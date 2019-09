Una inesperada expulsión, un romance y una infidelidad que cambiarán el rumbo de 'GH VIP 7'

La última gala de 'GH VIP 7' estuvo protagonizada por el ardiente duelo entre Hugo Castejón y Noemí Salazar. El economista y la reina del brilli han tenido que someterse al televoto para ver quién abandonaba la casa.

Por otro lado, Nuria Martínez ha acudido a plató con la escopeta bajo el brazo tras su abandono forzoso por una reacción alérgica y Rocío Flores ha protagonizado un emotivo momento recordando a su abuela, Rocío Jurado.

El romance de El Cejas y Nuria Martínez

Nuria Martínez ha entrado a plató con una pirueta que ha dejado uno de sus pezones al aire. Después de saludar a Jorge Javier Vázquez, la amiga de Omar Montes ha decidido comenzar a lanzar recados a algunos de sus compañeros.

El primero en recibir ha sido Gianmarco. El italiano seductor ha sido calificado por Nuria de catacaldos por su actitud con algunas de las mujeres de la casa, con las que flirtea, pero no llega a comprometerse.

Nuria, sobre Gianmarco: "Que no me despido de él. Solo quería con todas" #GHVIPGala4pic.twitter.com/1ChkdvMFQl — Gran Hermano (@ghoficial) September 26, 2019

Mientras se despedía del resto de concursantes, El Cejas también ha recibido un rapapolvo. "Se le ha ido bastante la boca. Quedamos que no diríamos nada de una cosa que pasó hace tiempo", ha afirmado Nuria. La modelo de lencería hacía referencia a una relación que tuvieron en verano en casa del influencer y que acordaron no revelar durante su estancia en 'GH VIP 7'. Sin embargo, El Cejas contó lo sucedido a Kiko Jiménez, lo que provocó el enfado de Nuria.

Para dar una vuelta de tuerca a esta historia, el defensor en plató de El Cejas ha respondido a Nuria con una información que, de ser cierta, pondría muy en duda la credibilidad de la amiguísima de Omar Montes: "A mí me ha dicho que una semana antes de entrar al programa habéis estado juntos". Nuria ha negado la información, pero sabe que este enredo amoroso puede serle de gran utilidad ahora que su trayectoria en el concurso ha tocado a su fin.

Las lágrimas de Rocío Flores al recordar a su abuela, Rocío Jurado

Rocío Flores, hija de Antonio David Flores, ha acudido a su cita semanal para defender a su padre. La hija del exguardia civil ha protagonizado un momento muy emotivo cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por los recuerdos que tenía de su abuela, la cantante Rocío Jurado.

"Tengo muchísimos recuerdos de ella", ha confesado Rocío antes de que Jorge averiguase su canción favorita de la artista. Flores ha dicho: "Como yo te amo". La melodía ha sonado en plató y la hija de Antonio David se ha emocionado en directo.

Rocío Flores ha explicado que la muerte de su abuela fue un episodio muy duro para ella: "Me costó mucho volver a escuchar sus canciones". Sin entrar en detalles, también ha contado cómo fue su último encuentro con Rocío Jurado: "La última vez que la vi fue en su casa. Fue un momento muy bonito, pero muy duro"

Jorge Javier Vázquez no ha perdido la oportunidad de intentar sonsacar a Rocío sobre su relación con su madre, Rocío Carrasco. Flores, haciendo gala de la astucia que ya ha mostrado en otras ocasiones, se ha zafado de las preguntas del presentador. Unas cuestiones que buscaban remover la tensión familiar que viven Antonio David y los suyos por las denuncias pasadas, y presentes, de Rocío Carrasco.

Una expulsión que puede cambiarlo todo

Hugo Castejón y Noemí Salazar se han enfrentado a la decisión de la audiencia. Solo uno de ellos podía proseguir en el concurso y los espectadores han sido los encargados de elegir quién debía marcharse.

Tras una larga espera, en la que se han mostrado varios momentos de la convivencia semanal, Jorge Javier Vázquez ha abierto el sobre para decir el nombre del concursante expulsado: "Hugo Castejón".

Los espectadores en plató no han parado de aplaudir y vitorear mientras Noemí permanecía como concursante de 'GH VIP 7' y Hugo se marchaba cabizbajo, dejando una frase como colofón: "Me vuelvo a casa con la mentalidad de que no he fallado a mis principios".

Antes de partir definitivamente hacia los estudios de Mediaset, Hugo ha tenido una conversación con Mila Ximénez en la que la colaboradora de 'Sálvame' le ha dado un consejo muy acertado: "El tema de la polémica continuada no te ha beneficiado".

Esta expulsión marcará un antes y un después en la convivencia en la casa, ya que el grupo mayoritario, encabezado por Mila Ximénez, ha conseguido derribar a su mayor enemigo. Sin la compañía de Hugo, Adara y Dinio quedarán, previsiblemente, desplazados de la convivencia y serán los próximos nominados de sus compañeros.

El Maestro Joao se quita la careta

El Maestro Joao, uno de los personajes que había conseguido ganarse el afecto del público por su vis cómica, ha quedado completamente retratado tras un vídeo mostrado esta noche. El vidente ha contado que fue infiel a su actual pareja, el joven Pol Badía, con un aspirante del programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Esta confesión, que bascula entre lo cómico y lo trágico, ha caído como un jarro de agua fría sobre el actual novio de Joao, que se ha derrumbado en directo: "Sabía que no estábamos bien, pero hasta el hecho de quedar con una persona a mis espaldas no, sinceramente".

El relato, bastante inverosímil y oportunista, permitiría a Pol Badía volver a pasearse por los platós mientras su "pareja" continúa concursando en 'GH VIP'. La audiencia, que de tonta no tiene un pelo, ha calificado los hechos como un montaje en toda regla.

No solo no nos creemos su relación es que acaso alguien piensa que joao va a engañar a Pol y lo va a contar a toda españa pero sin él saber nada ???😂😂😂😂 #GHVIPGala4 — carles (@carleszorillo13) September 26, 2019

Me parece realmente admirable que Pol pueda hablar de su relación con el Cabestro Joao sin partirse la caja. Sí señor.#GHVIPGala4 — Tomás Blanco (@tblanco_T5) September 26, 2019

El montaje de Joao y Pol está más que claro. Acordaron que si alguien abandonaba o pasaba algo y meten a otro que contaría eso para tener posibilidades #GHVIPGala4 — pequeñapatata (@pequenapatata) September 26, 2019

Mila Ximénez, Dinio y Adara son los nuevos nominados

Los acontecimientos han seguido su curso y, en un primer momento, Irene, Dinio y Adara han salido nominados. Sin embargo, Kiko y El Cejas, ganadores de la última prueba de recompensa, podían sustituir a un nominado por otro concursante.

Jiménez y el influencer han decidido echar toda la carne en el asador y quitar a Irene Junquera de la lista de nominados para colocar a Mila Ximénez. Un movimiento que puede provocar una auténtica hecatombe cuando la tertuliana se entere de su nueva situación en el debate del domingo.