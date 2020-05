Primeras imágenes de Inés Ballester tras superar el coronavirus: "Ha sido peor que el cáncer"

Inés Ballester llegó a asegurar en una entrevista que “el coronavirus ha sido peor que el cáncer”. La presentadora sufrió cáncer de mama cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida. En 2017 anunció que ya no tenía cáncer, tras cinco años luchando contra la enfermedad.

Un duro golpe que revivió al infectarse con el coronavirus y permanecer 21 días ingresada en el hospital con una neumonía bilateral severa. "Para mí el virus ha sido peor que el cáncer. Con el cáncer sabes que te puedes morir, pero no sentí dolor ni soledad y sí el calor de los míos y de muchas personas que lo han pasado. Tuve médicos que sabían lo que hacían y eso me daba seguridad y tranquilidad. Lo peor de este virus es la soledad. El cáncer no me cambió la vida. Salí con la misma mala hostia de siempre. Ahora no: ahora estoy muy flojita. Se me pasará, pero esto me ha tocado mucho", dijo a comienzos de mayo a 'El País'.

Ahora, no obstante, se encuentra mejor. Ya ha superado la covid-19 y con ella, uno de los peores momentos de su vida, la periodista ha vuelto a Telemadrid, para colaborar en el programa Juntos.

En estas primeras imágenes, desde que superara la enfermedad, la vemos saliendo de su casa, del centro de Madrid, para montarse en el coche de producción de la cadena.

La periodista va con mascarilla, a pesar de haber generado anticuerpos, y muy bien arreglada, protegiéndose el peinado de la lluvia. Con paso firme y sin dar declaraciones sobre su actual estado de salud, Inés Ballester ha vuelto a la televisión tras la cuarentena.

Además, vuelve a la pequeña pantalla presentando el magazín de Telemadrid Está Pasando un espacio que se emitirá de lunes a viernes de 17.30 a 19.30.

El coronavirus cambia a Inés Ballester

El coronavirus parece haber cambiado la vida a la periodista que ha manifestado su deseo de ser voluntaria, durante esta crisis sanitaria, para ayudar a las personas mayores. Un anhelo que, de momento, no ha podido realizar al estar todavía recuperándose, tal y como se ha publicado.

Nos alegramos de que se encuentre mejor.