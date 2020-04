Inés Arrimadas comparte su foto más personal en Instagram

Inés Arrimadas, de 38 años, y su marido, el exindependentista Xavier Cima, de 41, están esperando su primer hijo. Tras muchos rumores al respecto, fue la propia portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados la que confirmó la buena nueva el pasado mes de octubre.

"Es un poco pronto, yo no quería decirlo todavía pero es cierto. Estoy muy feliz, me ha costado mucho", dijo entonces, dando a entender que llevaba tiempo tratando de quedarse embaraza. "Estoy muy feliz. Estoy muy contenta, creo que se me nota en la cara", añadió.

Una felicidad que se mantiene a día de hoy. Al menos eso ha asegurado la líder de Ciudadanos en su perfil personal de Instagram.

Inés Arrimadas presume de marido en Instagram

"Trabajando mucho pero desde casa, confinados y con muchas ganas de conocer a nuestro bebé", ha escrito la política con una foto personal de la pareja, confirmando que esperan un niño.

Cómo está llevando su primer embarazo

La de Ciudadanos, que sale de cuentas a finales de mayo, ha asegurado recientemente que está llevando "súper bien" el embarazo.

"Me encuentro muy bien. Estoy con un montón de energía, ganas de hacer cosas y súper animada. Ya soy así pero en este trimestre, el segundo, que dicen que es el mejor, pues muy bien. Y cuando llegue el tercero, pues mejor aún", ha confesado.