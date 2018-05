Irene Montero muestra su enfado y centra en sus hijos el motivo de la compra de su polémico chalet

La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, acudió este viernes a ‘Espejo Público’ donde habló con Susanna Griso de la adquisición de su chalet de Galapagar, comprado junto a su novio, el político Pablo Iglesias.

Una polémica decisión que les ha llevado a que militancia del partido decida sobre su continuidad en el grupo morado. “Llevábamos cinco días abriendo los telediarios y horas de programas, por esta decisión, cuando se ha generado un debate público sobre nuestra credibilidad, que es lo más importante que tiene un político, y una cuestión personal se convierte en un debate público sobre si somos creíbles o no y coherentes o no para desempeñar nuestra responsabilidad, pues si está en juicio nuestra credibilidad, la militancia tiene que poder opinar y decidir”.

Después, Susanna Griso le preguntaba si en algún momento habían llegado a calibrar las consecuencias de comprarse esa casa o pensaron que no iba a trascender. “Era inimaginable que fuera a llegar a este nivel. Nunca nos hemos escondido en ninguna de nuestras decisiones. Llevamos mucho tiempo pensando en este proyecto familiar y buscando la opción que para nosotros era mejor y 48 horas después, digamos, de firmar la hipoteca a 30 años, presentamos nuestra declaración de bienes al Congreso, no teníamos ninguna obligación porque los diputados hacemos la declaración de bienes al principio del mandato y luego no se tiene por qué actualizar hasya que termina y lo hicimos en el Congreso y en nuestro partido”.

“No era necesario ver las habitaciones donde van a dormir mis hijos”

Irene Montero mostró su enfado e indignación con el tema: “Era impensable que se montase tal nivel de escándalo… No era necesaria para ver la coherencia o la incoherencia, no era necesario ver las habitaciones donde van a dormir mis hijos para poder hablar de si es coherente o no es coherente el sitio donde un dirigente político vive o donde un representante público vive”.

Después acusó a un medio digital de querer hacer una campaña personal contra ellos. “Destruir personalmente al adversario político es condición para que los tuyos ganen y un proyecto de cambio, como es éste, pueda frenarse”.

Irene justifica la compra basándose en que quieren preservar la intimidad de sus hijos

En el programa, también se defendió de las críticas que han recibido después de que se rescatara un mensaje de Pablo Iglesias criticando a Luis De Guindos por comprarse una casa de 600.000 euros. “No es lo mismo, no se puede meter en el mismo saco, aunque la cantidad coincide, aunque los números del tuit coincidan, no es lo mismo comprarse una casa para especular, y aprovechándose de las ventajas de ser ministro, que comprarte una casa, hipotecarte a 30 años, para poder pagarla y poder vivir con tus hijos buscando un poco de intimidad, que no aislamiento”.

Irene negaba que vayan a vivir aislados del mundo, algo que han criticado a algunos políticos, y justificó la compra de esta casa con estas palabras: “Los vecinos de Galapagar están alucinados, con que de repente sean La Moraleja o Sotogrande. Nuestra casa no está aislada, prueba de ello es que quien quiera puede pasar y si fuera una urbanización exclusiva nadie podría haber llegado hasta la puerta de nuestra casa. Nosotros nos vamos buscando un poco de intimidad para nuestros hijos pero no nos aislamos, vamos a tener vecinos de un municipio normal de Madrid, no nos vamos a la Moraleja”.

“Debemos ser coherentes y vivir como vive la gente”

Susanna también le preguntó por la disconformidad que había manifestado su compañero de partido Kichi con la compra de su casa: “A mí personalmente me ha dolido esta semana, pero los golpes, estos momentos que si no te matan te hacen más fuerte, es importante también que nosotros asumamos que nos puede pasar”.

También negaba que hayan caído en una incoherencia con la compra de su casa: “Un político o los cargos públicos de Podemos debemos ser coherentes y vivir como vive la gente y en Podemos eso está garantizado con un código ético que limita salarios a tres salarios mínimos interprofesionales, que limita mandatos, que nos impide asumir los privilegios que hemos denunciado que tenían los representantes públicos por el hecho de serlos, planes de pensiones, coches oficiales... eso es lo que garantiza que vivamos como vive la gente”.

“Nadie está libre de contradicciones”

Después continuó explicando: “Tratamos de adaptar nuestra vida de la forma que sabemos, y no estamos libres de contradicciones, a intentar reservar o preservar la intimidad en este caso de nuestros hijos, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado pero siempre cumpliendo con ese cogido ético que es lo que garantiza que vivimos como la gente. A partir de ahí lo que quiera decir Kichi… Yo creo que nadie que quiera cambiar este país está libre de contradicciones, y que las contradicciones importantes son las que determinan tu quehacer político”.

La política ha hablado de que la vida personal del político también tiene que ser coherente. “Lo personal, evidentemente, también es político y nuestra forma de vida es importante que sea coherente. Precisamente, como se ha abierto un debate político sobre si su nuestra forma de vida es coherente o no con lo que estamos haciendo, nosotros decimos: ‘pues eso no lo van a decidir los medios de comunicación, si no la militancia de Podemos’”.