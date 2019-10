La humillación de Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez en pleno directo de 'GH VIP 7'

Mila Ximénez está haciendo un concurso bastante cuestionable. La colaboradora de 'Sálvame' se está convirtiendo en la participante más quejica y pesimista de 'GH VIP 7'. Para intentar aportar un punto de alegría a su concurso, Jorge Javier Vázquez ha intentado interactuar con ella en los directos todas las semanas.

Sin embargo, la actitud del presentador con Ximénez ha provocado que hoy se haya vivido un momento de tensión en la casa. Aunque Mila al final ha cedido, la contertulia ha tenido que aguantar una humillación y ha abandonado el salón en mitad de una conexión en directo.

Mila Ximénez, cabreada con Jorge Javier Vázquez

Mila Ximénez se encuentra en un momento muy complicado. Las peleas con sus compañeros en la convivencia y su cautiverio en la casa de Guadalix han provocado que la periodista esté muy irritada durante la mayoría de las galas.

Jorge Javier Vázquez, uno de sus mejores amigos en la vida real y presentador del formato, ha intentado echarla un cable en varias ocasiones sin éxito. Esta noche lo ha vuelto a hacer de una forma un tanto degradante para Mila Ximénez: con un disfraz de abeja reina.

El enloquecimiento transitorio de Mila Ximénez

Este traje, que alude al mote que Hugo Castejón le dedicó a la tertuliana durante su estancia en la casa, ha conseguido hacer enloquecer a Mila Ximénez. Inicialmente, la colaboradora de Sálvame se ha negado a ponérselo: "No me lo voy a poner. Lo siento, pero no. Hay más concursantes en la casa que yo". Sin embargo, en cuanto se lo ha puesto, se ha desbocado.

Mila Ximénez volviendo a hacer historia JAJAJAJAJAJAJJAJAJJJA #GHVIPGala8pic.twitter.com/ldPuQrjc50 — peripatètic (@T5Comento) October 24, 2019

Tras momento de delirio, que ha rozado lo cómico, Mila ha vuelto con sus compañeros muy enfadada. En mitad del directo se ha levantado y se ha marchado, para regresar instantes después amenazando con abandonar: "Ni una palabra, ¿eh? Mañana estoy en mi puta casa"

Jorge Javier Vázquez regaña a Mila Ximénez

Después de lo sucedido, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en abroncar a su compañera de programa. El presentador ha llegado a aseverar que la actitud de Mila le provoca "ganas de llorar".

Aunque seguía enfadada, ella le ha pedido disculpas, ya que Mila Ximénez sabe que las directrices que su amigo le manda en forma de regañinas o comentarios están destinadas a mejorar su concurso.

Mila: "Yo le pido perdón a mi mejor amigo pero como presentador le digo que ha sido como un castigo" #GHVIPGala8pic.twitter.com/EZ4UIM4Vqy — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2019

Y tú, ¿qué opinas de Mila Ximénez?