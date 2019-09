El motivo real por el que Irene Junquera ha entrado en 'GH VIP 7'

Irene Junquera es una de las concursantes más desconocidas en 'GH VIP 7'. La joven, de 33 años, entró en el reality de Telecinco el pasado miércoles junto con el resto de sus compañeros, pero ella no acaba de encajar en la casa de Guadalix.

Irene es periodista deportiva y no pertenece a ese mundo. De hecho, en una ocasión escribió en Twitter "GH apesta".

Sus compañeros no la tragan, y la mayoría no entiende qué hace una chica como ella en un lugar como ese. Pero todo tiene una explicación.

Por qué Irene Junquera ha entrado en 'GH VIP'

En una conversación en la casa, Irene ha confesado frente a dos concursantes, Joao y Adara, el motivo real por el que ha aceptado participar el reality.

"No soy consumidora de esto, la verdad, pero me gusta vivir cosas. Estuve un año bastante chunga de curro. Me he ido de un grupo súper grande a otro y… Viendo un día esto dije: 'Puede molar'", ha contado la periodista.

Irene se refiere a su traspaso de Atresmedia a Mediaset en 2017. La joven dejó 'El Chiringuito' y 'Zapenado' para irse a la cadena de Paolo Vasile, un cambio que no le salió bien, ya que todo en lo que ha participado desde entonces ha sido un fracaso de audiencia.

Se presupone que Irene tiene contrato con Mediaset, y 'GH VIP 7' le ha parecido una buena solución a su parón laboral.

Motivos laborales

"El lugar donde estás no determina tu profesionalidad. ¿Si soy una periodista reputada en un ámbito, dejo de serlo por estar aquí?", se preguntaba Irene.

"Yo tengo una motivación laboral, que me conozca otro tipo de público y vivir una experiencia, que suena a coña, pero no lo es. Para mí esto es muy potente", finalizó.

¿Qué opinas de Irene? ¿Ha hecho bien entrando en 'GH VIP'?