo eso tiene también su traducción política. Yo no me habría metido en política si no me hubiesen inculcado valores como la esperanza y el amor por la vida".

Villacastín le ha preguntado si es difícil compatibilizar el papel de madre con el de ministra de Igualdad, a lo que ella ha respondido: "No me queda más remedio que organizarme y no dejar paso a la improvisación. Tengo la suerte de contar con un equipo que me organiza la agenda, y que son de mucha ayuda. Después está el papel fundamental que juegan los abuelos, con los que en España tenemos una deuda muy grande, sobre todo la gente de mi generación porque son nuestros padres y abuelos los que se encargan de sus nietos cuando nosotros no podemos hacerlo, y los que han sostenido y sostienen el cuidado de los nietos, a veces de forma invisible y no reconocida socialmente".

Sus gustos musicales

Villacastín también le ha preguntado por sus gustos musicales entre los que se encuentran cantantes como Rozalén y Silvio Rodríguez.

Sobre el rey Juan Carlos I: "Es indigno"

En la entrevista también ha hablado de política y de la huída del rey Juan Carlos I a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, tras estar envuelto en una investigación por parte del fisco suizo. "Con la situación de emergencia que estamos viviendo es indigno que Juan Carlos I se haya ido en lugar de arrimar el hombro ante esta crisis y además sin rendir cuentas ante los españoles".

Montero asegura que para la mayoría de la gente, es imposible separar al rey emérito y sus supuestos casos de corrupción de la institución monárquica. "No es creíble distinguir entre Juan Carlos y la familia Borbón", ha sentenciado.

