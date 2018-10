La infanta Pilar habla de Letizia, Leonor y del rey Juan Carlos: “Mi hermano es como una portera”

La hermana del rey Juan Carlos I, de 82 años, ha presentado la nueva edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, que cumple 50 años este año y abrirá sus puertas del 10 al 18 de noviembre. En él, la infanta Pilar ejerce como presidenta de honor desde hace años.

Pilar de Borbón: “El año pasado Juan Carlos me dio cuatro pingajos”

Con motivo de esta nueva edición del rastrillo solidario, la infanta Pilar ha hablado para los medios allí congregados. Al preguntarle si el rey Juan Carlos le había dado ropa para este año, ha explicado que se le había olvidado pedírsela pero que le iba a decir “que me mande algo porque el año pasado me dio cuatro pingajos y le dije que no me atreví a venderlos. Debió de coger cuatro mondasy me lo envió”, ha declarado en tono de humor.

Respecto a cómo es su relación con el rey Juan Carlos, ha declarado a ‘La Razón’: “Tiene la manía de las comunicaciones y de tenernos localizados porque es como una portera al que le gusta saberlo todo, me lo regaló por mi 62 cumpleaños. Me dijo que me había buscado un móvil para tontos, me explicó cómo funcionaba y ahora no puedo vivir sin él. Incluso compro por internet”.

Pilar, sobre Letizia: “Es simpática, muy inteligente. No pide consejo”

La infanta Pilar ha invitado como cada año a las reinas Letizia y Sofía pero entiende que la mujer del rey Felipe no vaya porque “tiene una agenda muy cargada y no para”. Al comentarle que la ropa de la reina Letizia tendría mucho éxito en el Rastrillo, ha señalado que no se le había ocurrido pero que tampoco les gusta decir en el mercadillo “de quién es la ropa buenísima que vendemos”.

También ha tenido unas palabras de elogio para ella: “Se la aceptó divinamente, la arropamos mucho por nuestra parte y es francamente simpática, muy inteligente y pregunta mucho lo que me gusta. No pide consejo, pero sí que pregunta: ‘¿qué hiciste cuando tal cosa?’”.

La infanta Pilar asegura que no ve a Leonor “desde las pasadas Navidades”

El próximo sábado 3 de octubre celebrará la familia al completo el 80 cumpleaños de la reina Sofía. “Naturalmente, nos ha invitado a todos y con nuestros hijos”, ha declarado. Después se le ha preguntado si la infanta Cristina acudirá también a la fiesta: “Claro que sí, es su hija. Además, si ha convidado a mis hijos, ¿cómo no lo va a hacer con los suyos?”.

Sin embargo, ha dejado claro que a la que no suele ver con frecuencia es a la princesa Leonor, la gran desconocida. “¡Angelito mío, su solo tiene 12 años! No la veo desde las Navidades del año pasado, pero ella y Sofía son igual que todos los niños de su edad”.

Respecto a cómo cree que Leonor leerá en público por primera vez este miércoles 31 de octubre, día en el cumple 13 años, ha asegurado: “Supongo que lo hará divinamente” porque “es una niña inteligente y normal, leerá bien”.

Pilar sobre la reina Sofía: “Hemos discutido por muchas cosas pero nunca nos hemos llevado mal”

La infanta Pilar también ha hablado de su cuñada, la reina Sofía, desmintiendo que exista una mala relación entre ellas: “Discutir hemos discutido un montón por muchas cosas, pero nunca nos hemos llevado mal”.

En cuanto a las críticas que recibe la familia real, asegura que “no las leo” y ha añadido: “Tampoco los libros que escriben sobre nosotros. La mayoría opina sin haberlo vivido, sacando las cosas de contexto. Me pongo tan nerviosa que ni les leo ni quiero saber lo que piensan”.

Respecto a las críticas que recibe el rey Felipe VI ha dicho: “Son muy injustas. Es un tío estupendo que tenemos la gran suerte de tener como rey. Y , bueno, porque a unos cuantos no les divierta pues muy bien, tienen todo el derecho a criticar, y yo a no estar de acuerdo”.

La infanta Pilar, sobre Franco: “Que lo dejen quietecito”

También ha opinado sobre la exhumación de Franco: “No me parece bien, es como si me dicen que van a quitar a Felipe II, si está ahí pues bien está, ya lleva allí cuarenta y tantos años, pues que lo dejen quietecito”.

Respecto a si le duele la situación en Cataluña, donde acaban de pedir la reprobación del rey Felipe VI ha declarado: “Me duele muchísimo, estos señores están armando un jaleo absolutamente inútil y acabará en agua de borrajas. Es imposible lo que quieren. Yo me agito mucho porque veo que la calle está cada vez más desagradable”.