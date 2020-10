Destinos donde pasar miedo en Halloween

Imaginamos que eres un tipo aguerrido y que en este 2020 tan distópico no has pasado aún el suficiente miedo, y estás buscando una dosis extra de emociones fuertes. Vale, aceptamos el reto y por eso te vamos a proponer una serie de opciones de ocio para que disfrutes de Halloween (o del Día de Todos los Santos) con tus amigos o en familia, no sin antes recordarte que, por cuestiones de pandemia sanitaria, las reuniones no deben exceder de seis personas.

Ruta por pueblos y edificios abandonados

Si eres un apasionado del urbex (se denomina así a la exploración urbana en lugares y edificios abandonados), debes saber que en España hay alrededor de unos 3.000 pueblos abandonados. Los edificios también son numerosos si bien tienes que contar con que muchos son propiedad privada y además, la mayoría está en un estado de degradación importante con lo cual debes extremar las precauciones. Uno de los pueblos malditos más famosos de la geografía española es el de Ochate, en Burgos, que tiene fama por la leyenda sobre fenómenos paranormales que allí se darían.

Belchite, Zaragoza

También está Belchite, en Zaragoza, con una historia a sus espaldas bien trágica: el pueblo antiguo, al que nos referimos, fue arrasado en la Guerra Civil en 1937 y se decidieron dejar las ruinas como recuerdo de la guerra. Si lo que te apetece son edificios abandonados, en Segorbe, Castellón, hay una fábrica de muñecas de porcelana abandonada y sanatorios abandonados los hay repartidos por toda la geografía, como el famoso sanatorio de Guadarrama en Madrid, que suele ser punto de reunión de amantes del más allá y los espíritus.

San Martín de Montalbán, Toledo

En la localidad de San Martín de Montalbán, en Toledo, está la - Casa del Miedo, una casa rural donde puedes vivir una noche de terror. Los viajeros viven, junto a un grupo de actores encargados de poner la piel de gallina, aventuras en torno al cine de terror, no en vano la experiencia está guionizada.

Portugal

Otra posibilidad está en Portugal: visitar las capillas de los huesos del Alentejo. La de Évora es una de las más conocidas. La Capela dos Ossos tiene sus paredes revestidas por cinco mil calaveras y millares de huesos que estaban sepultados en los cementerios de la ciudad. La capilla se levantó a finales del siglo XVI. Aparte de la de Évora, está la capilla de Campo Maior, un pequeño pueblo fronterizo con Badajoz y la de Monforte. Las tres capillas son un destino fabuloso ahora que se acerca Halloween.

La fiesta de Halloween

La fiesta de Halloween, que cada vez cuenta con más acólitos en nuestro país, es una festividad irlandesa que comenzó a celebrarse con el nombre de “Samhain”, que significa final del verano. Los ancestros paganos consideraban que durante la noche del 31 de octubre, los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales.

Esta fiesta se extendió a otros países, como en USA, donde llegaron numerosos inmigrantes irlandeses. Irlanda cuenta con varios destinos muy apropiados para esta época como el castillo de Ballygally, en Irlanda del Norte; la ciudad medieval de Kilkenny, con sus historias de brujería y el Loftus Hall, en el condado de Wexford y considerado el edificio más embrujado de la isla.