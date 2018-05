El hijo del presidente de AC Hotels y el del humorista César Cadaval debutan en Las Ventas

El novillero Toñete, hijo del empresario Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles by Marriott, y de la periodista Candela Palazón, está despuntando en el mundo de los toros, tal y como demostró el pasado lunes en su debut en la Feria de San Isidro de Madrid, en la plaza de Las Ventas.

El joven, de 21 años, salió triunfador tras llevarse una oreja en una tarde que se terminó complicando por la lluvia. Demostró al público su pasión en el ruedo y que es un buen novillero y no un “niño de papá” como le califican algunos ya que su padre posee una de las mayores fortunas de España, estimada entre los 100 y los 150 millones de euros por la revista Forbes en 2014.

“La verdad es que a veces me he sentido despreciado por el resto. Se me ha mirado mal. El mundo del toro es bonito pero hay muchas envidias. Me tomaban a risa. El niño de papá. Entre los profesionales no caes bien. Sobre todo cuando empiezas a funcionar. No lo entiendo”, aseguró en ‘El Español’ hace unos días.

En su familia no existía ningún antepasado taurino. “No hay antecedentes taurinos. No les gustaban. No eran aficionados”. Sin embargo, él tenía muy claro desde los 8 años que quería ser torero. “Mi madre se planteó llevarme al psicólogo. Mis padres están separados. Ella me cuenta que estuvieron hablando, preocupada por si era un problema mental de obsesiones”, señaló.

El hijo de César Cadaval debutó también en San Isidro

El humorista César Cadaval y su hijo César asistieron también el pasado lunes 21 de mayo al debut de Alfonso Cadaval en Las Ventas, que se estrenó en la segunda novillada de la Feria de San Isidro con reses del Conde de Mayalde.

El joven, de 23 años, compagina su pasión por los toros con sus estudios de Periodismo. Alfonso brindó su quinto toro a sus mayores fans, su padre y su hermano que estaban presenciando el espectáculo desde primera fila. A pesar de las ganas que le puso, al final no cortó ninguna oreja.

A pesar de ser ‘hijo de’, sabe lo difícil que es este mundo del espectáculo: “A lo mejor la gente piensa que para mí es más fácil pero es no es así. Fue mi padre le primero en advertirme sobre lo complicado de esta profesión. Hay que trabajar mucho y hasta ahora lo poquito que he hecho ha sido gracias que me he ‘buscado las habichuelas’, pero por supuesto que el apoyo de mis padres lo tengo para esto y para todo”.

Alfonso Cadaval tomará la alternativa en La Maestranza

Debutó con picadores en Olivenza, hace dos años, y el próximo 30 de septiembre será uno de sus días más importantes ya que tomará la alternativa de manos de Morante de la Puebla y junto al diestro José María Manzanares en La Maestranza de Sevilla, según publica ‘¡Hola!’.

El joven ya le ha dado algún que otro susto a la familia. En agosto de 2015, siendo novillero, sufrió una grave cogida de 20 centímetros que le arrancó la femoral en Aldeadávila de la Ribera, Salamanca.