Los hombres españoles, entre los más se cuidan y arreglan del mundo

Parecer más joven o mejorar su imagen es una preocupación al alza entre los hombres alrededor del mundo. El mercado de la belleza masculina se está desarrollando a nivel mundial pero no lo hace al mismo ritmo en todos los países.

Según un reciente estudio realizado por la consultora Kantar, dentro del ranking, los españoles se sitúan en las primeras posiciones en preocuparse por su apariencia. Mientras que el 24% de los hombres en todo el mundo afirman estar al día de las tendencias y modas para el cuidado personal, entre los españoles este interés crece hasta el 34%. La razón principal es la preocupación de los españoles por productos para el pelo y el rostro.

Así nos lo cuenta a VózpópuliVerónica Valencia, especialista en uso del consumidor en Kanter España: “El hombre español está incorporándose paulatinamente al uso de categorías tradicionalmente asociadas al consumo femenino, como son los productos de cuidado facial y capilar”.

Productos para el pelo y la barba

A nivel mundial, los encuestados valoraron que una de sus principales preocupaciones es el peinado del cabello. Una tercera parte de los hombres dedican su tiempo para conseguir el look deseado. Este 33% es un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos cinco años y, que como respuesta, se traduce en un aumento de la compra y el uso de todo tipo de productos de fijación y peinado.

El 18% de los españoles utilizan algún tipo de producto para peinarse

En este aspecto los españoles volvemos a destacar del resto, el porcentaje de hombres que utilizan algún tipo de producto de peinado en nuestro país se sitúa en torno al 18%. Sin embargo, cuando hablamos de la barba la cosa cambia. En cuanto al cuidado del vello facial el hombre se vuelve mucho más conservador y muestra cierta reserva a la experimentación. Así, el Europa el 48% de los usuarios siguen prefiriendo el afeitado convencional. Parece mucho, pero si lo comparamos con el 60% que eran hace cinco años, supone una bajada de 12 puntos hacia un afeitado menos frecuente.

Estos cambios a largo plazo están impactando directamente en el consumo de productos de afeitado. La venta de maquinillas eléctricas o manuales han bajado 6 puntos a nivel global. Unos datos similares a los 7 puntos que descienden los productos after-shave en nuestro país desde 2015.

Cuidado de la piel

A los hombres españoles también les importa cómo se refleja el paso del tiempo en su piel y las enfermedades que ésta puede desarrollar. Según los últimos datos de Kantar, el 63% declara haber tenido una afección cutánea en el último año, frente al 55% a nivel mundial, y 1 de cada 5 se ha detectado lunares y/o marcas en la piel. Esta preocupación por el cuidado de la piel se traduce igualmente en el consumo de los españoles, una cuarta parte de los españoles compran algún tipo de producto de adecuado para su tipo de piel.

Los hombres se sienten cada vez más cómodos comprando productos de aseo

A nivel global, el número de hombres que declaran gastar mucho en productos de belleza ha aumentado en todo el mundo del 17% en 2015 al 21% en la actualidad, lo que produce un panorama más que prometedor para las marcas y fabricantes de productos cosméticos. Alex Foch, especialista en cuidado personal de Kantar, concluye: "Los hombres se sienten cada vez más cómodos comprando, usando y disfrutando de productos de aseo y cuidado y están desarrollando un mejor conocimiento de lo que hay a la venta".

Sin embargo, esta tendencia progresiva del hombre a cuidarse más no se refleja en todos los países. Quizás podamos pensar en otro tipo de culturas o países ajenos a España, pero no hay que viajar tanto, Gran Bretaña es un buen ejemplo de ello. En Inglaterra muchos hombres aún no se han convencido de la necesidad de incorporar productos de cuidado personal en sus vidas. Las marcas tienen en el país anglosajón todo un reto, deberían dar un paso atrás y pensar en nuevas formas de atraerlos al sector de la cosmética viendo el fracaso que ha supuesto su proyecto actual.

España, entre los países más deportistas

Este estudio, que ha analizado los hábitos de cuidado personal de los hombres, ha sido realizado en una muestra demográficamente representativa de 22.000 hombres de 11 a 74 años, incluidos 2.800 en España. Otro de los resultados arrojados en el que los españoles nos ponemos a la cabeza es en la práctica habitual del deporte. Más de la mitad de los encuestados confesaron realizar ejercicio de manera cotidiana con el fin de mantenerse en forma, un porcentaje también superior a la media mundial que se sitúa en el 48%.

También destacamos en el mundo del lujo

Pero en España no sólo destacamos por el consumo de la cosmética masculina, recientemente hemos pasado a formar parte de la lista de los nueve países que concentran las 50 marcas de lujo más valiosas del mundo, según el informe publicado por Luxury & Premium Brand Finance.

Esta introducción en tal selecto club ha sido propiciada por la entrada al grupo de la firma Loewe. Además de ella, España cuenta con firmas que pertenecen al segmento del lujo, valoradas y reconocidas internacionalmente "con un gran potencial y que bien podrían estar incluidas en el informe", ha explicado la directora general de Brand Finance España, Teresa de Lemus, que cita como ejemplos a la firma de alta joyería Carrera&Carrera, el calzado de Pedro García, los diseños de DelPozo, los vehículos Hurtan Autor, la porcelana de Lladró, los perfumes y cosméticos de Puig, la joyería de Tous o los diseños de Purificación García y Carolina Herrera, así como la relojería Festina Lotus.

Pero, ¿Quiénes componen este listado de las 50 marcas de lujo más valiosas del mundo? La mayoría de ellas, un total de 28, se dedican al campo de la moda. El siguiente gran grupo, representado por 14 firmas, es el campo de la cosmética y la higiene personal. Finalmente, cierra el cupo, el sector del automóvil que consigue introducir ocho compañías.