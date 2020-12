Henar Álvarez: "Ningún padre está preparado para que su hija se masturbe en el cuarto"

Henar Álvarez es una de las mejores cómicas que actualmente tenemos en activo en España. La madrileña, de 36 años, ya despuntaba con sus guiones y columnas, pero no fue hasta el pasado año cuando tocó la fama con el programa de radio Buenismo bien, de Cadena Ser, que coopresenta con Quique Peinado y Manuel Burque.

Henar o Nani, como la llaman, comenzó en el espacio radiofónico con una sección (Nanismo Nani), que posteriormente fue lo que le dio sentido al propio programa. Se dio a conocer y enamoró al público con su particular sentido del humor.

Sus seguidores en redes sociales comenzaron a crecer exponencialmente (sólo en Twitter tiene 64 mil) y las ofertas de trabajo empezaron a llamar a su puerta. Una de éstas fue la novela gráfica que ha publicado recientemente con Planeta, titulada La mala leche, un cómic que en un principio rechazó. El libro, maravillosamente ilustrado por Ana Müshell, aborda el placer femenino y la maternidad desde la perspectiva de una mujer. Charlamos con Henar para que nos cuente más y conocerla mejor.

Yo quiero luchar contra cosas que nos oprimen, evidentemente, pero luego no puedo evitar teñirme y ponerle el rímel hasta arriba. Me encantaría quitarme de todo eso

Querías rechazar escribir el libro, ¿cómo fue eso?

A mí me encanta escribir, y llevo mucho tiempo queriendo escribir un libro, porque me encanta la ficción (soy guionista de tele...). Y yo quería escribir pero hubo un tiempo en el que sólo me pedían ensayos feministas, y claro, yo no quería hacer eso porque a mí lo que me gusta es hacer ficción. Yo me considero una persona feminista, cualquier cosa que yo escriba va a llevar implícita mi visión feminista, porque la estoy escribiendo yo. Entonces cuando me ofrecieron escribir este libro, directamente contesté que muchas gracias pero que no. Y la editora me insistió y me dijo que podía hacer un libro como quisiera; así que le propuse el cómic, le gustó y ya fuimos pa'lante.

Y hablando de guiones, este libro se va a adaptar a una serie. ¡Cuéntame un poco!

Bueno, eso ha sido una sorpresa brutal. Cuando publicité el libro en redes sociales y dije que iba a salir, hubo algunas productoras que se pusieron en contacto con la editorial, y finalmente Secuoya compró los derechos del libro y pffff, ¡es que qué quieres que te diga, estoy contentísima! Siento que este libro me ha traído lo que yo siempre he querido hacer. Cuando era pequeña, soñaba con ser directora de cine. Y una de las mejores cosas de este proyecto es que yo voy a liderar el equipo creativo, o sea, voy a ser la showrunner de la serie. Con lo cual, pfff, estoy que ni duermo, pero por felicidad.

Yo creo que desde que empezaste en 'Buenismo bien' te ha ido todo a pedir de boca porque realmente la gente se ha enamorado de tu naturalidad y de tu forma de ser, ¿no crees?

Para mí el programa de radio ha sido un trampolín increíble porque hago comedia, que es lo que me gustaba de verdad, y me dieron la oportunidad de poner tener una sección semanal haciendo y diciendo lo que me daba la gana (de hecho, te digo, a mí en ese programa nadie ni me revisa los guiones ni nada, o sea, yo llego y que sea lo que Dios quiera). Y creo que me ha ido medio bien porque a la gente, cuando me ha escuchado, le he caído bien y ya está. Creo que ha sido por eso, como al final le ocurre a casi toda la gente que le va bien. La naturalidad, que haya verdad en las palabras (eso a la gente le gusta mucho, sobre todo ahora que en los medios está todo tan trillado y trabajado y nada parece de verdad).

Totalmente de acuerdo. También es destacable la naturalidad con la que asumes tus propias contradicciones sobre el feminismo, tanto en los programas de radio como en el propio libro.

Yo no creo que haya que tener una visión en la que las mujeres nunca nos equivocamos o que somos perfectas... Y yo tengo conciencia de cosas que nos suceden por ser mujeres, pero, evidentemente, me han educado en todo lo contrario, entonces ¡cómo no voy a tener contradicciones si durante viente-treinta años me han estado educando para que haga las cosas de una manera! Yo quiero luchar contra cosas que nos oprimen, evidentemente, pero luego no puedo evitar teñirme y ponerle el rímel hasta arriba. Me encantaría quitarme de todo eso. Y eso forma parte de mis contradicciones.

Pero feminidad no tiene nada que ver con feminismo... Igual tú te tiñes porque te ves más guapa, para gustarte a ti misma, ¿no?

No, yo no. Habrá otras personas que quizá sí, pero yo soy consciente de por qué hago las cosas. Durante mucho tiempo he reflexionado sobre las cosas que hago, y me he dado más cuenta en la pandemia. Cuando estaba confinada en mi casa con mi novio y con mi hijo, ni me he teñido ni me he pintado ni nada de nada. Iba todo el día el pijama y estaba feliz de la vida.

Entiendo lo que dices, pero yo, por ejemplo, hoy por la mañana me he puesto rímel y colorete y no porque quiera ligar, sino porque no quería que te asustases al verme la cara de recién levantada.

Claro, si la cosa es que cada una haga lo que considere.

Siempre se ha pensado que un hombre tenía mucha más necesidad de tener sexo, que necesitaba más

Mencionas siempre mucho la Biblia, a la Virgen María, a Dios... ¿eres creyente?

Sí, o sea, sí y no. Yo estudié en un colegio de monjas y luego en uno de curas. Y mi familia es súper religiosa, entonces lo de la religión siempre lo he llevado muy, muy, muy dentro, y me doy cuenta de que ha habido muchas cosas de mi educación y de cómo pienso que vienen por ahí, y es como que no creo pero a la vez sí creo, porque me han educado en creer. Y volvemos a lo mismo.

La protagonista de tu libro es una mujer a la que le gusta el sexo.

Es que siempre se ha pensado que un hombre tenía mucha más necesidad de tener sexo, que necesitaba más...

¿Y crees que se pensaba o que sólo se decía?

Se pensaba, y se sigue pensando...

No sé, yo es que igual soy más liberal. Es como la masturbación femenina. Cuando salió todo el 'boom' del Satisfyer y tal, flipé. No sé, nosotras nos masturbamos desde niñas, es evidente, ¿no?

Yo soy madre ahora estoy preparadísima para que llegue el momento en el que mi hijo se la casque en el cuarto, y sé que ese momento va a llegar. Pero nadie que yo conozca, y lo sé por otras madres con las que hablo, está pensando en que va a llegar un momento en el que su hija se va a estar masturbando en el cuarto.

¿No? No sé, me peta la cabeza...

Y a mí. Son cosas que hay que ir cambiando, porque no lo tenemos presente. Y nuestro propio lenguaje, ¿¡cuántos sinónimos de puta existen!? Si ni siquiera hay una palabra que signifique eso para designarlos a ellos...

Pero "puta" se dice más de mujeres a mujeres, que de hombres a mujeres, ¿no crees?

No, no estoy de acuerdo con eso.

Siempre has dicho que te decían "puta" en el instituto.

A mí y a todo el mundo. No conozco a ninguna mujer a la que no se lo hayan dicho nunca. Aunque sea a las espaldas.

Y volviendo al tema del libro, has representado a Dios en tu cómic como a Bertín Osborne.

La naturaleza es una putada: parir es súper doloroso, la regla duele muchísimo... por cosas como estas siempre digo que Dios es un señoro, y de ahí la razón de representarlo como Bertín.

Y aquel mítico 'perreo' con Pablo Iglesias, ¿te lo siguen recordando?

No especialmente...

¡Nuevo Buenismo Bien! Sí, se ha venido @Pablo_Iglesias_ a NO hacer campaña. Lo que sí hace es, por ejemplo, es perrear 'La Gasolina' con @henarconhYa en la app de @La_Ser y youtube 👉 https://t.co/zqEo2SDYeCpic.twitter.com/fw5I3toYbc — Buenismo Bien (@BuenismoBien) November 5, 2019

¿Y te sigue cayendo bien desde que es vicepresidente?

Yo ahí estaba trabajando, ni me cae bien ni me deja de caer. Para mí la política es como el fútbol...

Y como 'Sálvame'...

¡No hombre! ¡Sálvame es muchísimo mejor la política, ya quieran los políticos...! Yo siempre he dicho que los de Sálvame son los mejores cómicos del país, me encanta verlo y me entretiene un montón. Me hace mucha gracia.

En cuanto a la maternidad, creo que haces muy bien en mostrar cómo eres y cómo sigues siendo a pesar de haber sido madre. Me refiero a que no has perdido tu esencia ni eres de las típicas mujeres que dejan de salir, divertirse y que no paran de hablar de su hijo. ¿Es fácil seguir siendo tú una vez que has sido madre o tienes que esforzarte un poco?

Yo creo que es difícil por el estigma de la mala madre, y de que ser madre es el objetivo último en la vida de una mujer sigue estando muy presente. Y esa es la razón por la que muchas mujeres, efectivamente, cuando de repente tienen un hijo se vuelcan a tope y sólo hablan de eso. Digamos que, de alguna manera, acaba de cumplir con lo que llevan años preparándola. A nosotras, ya de pequeñas, nos ponen un Nenuco en brazos, y ya comenzamos a jugar a ser madre. Es muy triste. Y yo creo que pasa eso, que estás cumpliendo un sueño que te han metido en la cabeza desde pequeña. Si tu vida luego ha ido por otros derroteros, claro, la cosa cambia mucho. Y de repente te empieza a venir la culpabilidad. A mí me pasó: no quería perder espacio en todo lo ganado laboralmente, y si no estaba tanto tiempo con mi hijo me preguntaba si estaría siendo una mala madre o si lo estaré haciendo mal... Entonces, en mi caso, fue muy importante la pareja que yo tenía (y tengo), que es quien siempre se ha ocupado de todo. Y eso a mí me ha ayudado a haber podido continuar con mi vida y poder seguir siendo yo, y creando y haciendo estas cosas.

En cuanto al libro, mencionas las infidelidades, y me he llevado una alegría al verlo porque esperaba que lo hicieras, ya que eres un alma muy libre pero aun así tienes pareja e hijo. ¿Crees que alguien no es infiel en España?

Hostias... Mmmm... Creo que, en general, la monogamia no funciona. No hace falta llegar a ser infiel. Es muy difícil, como personas humanas, sentir deseo o pasión por la misma persona durante diez años, tres o lo que dure. Me parece que el amor son otras cosas que luego se van forjando; igual que la familia, el cariño... son otras cosas. El amor romántico se ha vendido para que las mujeres quisieran dejarlo todo por amor. Yo puedo querer mucho, muchísimo a una persona, pero es innegable que la excitación o la pasión que te puede hacer sentir un cuerpo nuevo, eso... eso es real. Y eso no significa que quieras menos a otra persona. Y quería nombrarlo en el libro porque la infidelidad desde el punto de vista femenino se ha tratado mucho menos. O se ha tratado desde el punto de vista de "es una guarra, una zorra, mira lo que me ha hecho...".

Sí, creo que llevas razón. Como que todos estamos preparados para que sea él el que pone los cuernos y no al revés...

Sí, pasó algo así en La isla de las tentaciones. Todo el mundo pensaba que iban a ser ellos los infieles y luego mira, fue al revés.

Sí, es verdad. Pero las chicas de nuestra generación creo que ya tenemos todo esto superado, que ya sabemos lo que hay, ¿no crees?

Sí, totalmente, pero hay ciertos patrones que siguen estando. Y luego también pienso, como tú has dicho, que nuestra generación está en el medio y que sabe lo que hay. Luego hay otra generación por arriba, los mayores de 40, en la que ya no hay nada que hacer; y luego hay otra por debajo, de -25 años, que es donde existe mucha más polaridad: hay muchas chicas que vienen muy guerreras y otras que vienen muy apocadas, y no es tan sencillo. Se ha abierto una brecha muy importante para que las cosas cambien...

Y que cambien también para los que son diferentes (gais, transexuales...).

Efectivamente, y por fin se puede hablar de eso, y es bueno que puedan leer historias y que se sientan identificado con ello. Los libros, series, películas.... todo. Todo esto tenía que llegar en algún momento. Es una brecha interesante pero no creo ni mucho menos que esté ya todo hecho.