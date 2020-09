Iker Jiménez llega al origen del coronavirus en 'Cuarto milenio' tras una investigación.

Iker Jiménez ha regresado a 'Cuarto milenio' después de seis meses a causa de la pandemia del coronavirus. Lo primero de todo, el presentador de Mediaset ha querido zanjar los rumores que apuntaban a que tuvo que echar el cierre del programa por presiones políticas que habría recibido la cadena.

"La determinación de terminar 'Cuarto milenio' fue hecha pensando, les aseguro, que no en el descalabro económico evidente que uno tiene, sino en la salud de mi propio equipo. Y ustedes dirán, 'bueno Iker, ¿por qué estás aquí otra vez?' Pensábamos que esto iba a ir a mejor y estamos con bastante inquietud, pero sabemos que tenemos que cumplir un servicio con ustedes", explicó, para añadir que seguiría contando la verdad. "Nos dé palos la izquierda, la derecha, el centro o el medio volante, nos da exactamente igual".

Después continuó diciendo: "La promesa que hice es 'yo vuelvo si intento llegar al origen', porque han pasado seis meses y nadie nos ha dicho algunas cosas como de dónde sale este virus, por qué es tan infectivo, por qué sus herramientas de anclaje con las células están tan perfectamente enhebradas que parece que puede ser un diseño, como algunos piensan. La mayoría de los científicos piensan que no, que es desarrollo de la naturaleza... pues hombre, la naturaleza maravillosa nos ha mostrado su peor cara. El virus está y ha venido para quedarse, pero tengo la esperanza de que lo vamos a ganar, que lo vamos a vencer".

Por desgracia tanto #MilenioLive como #CuartoMilenio no exageraban. Hemos informado desde hace 2 meses con verdad y ciencia.A la contra de lo que nos indicaba la mayoría y sus presiones. Defendiendo vuestro derecho a saber.Sin hacer caso de los que nos llamaban alarmistas. 😕 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 9, 2020

Iker advirtió de la gravedad de la covid-19 en febrero

Jiménez alertó de la letalidad del coronavirus en febrero y muchos se rieron. "Ya a finales de enero, sobre todo a principios de febrero, cuando todavía no se sabía lo de Italia, las diferentes informaciones me llegaban a mí, a mi casa, diciendo 'Iker, prepara a la gente porque esto viene'. Y cuando son nueve u once doctores diferentes y que alguno no se conoce entre sí, uno tiene dos motivaciones en la vida. O le haces caso a tus fuentes y sales aquí, o te pliegas y te ríes de las mascarillas, dices que solo es una gripe y que solo habrá dos o tres casos. Si todo el mundo lo dice, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Ah, el del misterio y por eso no te vamos a creer... bueno, esta es la realidad de hoy".

El presentador señala que muchos le criticarán por no sumarse a la teoría conspiranoica o de que el virus no existe. "Para mí hubiera sido más cómodo hacer un programa más conspiranoico, del misterio... y les aseguro que eso triunfa enormemente. ¿Pero saben lo que pasa? No solo he tenido he tenido el tema del coronavirus muy cerca, sino que vi las pruebas. Profesionales independientes, diferentes, me fueron informando y todo se iba cumpliendo. ¿Saben lo que hice? Llamé a mis amigos, llamé a las personas cercanas, llamé a los directivos de esta casa, compañeros de otras casas... y les dije lo que yo veía impensable. Y luego, ahí está la historia. Aquí no hay agenda y la muestra es que nosotros éramos los que esparcian el miedo, el alarmismo...".

- Yo ya avisaba desde hace tiempo a mi público de que esto era grave.- ¿Y las risas?- Eran nerviosas, claro.- ¿Y decir que no pasaba nada?- Había que leerme entre líneas...- Y pitorrearse de quien se lo tomaba en serio hace un mes...- Esto...- ¿Y el gorro de papel albal? — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 11, 2020

Los focos del contagio del coronavirus

A continuación, Jiménez mostró a los espectadores la investigación que ha llevado a cabo el programa sobre el coronavirus. Un equipo se deplazó a Wuhan y grabó imágenes de allí. Además el presentador mostrando a través de imágenes virtuales los principales focos donde pudo haber sido el origen del SARS-CoV-2 y la poca distancia que hay entre ellos.

Se situó primero en el mayor centro de investigación virológica, que está en Wuhan, el Instituto de Virología de Wuhan (WVI), que cuenta con el mayor laboratorio de coronavirus de China, concretamente se ensaya con él en el laboratorio P4. Iker expuso la teoría, de la que también se ha hablado, y es de que pudo haberse creado genéticamente en este laboratorio y podría haberse escapado de allí el virus.

"Virólogos muy reputados aseguran que no es un virus que se haya escapado de un laboratorio, pero tampoco te aseguran lo contrario" @doctorgaona#CuartoMilenio#Coronaviruspic.twitter.com/n60NFXa06v — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 1, 2020

Problemas de seguridad del mayor laboratorio de China

Algunos estudios, entre ellos de expertos de Estados Unidos, ya advirtieron de "los graves problemas de seguridad y de alto riesgo" que existía en este laboratorio. Iker también recuerda que Donald Trump llegó a acusar a China de haber creado el coronavirus en un laboratorio de Wuhan y de no pararlo. El presidente de Estados Unidos aseguraba tener pruebas de ello.

Además aquí también se trabaja con murciélagos de herradura, que actúan como un gran reservorio de virus como el SARS-CoV.En el CDC (Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades), es el lugar donde se custodiaban los murciélagos. Dos investigadores chinos señalaron que dos personas fueron mordidas por estos animales. Tras hablar sobre ello, fueron perseguidos y borrados de Internet.

Además, China también tiene cuevas de los murciélagos de herradura, por lo que también recolectores de guano -abono natural creado a partir de excrementos-, pudieron haber contraído la enfermedad aquí.

Algunas investigaciones apuntan a que la pandemia pudo originarse por el contacto de recolectores de guano con murciélagos #CuartoMilenio#Origenpic.twitter.com/I40uWMpmfO — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 6, 2020

El programa contó con testimonios de expertos y virólogos, como Luis E. Martín Otero, Coronel veterinario y coordinador de la Red Española de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB), que señaló: "Podían estar manipulando. Ya hubo algún escape, algún problema, la seguridad dejaba mucho que desear...".Sin embargo, los análisis bioinformáticos del SARS-CoV-2 debilitan la hipótesis de un virus fabricado de forma intencionada.

Mercado de Wuhan

Otro de los posibles epicentros del coronavirus es el mercado de marisco de Wuhan, donde los vendedores, animales y productos que se vendían, convivían en condiciones insalubres, por lo que era un caldo de cultivo para el virus.

A diferencia de lo que se creía, Iker y su mujer, la periodista Carmen Porter, aclaran que en este mercado no se vendía ni comía sopa de murciélago, pero que hasta este lugar sí que iban a comprar muchos trabajadores del laboratorio debido a su proximidad, hay menos de 300 metros de un lugar al otro.

Además de contar con los testimonios de expertos, el equipo tiró de hemeroteca y de las noticias que salieron en medios chinos que después fueron censuradas y eliminadas de Internet. No hay rastro, así como de imágenes del mercado de Wuhan donde se veía todo tirado por los suelos y sucio.

El mercado de mariscos, hoy clausurado ocupa un área de 50.000 metros cuadrados y posee unos 1.000 puestos operativos #CuartoMilenio#Origenpic.twitter.com/WiCSehaWcX — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 6, 2020

Se mezclaban en el suelo: orines, fluidos de todo tipo y sangre. El mercado se clausuró y para evitar que salieran imágenes de allí, se tapó con lonas y vallas. Tras cerrarse, se descubrió que una familia vivió allí escondida y sin embargo, ninguno se había contagiado por el coronavirus.

La doctora Ai Fen alertó del virus y desapareció

Aunque no se conoce quién fue el paciente cero. Existe la teoría de que fue uno de los científicos, el cual había fallecido. Sin embargo, las primeras personas que comienzan a ir a hospitales con la enfermedad eran vendedores de este mercado y es la doctora Ai Fen, la directora del departamento de urgencias del Hospital Central de Wuhan, la primera en observar la nueva neumonía por SARS-CoV2 y la que da la voz de alarma de que algo está ocurriendo y lo escribe en un artículo que fue censurado.

La doctora acaba recibiendo presiones y desaparece del mapa y de las redes sociales. Incluso su familia aseguraba que no sabía dónde estaba. Sin embargo, Iker y Porter descubren que su perfil de Twitter si sigue activo aunque hay dudas de si es ella realmente la que escribe.

Tras alertar del caso en un artículo censurado, Ai Fen se vio envuelta en una compleja trama de presiones y ocultación de datos #CuartoMilenio#Origenpic.twitter.com/08CeAFTjr0 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 6, 2020

Otro doctor que alertó, murió

Otro de los médicos que alertó de ello, fue el oftalmólogo Li Wenliang, que también advirtió sobre la enfermedad durante los inicios del brote ya que comenzó a tratar a pacientes con problemas en los ojos. Al final, el doctor murió. Una muerte sobre la que también ha habido diferentes hipótesis: si fue una muerte natural o intencionada.

Dr. Li Wenliang: oftalmólogo chino de 34 años que también advirtió sobre la enfermedad durante los inicios del brote #CuartoMilenio#Origenpic.twitter.com/pmUUroXPHa — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 6, 2020

En el programa también hablaron de que algunos youtubers e informadores independientes chinos como Chen Qiushi o Fang Bin llevan meses desaparecidos.

China no ha contado la verdad

Tras esta investigación, y tal y como ha contado Iker estos últimos meses a través de Youtube en 'La estirpe de los libres' y 'Milenio live', es que China no está contando la verdad sobre todo lo que ha ocurrido.