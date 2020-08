'Hormigas blancas': Miguel Bosé, repaso de su carrera y vida amorosa

'Hormigas Blancas' ha realizado su programa dedicado al cantante, músico y actor español, Miguel Bosé. El programa presentado por Carlota Corredera abarcó diferentes temas como la muerte de la madre del actor, su vida amorosa o su enfrentamiento con Jesús Mariñas.

Después de que el pasado domingo 26 de julio el programa creara polémica en su primera entrega basado en la vida de la actriz y presentadora Ana Obregón, este domingo 2 de agosto volvió a crear controversia, esta vez de la mano de uno de los cantantes más reconocidos de España, Miguel Bosé.

El programa empezó dando un repaso por la situación actual de Bosé, quien atraviesa un duro momento después de que perdiera a su madre, Lucía Bosé, a causa del coronavirus. La periodista de prensa rosa Lydia Lozano, aseguró que el cantante se encuentra actualmente en España y que había realizado el funeral de su madre, al que asistió menos de la mitad de la familia del cantante.

Asimismo, 'Hormigas blancas' contactó con Nacho Palau, pareja de Miguel Bosé durante 26 años. En la entrevista, Palau habló sobre cómo se encuentra su relación con Bosé, así como el juicio que mantienen para decidir la custodia de los cuatro hijos que tienen en común.

Seguimos igual que siempre", aseguró Palau

De igual forma, Nacho Palau le comentó al programa que el juicio tiene una nueva fecha y que "seguimos igual que siempre, las visitas de los niños y el resto es el resto. El resto sigue igual".

Por su parte, Lozano comentó durante el programa que la persona que iba a testificar en el juicio a favor de Nacho Palau sería Lucía Bosé, aclarando que esta decisión era "con la autorización de Miguel Bosé", quien buscaba "la unidad de los niños".

De igual forma aseguró que "Bosé está muy cabreado porque los niños son trilingües y llevan casi dos años perdidos por no ir al colegio".

Incidente con la prensa

El programa no dejó pasar uno de los encuentros más polémicos que tuvo el cantante. El 11 de abril de 1999, se realizó un capítulo del programa 'Día a día', dirigido por María Teresa Campos, episodio que se dio un día después de que Bosé haya tenido un accidente de tráfico. Jesús Mariñas y Campos se encontraban hablando sobre el tema cuando el cantante llamó para quejarse de que Mariñas había insinuado que Bosé se encontraba bajo efectos del alcohol.

Entre otras cosas, Miguel Bosé aseguró que "estaba oyendo los desgraciados comentarios que hace tu compañero, que como siempre, es especialista en meter la pata". Luego de intercambiar varios comentarios, el cantante concluyó la llamada con un "Jesús, que te den. Adiós".

Como parte del programa se invitó a Vicky Larraz, quien había realizado una colaboración con Bosé para cantar la canción "te quiero amor". Al ser preguntada si admiraba a Bosé como persona o como cantante, Larraz aseguró que "como cantante".

Además aclaró que cuando se pusieron en contacto con ella para realizar un tema con Bosé, "estaba muy feliz porque yo estaba comenzando y él ya era toda una estrella". Sin embargo, luego la cantante también señaló que un tiempo después la productora la llamó para decirle que el tercer sencillo que Bosé iba a cantar era la canción que ambos habían realizado, y que ella no iba a participar.

"Me dijeron que había sido el propio Miguel Bosé quien dijo que no quería ir conmigo porque le robaba cámara... para mi fue una decepción. En ese momento, se me cayó un mito", aseguró Larraz.

Críticas en las redes

Por su parte, la noche del domingo y la mañana del lunes tres de agosto las redes se han caldeado con el uso del hashtag #HormigasMiguelBosé, con los que distintos usuarios expresaron su opinión acerca del programa.

Lleváis todo el programa hablando de la orientación sexual de Miguel Bosé.....#HormigasMiguelBosépic.twitter.com/qEjImhTOCF — Granaíno (@AbelPlata) August 2, 2020