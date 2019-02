Mediaset no paga ni un euro a Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, por su trabajo

Este miércoles hubo un bombazo sobre Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla. La joven se acaba de incorporar como becaria en el departamento de finanzas de la cadena insignia de Mediaset, donde su madre desempeña su labor.

Tras hacerse público que madre e hija trabajaban en Telecinco, surgieron muchos rumores acerca de que estaba 'enchufada' por su madre, y ha querido hacer unas declaraciones al respecto a través de su cuenta de Instagram.

Departamento financiero

Como se dijo, Anna se ha incorporado al departamento financiero de Mediaset: "Nunca hablo de estos temas, pero estoy leyendo muchos mensajes y me habéis pillado que os voy a contestar. Sí, estoy haciendo unas practicas en Mediaset, llevo dos semanas, estoy en el departamento financiero y estoy aprendiendo un montón", detalla.

No le pagan nada

"No me pagan nada, son unas becas, yo sigo en la universidad, no he terminado y ellos tienen que firmar todos los papeles, no es que yo haya decidido estar aquí y ya".

No es enchufe

"Yo he entregado un currículum, he pasado una entrevista como todo el mundo y ya está, estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Estoy cumpliendo unos horarios y unas obligaciones como todo el mundo, no quiero que penséis que es enchufe", detalla Anna, respondiendo así a los rumores de que su madre tenía algo que ver con su fichaje.

Una elección pensada

Anna acabará este año su licenciatura en Económicas en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, tiene el título de 'Bachelor of Business Administration' por la Universidad de Loughborouh, donde residió unos cuantos meses.

Una experiencia que quiere profesionalizar con prácticas: "Yo no tendría que hacer prácticas, pues podría hacer asignaturas. Pero he decidido hacerlas porque quiero aprender y, de hecho, estoy haciéndolo".

Su plan en Mediaset

La joven tiene las cosas claras, y no ha elegido Mediaset por casualidad: "Tiene es una empresa muy grande, tiene un montón de sociedad cotiza en bolsa y creo que era muy buena opción para aprender. Y como es tan grande luego si quiero hacer otras cosas pues poder moverme".

Con estas palabras, Anna quiere zanjar la polémica sobre su contrato.