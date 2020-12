Ibanéfico: Ibai revela los famosos que competirán en su torneo benéfico navideño

Ibai Llanos, el conocido creador de contenido en España, ha desvelado los nombres de los famosos que competirán en la cuarta edición del torneo Ibainéfico, con el que se recauda fondos para ONG.

El 'streamer' ha anunciado que se celebrará esta semana. Comienza hoy martes 15 a las 20:00 horas y continuará mañana miércoles 16 de diciembre y el jueves 17. Se podrá seguir en directo a través del canal de Twitch de Ibai.

Ibai ya lo califica del "mayor evento de todo internet". Contará con cuatro equipos diferentes que competirán entre ellos y que estarán capitaneados por el propio Ibai, TheGrefg, Willyrex y DjMariio.

Cada uno de los capitanes irá eligiendo para su equipo de la pool de invitados. La gran mayoría de ellos se revelarán este día aunque ya se han conocido algunos de de los nombres, que son rostros famosos de diferentes ámbitos.

Los famosos que competirán en Ibanéfico

Ibai Llanos ha anunciado que estarán Frank de la Jungla (Frank Cuesta), Kidd Keo, Alexby2, C. Tangana, Mónica Carrillo, Josep Pedrerol, Kun Agüero, Papo MC, Coscu y Auronplay.

Los juegos en los que participarán son: Fortnite, Fall Guys, FIFA y League of Legends. Además habrá pachangas de juegos más tradicionales como Pinturillo y Among Us.

SIGUIENTES CONFIRMADOS. HOY A LAS 20:00: EL DRAFT. pic.twitter.com/JlhRHSf38N — Ibai (@IbaiLlanos) December 15, 2020

Pretende recaudar más de 219.000 euros

El vasco comenzó a hacerlo en el año 2017. En total el campeonato ha logrado recaudar 219.000 euros para causas solidarias estableciendo el año pasado un récord logrando 102.000 euros en donaciones. Al final el creador del torneo acabó rapado tras superarse los 100.000 euros de recaudación.

Para esta edición, el objetivo es superar la cantidad que se ha recaudado en las tres ediciones anteriores. Así las cosas, pretende conseguir más de 219.000 euros para los niños más necesitados a través de UNICEF.

Cuándo empieza y qué juegos serán

El horario del primer día de torneo será el miércoles 16 de diciembre a las 17:00 con una pachanga de Pinturillo, el juego que consiste en dibujar y que el otro compañero adivine lo que está haciendo el otro.

Después se pasa a jugar a Fortnite, que ha estrenado capítulo hace muy poco. Para acabar, Fall Guys, que estrena nueva temporada, con muchas pruebas nuevas que hará que los jugadores se enfrenten a ellas por primera vez.

El jueves 17 continúa el Ibainéfico, también a las 17:00, empezará con varias partidas de Among Us, después el Torneo de FIFA y para acabar, el torneo de League of Legends, según publica la web 'esportmaniacos.com'.