La infanta Cristina sufre un ataque de ansiedad tras ver a su marido, Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin ingresó en prisión hace ya más de un año. La infanta Cristina acude una vez al mes a visitar a su pareja a la cárcel de Brieva (Ávila), pero aún no se acostumbra a ver al padre de sus hijos entre rejas.

Tras cada vis a vis mensual de tres horas, la infanta Cristina sale derrotada. A veces más, a veces menos, pero este domingo le ocurrió algo que antes no le había pasado: la hija del rey emérito sufrió una crisis de ansiedad.

El ataque de ansiedad de la infanta Cristina

Después de salir de la prisión, "de vuelta a La Zarzuela, la infanta le pidió al chófer que acelerara porque empezaba a encontrarse fatal. Estaban pasando el puente de Guadarrama así que decidieron llegar hasta El Pardo para que la vieran allí los médicos de la Casa. Al final, se quedó en un susto, un ataque de ansiedad, aunque ella llegó a pensar que se trataba de un infarto", confesó a 'El Español' una amiga íntima de la mujer de Urdangarín.

El preocupante estado de Iñaki Urdangarín

La crisis se habría producido por el estado en el que la infanta encontró a su marido: muy triste, delgado y desmejorado. "No sé cuánto ha podido perder porque yo no lo he visto, pero Cristina salió muy preocupada de la prisión", confesó la amiga.

Descanso a causa de los nervios

La hermana del rey Felipe VI se encontraba tan nerviosa que no pudo viajar a Ginebra ese día, como tenía planeado. En su lugar, la infanta decidió quedarse descansando hasta el martes.

Junto a ella se encontraban los hijos pequeños de la pareja, Miguel e Irene, que en esta ocasión no fueron al vis a vis con su madre.

Urdangarin, condenado a cinco años

Iñaki Urdangarin fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Noós.

El fallo del juez consideró probado que Urdangarin utilizó el "trampolín de su privilegiada posición" para lograr el "sometimiento" del expresidente balear Jaume Matas a sus intereses.