Iniesta confiesa en 'Salvados' la gran depresión que sufrió: "Estuve en el psicólogo"

Andrés Iniesta ha sido el protagonista de la última emisión de 'Salvados', en la que ha hablado de la depresión que sufrió tras conseguir el primer triplete con el FC Barcelona y la muerte de su gran amigo Dani Jarque, en agosto de 2009.

"Estuve en tratamiento un periodo con la psicóloga, siempre me acordaré de las ganas que tenía de tener la consulta, llegaba hasta 15 minutos antes", le ha confesado a Jordi Évole.

"A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar", ha añadido, sorprendiendo al presentador de La Sexta con sus palabras.

"¿Cuando dijiste que en una depresión eres capaz de todo, hablabas del suicidio?", le preguntó el periodista. "Cuando sufres depresión, no eres tú, cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida", le ha explicado Iniesta.

Japón y el Barcelona

El futbolista cerró en mayo de 2018 su etapa en el club azulgrana, y fichó por el equipo japonés Vissel Kobe de la J1 League. Algo que, en cierta manera, lamenta: "Ojalá hubiera podido jugar toda mi vida en el Barça".

Con Mourinho se cultivó un ambiente insoportable, como de odio

Évole le preguntado si cuando vio el partido en el que el Barcelona ganó 5-1 al Real Madrid se arrepintió de haber dejado el equipo. "No estaba para dar mi 100% al Barcelona", ha confesado el jugador.

También ha hablado de Mourinho, exentrenador del equipo blanco: "No era la rivalidad de siempre, veías como odio cuando él estaba en el Madrid. Se cultivó un ambiente insoportable. La tensión Barça-Madrid provocada por él hizo mucho daño a la Selección y a los compañeros".

¿Cuánto dinero tiene?

Quizá uno de los momentos más divertidos del programa ha sido la intervención vía vídeo de David Broncano. Cuando Jordi Évole acudió a La Resistencia, el espacio que presenta el cómico en Movistar+, le grabó un clip al presentador en el que le hacía la pregunta al periodista: "Iniesta, ¿cuánto dinero tienes ahorrado?". Recordemos que es una cuestión que Broncano suele preguntar a todos sus invitados.

No obstante, Iniesta no ha querido contestar: "Para mí no es algo relevante que tenga que saber la gente".