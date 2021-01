Ibai Llanos, a favor de pagar impuestos altos: "Me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre"

Iba Llanos, de 23 años, se ha convertido en protagonista de las redes sociales una vez más.

Tras sus 'sonadas' Campanadas, que retransmitió y fue todo un éxito, ahora un vídeo del conocido streamer se ha hecho viral, a pesar de que lo grabó hace un par de años. Este se ha recuperado después de que el murcianoTheGrefg haya logrado obtener el récord mundial de espectadores en Twitch tras reunir a más de 2 millones de personas en la plataforma.

En el vídeo, el vasco comenta que muchos 'youtubers', para eludir pagar impuestos en España, recurren a paraísos fiscales como Andorra y que así sus ganancias no se vean mermadas. Es entonces cuando Llanos hace un alegato a favor de los que cobran más, paguen más impuestos.

"Lo de los impuestos a mi me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizás les deberían quitar y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos", señala.

El creador de contenidos de Twitch vive en una mansión en Barcelona junto a tres amigos, que también trabajan con él en G2 de Esports, y están a punto de mudarse a otra casa más grande.

"Mi tía es dependienta y mi madre cuida ancianos y limpia casas. Ojalá a esa gente les quitasen menos impuestos"

Ibai defiende que los que menos cobran, como es el caso de su madre o su tía, tributen menos a Hacienda. "Toda mi familia está en esa situación exceptuando mi abuelo que es el que traía la pasta de verdad a casa pero mi tía es dependienta, mi madre cuida ancianos y limpia casas y ojalá a esa gente le quitasen menos impuestos".

El streamer cuenta después porqué él no ha decidido meter su dinero en un banco de Andorra, paraíso fiscal, como otros 'youtubers' o famosos. "Yo vivo de puta madre. A mi me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones y porque lo que estoy diciendo es verdad porque si fuera mentira estaría ya en Andorra".

"Me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre"

Llanos sigue explicando: "Os digo de verdad que a mi me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gana mucha pasta, le quiten mucho dinero y como yo hay muchísimos youtubers y amigos que opinan como yo y que por eso no se van a Andorra".

El vasco incide después en la gran diferencia que hay en la tributación entre España y Andorra, por lo que llega a entender a los que toman esta decisión. "También os digo que cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad es que te llevas un ostión. Muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais porque esta a dos horas y la diferencia de dinero es abismal pero yo estoy bien aquí".

"Me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo"

Ibai señala después: "Me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo y por eso yo pago y como encima yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%, es que me parece normal".

Llanos defiende después la cantidad de dinero que puede llegar a ganar un youtuber, instagramer o influencer, cuando tiene millones de seguidores. "Llegados a este punto, también noto, en el caso de Paula Gonu [instagramer], que hay una rabia brutal hacia todos los youtubers. Esta señora o chica, cómo no va a ganar esa cantidad de dinero si tiene dos millones de seguidores en Instagram. ¿Vosotros sabéis lo que puede generar una televisión, una radio, un periódico con dos millones de personas suscritas a tu página sea pagina web, Youtube, Twitter...?".

El dinero que gana

Lo que sigue siento todo un misterio es cuánto dinero gana Ibai aunque se deduce que es una elevada cantidad de dinero.

Llanos es el tercer streamer de la plataforma de streaming de videojuegos Twitch mejor pagado del mundo y el primero de habla hispana, con unos ingresos anuales de cerca de 1,4 millones de dólares (alrededor de 1,18 millones de euros), según un estudio de la empresa financiera CashNetUsa.

A los ingresos que recibe por Twitch, Youtube y el resto de redes sociales, hay que sumarle los torneos que organiza, los eventos en los que se le requiere. A día de hoy, Ibai tiene la friolera de tres millones de seguidores en Twitter, junto a otros tres millones en Instagram. Su canal de Twitch registra 4,3 millones de seguidores.

Además Ibai también se ha aventurado a adentrarse en el mundo del cine. El vasco ha hecho un corto dirigido por Jaume Balagueró para Netflix, como promoción de la PS5.