Los rumores de que Iker Casillas le fue infiel a Sara Carbonero vuelven a saltar después de que una modelo búlgara, Nadia Alexandrov, haya asegurado este jueves en 'Sálvame' que tiene una relación con el exfutbolista desde el año 2019.

El programa de Mediaset recibió la información de la existencia de esta amante y se puso a investigar y buscar información a través de los datos que aportó un examigo de Nadia.

La joven tiene 29 años, trabaja como imagen de un concesionario y es instagramer. En las redes sociales presume de cuerpazo, al que le dedica muchas horas de gimnasio.

Cuando lograron contactar con ella por teléfono para preguntarle si era cierto que tenía una relación con él, en vez de negarlo, su reacción fue mostrarse totalmente sorprendida porque hubiera salido a la luz todo. "¿Quién ha sido? ¡Madre mía! Si esto lo sabe muy poca gente, ¿quién ha podido ser? Buah... Solo lo saben dos o tres personas..", respondió.

Aunque al principio la joven estaba en shock y se mostró asustada, luego confirmó su supuesta relación con Iker que según ella, siempre han tratado de llevarla con "bastante discreción". Al parecer, comenzaron a "tontear" antes de que el exfutbolista del Real Madrid sufriera el infarto de miocardio.

Cuando la periodista le preguntó qué tipo de relación tienen, si entendida en el sentido romántico o es solo sexo, Nadia señaló: "Es muy difícil contestar a esto porque es una mezcla rara. Cuando hay un tiempo ya coges cariño, la aprecias, la necesitas".

Así es Nadia, la supuesta amante de Iker Casillas Mediaset

Nadia Alexandrov sabía que Iker estaba casado con Sara

La supuesta amante de Iker Casillas confirmó después que ella estaba al tanto de que Sara y él estaban casados y aseguró que esta relación extramatrimonial no fue el motivo de la ruptura de la pareja, que anunció su separación el pasado mes de marzo. "Sí sabía que estaban casados pero yo no soy la causante de la ruptura. Yo no me siento la persona que ha hecho ese daño. Son cosas suyas", señaló aludiendo a que cuando una pareja se separa no es siempre por la existencia de una tercera persona o una infidelidad.

Después la joven explicó: "En el sentido literal, con ella no estaba, eso sí que te lo digo ya. Nunca he querido meterme en la relación de nadie porque esto no tiene nada que ver con lo que haya pasado". "Ellos no hacían vida de pareja. Llevamos dos años".

Nadia Alexandrova, la modelo búlgara que asegura tener una relación con Iker Casillas desde 2019 Mediaset

Me he llegado a sentir mal. Sabía que estaban casados pero no soy la causante de la ruptura

Aunque confesó que a veces le ha pesado el sentimiento ed culpa. "Sí me he llegado a sentir mal sabiendo que estaba oficialmente en una relación. En realidad no es fácil que a uno le pillen. Está clarísimo que siempre hay sustos y tampoco es una cosa que uno va contando porque si fuera así, hubiera estado en 'Sálvame' hace mucho tiempo".

Nadia se mostró muy preocupada por "la reacción de la otra persona". "Yo le he dicho que no se lo contaba a nadie. Él confía en mí" señaló en 'Sálvame'.

En 'Sálvame' comentaron que existen "irrefutables pruebas que evidencia esta relación extramatrimonial", de las que mostrarán una parte, entre las que se encuentran "comprometedores audios y conversaciones de Whatsapp muy subidas de tono", que confirmarían que Nadia e Iker son mucho más que amigos.

Nadia Alexandrova asegura que tiene una relación con Iker Casillas desde hace dos años Mediaset

Nadia Alexandrova, la modelo que asegura llevar con Iker Casillas dos años

La relación habría comenzado en 2019, un año difícil para la pareja

Al parecer, su relación comenzó en el año 2019, cuando el exguardameta del Real Madrid vivía con su mujer y sus dos hijos, Martín y Lucas, en Portugal.

En este mismo año la periodista fue diagnosticada de un cáncer de ovarios y meses antes, Iker sufrió un duró revés que le cambió la vida para siempre: tuvo un infarto de miocardio que le obligó a dejar el fútbol. De hecho, hace unos días, tuvo un susto por este motivo que le hizo acabar en urgencias.

Sin duda, este año fue muy delicado y difícil para ambos, que además vivían alejados de su familia.