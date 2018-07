Una influencer de Kuwait indigna en las redes: “No quiero una sirvienta con un día libre ni con pasaporte”

Sondos Alqattan se define en las redes sociales como una artista del maquillaje y amante de la belleza. La influencer de Kuwait, que hace tutoriales de belleza, cuenta con más de 2,3 millones de seguidores. Sin embargo, sus últimas declaraciones han causado una gran polémica que le está haciendo perder fans.

Sondos ha publicado un vídeo en el que rechaza la reforma laboral que tratan de poner en marcha en su país, Kuwait, para proteger a los empleados del hogar del abuso laboral y se le conceden ciertos derechos.

“Si se escapan y se van de vuelta a su país, ¿quién me devolverá el dinero?”

Una decisión con la que ella no está para nada de acuerdo: “Las nuevas leyes recién aprobadas son patéticas. Sinceramente, no estoy de acuerdo. Si una criada se toma un día libre a la semana, al final son cuatro días al mes, que son los días que ella no estará. Y no sabemos lo que estará haciendo esos días con el pasaporte en su poder. ¿Cómo puedes tener a una sirvienta en casa que lleva el pasaporte consigo? Si se escapan y se van de vuelta a su país, ¿quién me devolverá el dinero? Honestamente estoy en contra de esta ley. No quiero a una criada filipina”.

Muchos de sus seguidores la han tachado de “la cara de la esclavitud moderna” e instan a que las marcas con las que colabora la influencer la boicoteen. “Cara bonita pero actitud fea”, le recriminan.

El cuerpo de una filipina apareció mutilada en un congelador

Se calcula que unos 276.000 trabajadores filipinos residen en el país árabe. El pasado febrero el régimen de Rodrigo Duterte dictó una prohibición temporal de envío de mano de obra filipina y pidió el regreso de los que permanecían en el país después de que el cuerpo de Joanna Daniela Demafelis, una filipina de 29 años, aparecería con huellas de haber sido mutilada en el congelador de un apartamento abandonado.

En aquel entonces, Filipinas se ofreció a costear los vuelos de retorno a 10.000 nacionales cuyos visados habían expirado. En mayo de 2018, los gobiernos de Filipinas y Kuwait firmaron un acuerdo que otorgaba protección a aquellos trabajadores filipinos en el país árabe. El acuerdo establece que los que contraten a filipinos deben hacerse cargo de su comida, su ropa, seguro de salud y contratos de trabajo pertinentes. Además podrán utilizar teléfonos móviles, llevar el pasaporte con ellos y tener un día libre a la semana.

Tras el acuerdo el pasado mes de mayo, Kuwait se comprometió también a que sus agencias de reclutamiento de trabajadoras filipinas aportaran un depósito de 10.000 dólares en concepto de compensación para las empleadas que sufrieran abusos o se vieran afectadas por el fin repentino de los contratos.