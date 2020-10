Halloween: cómo lograr un look de muerte de la forma más sencilla y barata

Este año tenemos que tener una visión optimista y pensar que el destino nos ha puesto en bandeja un escenario perfecto para celebrar Halloween. ¿No estamos viviendo acaso dentro de una película de terror? Pandemias, toques de queda, aislamientos... la realidad supera una vez más la ficción y la noche (o la tarde) del 31 de octubre puede ser perfecta para mimetizarnos con lo que nos rodea.

La propuesta que te ofrecemos desde Vozpópuli para celebrar la noche de los muertos de este año es muy sencilla. Vamos a festejar un Halloween 'low cost' y te lo vamos a demostrar ofreciéndote unos consejos para conseguir un look perfecto sin gastar un alto presupuesto o utilizando prendas y complementos que ya puedas tener en casa.

Si con esta idea te hemos fastidiado la excusa para ir de compras, también tenemos la posibilidad de invertir en una serie de piezas que luego podremos seguir utilizando a lo largo del año para así amortizar nuestra inversión. Basta ya de gastar en algo que luego se quedará guardado en un rincón de la casa hasta el año que viene.

Como este año estamos obligados a terminar la fiesta a medianoche, vamos a apostar también por celebrar Halloween a lo largo de todo el día. Para hacerlo vamos a mencionar unos ligeros detalles para que nuestro 'outfit' luzca un toque terrorífico desde por la mañana como alternativa al típico disfraz.

Básicos de temporada

Abre tu armario, seguro que dentro encuentras varias prendas con las que conseguir el look perfecto para este día. Sólo tenemos que tener en cuenta una cosa muy sencilla y son los colores clásicos de Halloween que son el negro y el naranja calabaza. Elige piezas en estos colores, combínalas y ya tendrás todo el trabajo hecho. ¿No tienes nada? Pues sal de shopping y hazte con prendas básicas que luego puedas darle mil usos. Nuestro consejo para este año sería en invertir en una abrigo XXL o en un vestido de punto.

Brujas a la última

Las brujas siguen existiendo en el siglo XXI y seguro que conoces a más de una. Eso sí, las brujas actuales pueden vestir a la última tendencia. En el pasado dejaremos enterrados los horrorosos vestidos negros largos, este año apostamos por una de las tendencias más fuertes para este invierno como son las transparencias. El resultado puede ser igual de terrorífico y tendrás un must en tu armario para usar sin parar en los próximos meses. Los tejidos de encaje o las mangas transparentes son el conjuro perfecto para hechizar.

Además este año estamos de enhorabuena porque los astros se han alineado para que el calzado de moda encaje a la perfección con nuestro look de Halloween. Las botas altas, pero altas de verdad, son pura tendencia y si eliges unas acordonadas lograrás un amarre instantáneo. Como alternativa te ofrecemos los botines. Juega con tacones diferentes como los cuadrados o con formas divertidas y no dudes en elegirlos transparentes porque darán la sensación que vas levitando sin tocar el suelo.

¿Cómo conseguir el toque final que deje a todos con la boca abierta? Lo mejor es apostar por unas medias de fantasía. Hoy día es muy sencillo encontrarlas en las tiendas especializadas y podemos elegir un modelo básico de rejilla, que algún día se pondrán de moda de nuevo, o tirar la casa por la ventana y elegir diseños con dibujos más terroríficos como telarañas o calaveras. Aún así tenemos una tercera vía y es elegir un modelo en naranja o de franjas rayadas que también funcionan muy bien para una noche como esta.

Ojo a los detalles

Las joyas son otro de esos elementos que pueden convertir un look cotidiano en un outfit de Halloween. Nuestra propuesta es apostar por los diseños en plata y elegir elementos relacionados con el terror como calaveras o grandes crucifijos. Cuanto más grande sean tus complementos, más efecto lograrán, pero lo mejor es elegir diseños que te gusten y puedas seguir utilizando en otros momentos. No dudes en buscar en el joyero familias, los choker o los camafeos sumarán muchos puntos.

Este año podemos caer en un error y es no tener en cuenta que al final de escoger nuestro look tenemos que hacer uso de la mascarilla. Ese pequeño toque puede arruinar por completo todo nuestro trabajo. ¿Porqué no convertir a la mascarilla en la protagonista del disfraz? Esperemos que este sea el único año que celebremos Halloween con mascarilla así que podemos añadir una más a nuestra colección con un diseño original, atrevido o que asuste de verdad sin necesidad de usar nada más.

Un Halloween de lo más íntimo

Dependiendo de tu lugar de residencia, este año la fiesta termina más pronto de lo habitual y a medianoche todos estaremos en casa resguardados de los peligros de la noche ¿Por qué no continuar la celebración de forma más íntima y privada? Basta con utilizar prendas de lencería especiales donde el cuero, el tul o las transparencias darán algo más que miedo.

Si siempre estamos defendiendo los complementos como algo esencial, en este terreno no podemos abandonar esta idea. Los accesorios pueden ser el juego perfecto para celebrar un Halloween inolvidable y en las tiendas especializadas encontrarás mucho más de lo que tu mente puede imaginar. Deja volar tu imaginación como un fantasma, un murciélago o una bruja...

Maquillaje de miedo

Si lo tuyo no son los disfraces... el maquillaje puede ser tu mejor aliado. ¡Si lo haces bien no necesitarás más! Nos vamos a fijar en tres elementos a los que deberíamos de prestar atención. En primer lugar, y este año más que nunca, la mirada. Uno de los colores que mejor encajan con la noche de los muertos, y que podemos usar como alternativa al negro o al naranja, es el morado. Usa diferentes tonos para difuminar tu mirada y no te olvides que las pestañas o el eyeliner también pueden ser un aliado en esta causa.

Aunque llevemos mascarilla, en algún momento podemos prescindir de ella así que no debemos dejar abandonados los labios. Podemos seguir jugando con la gama de los morados y violetas o elegir un rojo sangre que sería la envidia de cualquier vampiresa. Recuerda usar productos de calidad que sean resistentes porque con la mascarilla puedes terminar con un maquillaje que de miedo pero no de la forma que deseamos.

Por último un detalle que no por pequeño deja de ser importante para marcar la diferencia. Estamos hablando de las uñas. La manicura se ha convertido en una fiebre en los últimos años y Halloween es una excusa perfecta para darles un nuevo acabado. Podemos recurrir a profesionales que realicen en nuestras manos una verdadera obra de arte o elegir algo más casero donde alternar las uñas en negro y naranja resulta una solución de lo más efectiva.

Mini Halloween, lo mejor para los más peques

Los que más disfrutan de la fiesta de Halloween son los niños. A ellos les encantan los disfraces y los superhéroes o los personajes de películas de animación se llevan la palma cada año. Pero en nuestra versión low cost de la fiesta elegimos otro tipo de prendas que tengan mucha más vida. Los esqueletos son nuestra opción favorita y toda una clase de anatomía.

En algunos casos los elementos pueden ser añadidos por lo que basta quitarlos para tener un diseño normal. Dos prendas en una que podemos comprar directamente o realizar en nuestra propia casa si tenemos imaginación y buena maña con la costura.

Pero el accesorio que no puede faltar en cualquier disfraz infantil para Halloween es una gran bolsa donde ir guardando todas las chucherías cosechadas durante la jornada. Podemos elegir la típica cesta con forma de calabaza o ser mucho más ecológicos y buscar una bolsa de tela que es una opción más sostenible.

No por ello dejaremos de pensar en los accesorios. En la moda infantil también nos resultará muy fácil encontrar complementos específicamente diseñados para celebrar Halloween o que encajen de maravilla con el estilismo que hayamos elegido. Las diademas pueden ser la guinda al 'look' y puedes comprarlas o simplemente añadir un velo de tul negro a alguna que tengas por casa.

Y vamos a terminar con una recomendación original, divertida y que será inolvidable para la familia como puede ser compartir disfraz entre padres e hijos. Basta con que busques diseños idénticos (o casi iguales) en las tiendas. Cuanto más básicos sean, más fáciles será encontrarlos. Otra idea es elegir una misma temática y que todos los miembros de la familia se disfracen con esa misma inspiración. ¡No hay límites!

¿Y tú? ¿Ya tienes elegido el look que vas a utilizar este Halloween?