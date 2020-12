Este es el hotel donde debes alojarte si te gusta la música

Eres un forofo del rock. O quizás del blues. O del jazz, o de la música clásica, o quizás del flamenco.. Da igual el género, te aseguramos que en este establecimiento de Madrid encontrarás un homenaje a tu artista fetiche. ¿No te lo crees? En uno de sus ascensores (cada uno dedicado a un género musical distinto, como el rock, el jazz, el flamenco…) los componentes de Nirvana, los Beatles y Mick Jagger te saludan.

En las habitaciones, puedes encontrar retratos de Paco de Lucía y su inseparable guitarra, o frases de Camarón de la Isla… Vinilos, sobre todo de los años ochenta, decoran uno de sus muros (tienen tantos en su colección que los van cambiando); en aquella otra pared, varias guitarras eléctricas… Y por supuesto, en el lobby hay un imponente piano de cola Imperial German Scale y otro que emula el famoso de la película Big donde Tom Hanks tocaba con los pies.

En definitiva, el Barceló Imagine es un homenaje a la música: nadie adivinaría su temática viendo el aspecto exterior del edificio, que pasa totalmente desapercibido. Sin embargo, al pasar a su interior, el sinfín de fotografías de grupos y solistas y una cuidada decoración (muchas de las obras de arte vienen de la feria Arco) dejan claro que no estamos en un hotel del montón. Tanto es así que las alcachofas de las duchas de muchas habitaciones tienen forma de micrófono para que lo des todos mientras te duchas (sabemos que es una costumbre muy extendida). El bar dispone además de una carta de cócteles en función de tus gustos musicales.

Te llevan una carta de vinilos a la habitación o, incluso, una guitarra eléctrica si la pides

Pero sin duda, dos de sus servicios más destacables y que no dejan duda sobre que estás en un hotel musical son la carta de vinilos y el servicio room for a jam. Si solicitas el primero, te suben el listado de vinilos disponibles (con una carta en forma de disco de 45 revoluciones, no podría ser de otra forma), escoges y al rato tendrás en tu habitación el disco en cuestión con su correspondiente tocadiscos, que retirarán a las 21.30 horas, no se trata de que no dejes dormir al resto de huéspedes.

¿Lo tuyo es tocar un instrumento? También los tienen y te los prestan: es el room service de instrumentos. Y los hay bien variados: guitarra acústica, una eléctrica de marca Yamaha, un ukelele, un violín Harley Benton, una caja de percusión, un teclado y hasta unas castañuelas, por si lo tuyo son los bailes regionales. “Los huéspedes suelen pedir más los instrumentos que los vinilos”, comenta el director del hotel. Estos servicios no se facturan aparte: están incluidos en el precio de la habitación.

El establecimiento, de cinco estrellas, dispone de 156 habitaciones con temáticas musicales acorde a cada una de las plantas. La sexta, por ejemplo, es la dedicada al flamenco.

El hotel esconde además, en su patio interior, una terraza acondicionada con estufas y una gran chimenea que está abierta al público en general, un lugar idóneo adonde no llega el ruido de la calle y donde disfrutar de un agradable ambiente y por supuesto, de buena música. “El año pasado por estas fechas teníamos una ocupación del 90%, de una clientela sobre todo de viajeros (la estación de Chamartín está justo al lado), de turismo de convenciones.. Este año estamos a un 14%”, explica el director.

En efecto, son malos tiempos para la lírica, que cantaban aquellos, pero en el Barceló Imagine la música sigue sonando.