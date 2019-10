Irene Junquera confiesa que tiene "un tumor en la cabeza" y desvela sus traumas infantiles

Irene Junquera ha concedido una entrevista en la revista 'Lecturas' tras ser la última expulsada de 'Gran Hermano VIP 7', en la que ha confesado que tiene un microadenoma en la hipófisis. "Tengo un tumor benigno en la cabeza", ha asegurado. Sin embargo, ha asegurado que no le da problemas pero tendrá que "medicarse de por vida".

Irene Junquera, la quinta expulsada de ‘GH VIP’, ha señalado que aunque no se arrepiente de haber entrado en la casa de Guadalix, no ha sido muy feliz . Además se ha sentido especialmente incómoda al lado de Hugo Castejón. "Generaba un clima de tensión constante, no paraba nunca", ha explicado. "Dinio me hizo mucho daño también", ha apostillado.

Sufrió ansiedad y claustrofobia dentro de 'GH VIP'

La concursante sufre un problema de ansiedad, que le llevó a comer dentro de la casa como "vía de escape". Además ha confesado que tiene claustrofobia, algo que podría haberle echo mella en su paso por 'GH VIP': "Lo pasaba mal cuando nos encerraban en el confesionario".

También ha aprovechado para desmentir que entrara en el reality por cuestiones económicas. “Era una manera de vivir algo intenso. No entré por dinero”, ha señalado.

Los traumas infantiles de Irene Junquera

La periodista deportiva ha desvelado alguno de los episodios más duros de su vida que le han provocado traumas infantiles y han marcado su carácter.Su paso por el programa le ha servido para ser consciente de que tiene un trauma y por esono soporta las tensiones. De pequeña presenció varias discusiones de sus padres que, aunque admite que no eran graves, han hecho que no le guste nada presenciar ciertos conflictos.

"Estuve dos años de rehabilitación hasta que pude andar"

Además ha relatado otro de los episodios que más le han marcado. "Con ocho años, tuve un accidente en una atracción y me lesioné la espalda. Pasé dos años con un corsé y en observación porque no le podían operar. Con diez años, me operaron y estuve tres meses inmovilizada", ha desvelado. "Estuve dos años de rehabilitación hasta que pude andar", ha explicado.

Irene Junqueras niega estar enamorada de Alba Carrillo

Irene Junquera, excolaboradora de 'Zapeando', ha hablado de surelación con Alba Carrillo: "Estoy muy impactada, no esperaba que mi relación fuera el centro de todas las conversaciones. Estoy ojiplática con que me podía estar sintiendo atraída por Alba".

Mostrándose muy sorprendida porque se haya llegado a decir que podría estar enamorada de la ex de Feliciano López, la madrileña ha querido dejar claro este tema con su tajante respuesta: "Me pareció surrealista. Si fuera lesbiana, lo sería. Podría ser bisexual y no etiquetarme, pero nunca me ha pasado. Soy muy heterosexual", ha negado rotundamente. Después ha querido aclarar también que no se sintió ni humillada ni maltratada por su amiga dentro de la casa de Guadalix, como también se ha insinuado.

En cuanto a cómo lleva Alba estas especulaciones ha señalado: "No creo que le afecte porque lo que se ha dicho es que yo podría sentirme atraída por ella. Eso me ha llamado también la atención. De ser, hubiera sido una cosa mutua, ¿no?".

Junquera también ha hablado de las que fueran sus parejas, el actor Pablo Puyol y el medallista olímpico de piragüismo Cristian Toro, sobre los que dice que tiene muy buena relación.