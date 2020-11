Injerto capilar: todo sobre el tratamiento de moda para terminar con la alopecia

Igual que la piel envejece con el paso de los años, el cabello también muestra signos de envejecimiento con la edad. Su naturaleza va cambiando, se vuelve más fino, crece menos y pierde densidad, espesor y volumen. El otoño además es el momento más crítico ya que son los meses en el que, en mayor o menos medida, todos notamos el cabello más debilitado.

Perder densidad en el pelo es algo natural, el problema viene cuando la pérdida empieza a ser más notable e irreversible. Hace unos años, cuando llegaba la calvicie no había nada que hacer y la única solución pasaba usar pelucas o postizos. Después vimos llegar la fiebre por los viajes a Turquía, pero este turismo capilar ha entrado en una crisis profunda en 2020. El doctor Mato Ansorena, considerado uno de los pioneros en trasplantes capilares, ha visto desde su consulta el aumento por el interés de estos tratamientos. "Hace un tiempo Turquía era la primera opción de aquellos que ansiaban recuperar su cabello, pero ahora, España se ha convertido en su gran competencia y los españoles apuestan por realizarse los tratamientos aquí”, comenta el experto. Algo a lo que ha ayudado enormemente las dificultades en viajar debido a la pandemia.

¿Pero qué ha convertido a España en un gran rival? No todo acaba una vez se realiza un injerto capilar, tras la intervención es fundamental realizar un seguimiento durante al menos un año. Además España garantiza un resultado de calidad y disponemos de una gran cantidad de profesionales especializados en el sector, materiales de calidad, técnicas revolucionarias y precios competitivos. Y no sólo pensemos en los hombres, ya que esta afección no entiende de sexos.

Ha dejado de ser un tabú gracias a los famosos que han recurrido a ellos

Los injertos capilares se han puesto de moda y han dejado de ser un tema tabú gracias a los políticos, deportistas y artistas famosos que han recurrido a ellos y es innegable que es una tendencia que cada día va a cobrar más fuerza. La imagen influye en el estado anímico de las personas y tiene mucho peso en la sociedad. Si alguien sufre el complejo de la falta de cabello ¿por qué no solucionarlo? Desde Vozpópuli vamos a profundizar en el mundo de los injertos, viendo las diferentes posibilidades y alternativas que podemos encontrar para volver a presumir de pelo.

Injerto o prótesis capilar: ¿cuál es mejor?

En la actualidad existen varias alternativas para resolver los problemas de alopecia. Por ello, el doctor Antonio Leone, experto en salud capilar en la clínica MC360, nos ayuda a comparar dos de las opciones más demandadas: la prótesis y el injerto capilar, con el fin de conocer sus ventajas y desventajas.

“La prótesis es un sistema que está formado por la unión de fibras de cabello a una base especial que, por lo general, se adhiere al cuero cabelludo. Con estas prótesis se cubre por completo y de forma indetectable la cabeza, imitando el pelo natural”, destaca Antonio Leone. Suele usarse en aquellos casos en los que se sospecha que la caída del cabello es temporal pero va a durar un largo periodo de tiempo, como en el caso de pacientes en tratamiento de quimioterapia. Por el contrario, el injerto capilar es la opción más cómoda cuando la caída del cabello es irreversible.

La prótesis cuenta también con algunas desventajas frente al injerto capilar en su mantenimiento. Cada pocos días precisa de una limpieza para evitar problemas de irritación o dermatitis. Además puede despegarse y, a pesar de los cuidados necesarios, al final se deteriora y hay que reemplazarlas por una nueva. También precisa de afeitarse el pelo a menudo para que el resultado sea perfecto. Por el contrario, el injerto no requiere tantas atenciones, sólo hay que esperar a que crezca el nuevo pelo.

Como indica el doctor Leone, “el afeitado continuo lleva a un debilitamiento del pelo y el uso constante de la prótesis produce una falta de oxígeno que hará que el cuero cabelludo sufra. También hay efectos adversos por el pegamento utilizado, como dermatitis, ampollas o infecciones”.

El injerto es la mejor y más definitiva solución

Otra de las diferencias es que las prótesis tienen que personalizarse a cada paciente para que tengan un efecto natural mientras que en el injerto nace nuestro propio pelo siendo una solución definitiva. “Sin duda, el injerto capilar es la mejor y más definitiva solución frente a la alopecia”, reseñan desde MC360. Aunque la prótesis puede ser una buena alternativa si no se cuenta con la suficiente zona donante de pelo o cuando la pérdida de pelo sea reversible.

Tipos de injerto de pelo

No existe una única forma de injertos así que para conocer los dos sistemas más habituales nos ponemos en contacto con el Dr. Mato Ansorena, pionero en el sector, en cuyas clínicas cuenta con una amplia gama de tratamientos para la alopecia femenina y masculina.

El denominado FUE es la técnica más realizada y avanzada que existe y consiste en el implante pelo por pelo. Es un método mínimamente invasivo que no requiere de cortes ni suturas, por lo que la cicatrización es mucho más rápida y sin cicatrices visibles. La duración del procedimiento suele ser de 6 a 8 horas, dependiendo de los folículos a extraer e implantar.

El rasurado del pelo es recomendable porque es el modo más idóneo para la extracción de las unidades foliculares. En el caso de las mujeres, la zona recortada es muy localizada y queda cubierta por el pelo para que no se aprecien calvas.

Por su parte, la técnica FUSS es un procedimiento quirúrgico de poca invasividad, ambulatorio, que se realiza bajo anestesia local donde el cirujano extrae una banda de cuero cabelludo. Posteriormente se procederá a ejecutar las micro incisiones en la zona que recibirá los injertos. Estas incisiones se realizan con micro-cuchillas especialmente diseñadas, que se adaptan al tamaño y longitud de cada unidad folicular y no con agujas o bisturíes convencionales. Esta técnica es más sencilla y rápida que la técnica FUE, por lo que resulta más económica.

“Los pacientes candidatos a la técnica FUSS son aquellos que presentan áreas alopécicas extensas mientras que la técnica FUE es perfecta para quienes presentan pérdidas de cabello limitadas y controladas”, nos aclara el especialista.

Verdades y mentiras sobre el injerto de pelo

Alrededor de los injertos de pelo existen una serie de mitos y leyendas que a nivel popular se desconoce si son ciertos o no. Es hora de poner claridad en el asunto.

"Se lo pueden realizar tanto hombres como mujeres". VERDADERO. A pesar de que el tema se ha generalizado siempre alrededor de los hombres, la alopecia no entiende de sexos.

VERDADERO. A pesar de que el tema se ha generalizado siempre alrededor de los hombres, la alopecia no entiende de sexos. "El injerto capilar no puede tratar la alopecia genética". FALSO . Aunque la alopecia sea heredada, el injerto es una solución perfecta.

. Aunque la alopecia sea heredada, el injerto es una solución perfecta. "Se puede realizar en cualquier época del año". VERDADERO. Podemos hacer vida normal casi de inmediato, sin preocupaciones extra por los rayos solares.

Podemos hacer vida normal casi de inmediato, sin preocupaciones extra por los rayos solares. "Es un tratamiento doloroso". FALSO. Gracias al uso de la anestesia local los pacientes no sienten molestias. El postoperatorio tampoco tiene porqué serlo y se suele recomendar la toma de analgésicos.

" Sólo puede hacerse en la cabeza ". FALSO. Es un proceso realizable en otras áreas del cuerpo.

". FALSO. Es un proceso realizable en otras áreas del cuerpo. "Es necesario estar completamente calvo". FALSO. De hecho, si se hace en este caso, conseguir resultados extraordinarios es mucho más difícil. Contar con pelo en la zona baja de la cabeza es mejor ya que de ahí se pueden extraer los folículos para los injertos.

"Lo puedes hacer con cualquier edad". VERDADERO. La mejor edad está entre los 30 y los 40 años , pero se pueden hacer desde los 18 años a los 90.

, pero se pueden hacer desde los 18 años a los 90. "Deja cicatrices". FALSO. Dependerá del tipo de operación, pero si ha sido realizada por profesionales cualificados, las cicatrices probablemente sean inexistentes.

Dependerá del tipo de operación, pero si ha sido realizada por profesionales cualificados, las cicatrices probablemente sean inexistentes. "El pelo que se injerta se cae y no crece". FALSO. Lo que se trasplanta son folículos capilares y están genéticamente programados para crecer toda la vida.

El casco milagro

Insparya presenta un nuevo y revolucionario tratamiento para la alopecia y el cuidado y mejora del cabello. El casco Low level Laser Therapy ha sido creado por científicos de la NASA y consiste en la aplicación de luz láser de baja intensidad en el cuero cabelludo durante 15-30 minutos. Este láser estimula las unidades foliculares y la microcirculación sanguínea que las alimenta que permite una mayor llegada de nutrientes y oxígeno que provoca el rejuvenecimiento del cabello y la nutrición del cuero cabelludo. Para pacientes que se hayan sometido a un injerto capilar, o que planeen hacérselo, el láser de baja frecuencia puede realizarse tanto de forma previa como posterior a la intervención.

Entre los beneficios de este sistema se encuentran:

El aumento del grosor del pelo.

del pelo. Evitar la caída del cabello.

del cabello. Estimular el crecimiento del nuevo cabello, más fuerte y más sano

del nuevo cabello, más fuerte y más sano Aumentar la densidad del cabello..

del cabello.. Evitar el envejecimiento celular, estimulando la producción de colágeno, con lo que se combate la acción de los radicales libres.

celular, estimulando la producción de colágeno, con lo que se combate la acción de los radicales libres. Eliminación de caspa, grasa y toxinas gracias al efecto antibacteriano.

Este sistema es eficaz tanto para hombres como para mujeres, así como alopecias cicatriciales o las producidas por el estrés. Es indoloro y no tiene efectos secundarios. Se recomienda cuatro sesiones de 20 minutos por semana. Como un aparato del hogar más, no hay un tiempo límite de uso, y puede ser usado por varias personas. El precio del casco Low Level Laser Therapy es de 850€.

Otra solución: comprimidos para el pelo

A la hora de elegir un buen suplemento alimenticio para apoyar la salud de nuestro pelo, debemos buscar activos que no solamente aporten nutrición y oxigenación a las células capilares, sino que alarguen la fase de crecimiento y retrasen la de la caída. Para ver los resultados es aconsejable tomarlos durante tres meses y es mucho mejor que se empiecen a utilizar a una edad joven para conservar la mayoría de folículos sanos, evitar su cicatrización prematura y proteger el crecimiento capilar.

Las cápsulas Redenhair son una revolucionaria fórmula especialmente diseñada para mantener el folículo capilar sano, previniendo su oxidación y proporcionando todos los nutrientes necesarios para estimular el crecimiento capilar. Están indicadas para recuperar el cabello perdido, así como para conseguir un cabello más fuerte, con más grosor, volumen y brillo. Basta con tomar dos cápsulas diarias en el desayuno durante un mínimo de tres meses. Sus resultados son bien visibles porque el 100% de los usuarios han afirmado sentir un aumento en la fuerza, densidad y salud del cabello.