Gustavo González, detenido, la tarde de chicas de Letizia con sus hijas y el ingreso de Álex Lequio en Pamplona

La reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido fotografiadas yendo al Teatro Real. Las tres disfrutaron de una tarde de chicas viendo ‘Un réquiem alemán’, coreografía a cargo del Ballett am Rhein de Düsseldorf. Una actividad con la que seguro disfrutaron mucho porque las jóvenes son unas apasionadas del ballet y la música clásica.

Letizia Ortiz y sus hijas fueron acompañadas por Paloma Rocasolano, que prefirió no posar con ellas; y las vimos con una vestimenta mucho más informal a la que nos tienen acostumbrados. Leonor y Sofía iban con pantalones pitillo y bailarinas, un calzado cómodo por el que también optó Doña Letizia. (¡Hola!).

Gustavo González, detenido

El paparazzi fue detenido por espiar a famosos con ayuda de un policía el pasado 3 de octubre en casa de su novia en la Cerdanya, a unos 150 kilómetros de Barcelona. La detención se enmarca dentro de una investigación de asuntos internos de la Policía Nacional, Gustavo González recibía presuntamente información a través de un policía que después habría usado para fines propios y lucrarse vendiendo reportajes.

Tras ser interrogado, se produjo un registro exhaustivo en la casa que comparte con su novia María Lapiedra en San Sebastián de los Reyes. De ser cierto podría enfrentarse a una pena entre uno y 4 años de cárcel por revelación de secretos aunque Gustavo niega haber espiado a famosos.

Su novia, la ex actriz porno María Lapiedra, también se asustó mucho ya que vio como los agentes se lo llevaban detenido hasta Madrid en un furgón de la policía. Además tuvo que ir a declarar el pasado 18 de octubre por este asunto. (Lecturas).

Ana Rosa Quintana confiesa que tuvo cáncer

La presentadora nos sorprendió a todos la pasada semana, revelando que sufrió cáncer de mama hace 8 años y que decidió no contarlo en ese momento porque sus hijos tenían 6 años y por su madre. “Juan y yo lo pasamos muy mal”.

Una confesión que se produjo el pasado 19 de octubre, día en el que se celebraba el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. “Fue hace ocho años, en julio de 2010, justo cuando empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto. Tuve el mejor de los diagnósticos, era un cáncer de grado 1, y decidí que no existía en mi vida. Sé que hay otros tipos de cáncer más duros y de otro tipo”, declaró. (Semana y Diez Minutos).

Álex Lequio, ingresado en Pamplona

Después de haber estado seis meses tratándose de un cáncer en Nueva York, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha regresado a España. La semana pasada Álex Lequio reapareció ante los medios y algunas palabras sobre su enfermedad.

Ahora el joven, de 26 años, ha comenzado un nuevo tratamientocontra el cáncer en Pamplona, en la prestigiosa clínica. Álex recibirá tratamiento cada tres semanas y cada tres meses viajará a Estados Unidos para someterse a revisiones.

Raquel Mosquera se somete a tres operaciones de estética

La peluquera es de las pocas concursantes de ‘Supervivientes’ que ha logrado mantener su silueta después de regresar de Honduras. Raquel Mosquera perdió 17 kilos y sigue manteniéndose en este peso, lo que le ha llevado a estar más animada y sentirse mucho mejor.

Raquel ha posado para ‘Semana’ presumiendo de nueva figura tras haber pasado por el quirófano para someterse a tres operaciones de cirugía estética. “Me he arreglado la tripa, las piernas y también me he levantado el pecho”. (Diez Minutos).

Eva González, feliz e ilusionada con su nuevo proyecto

La presentadora ha sido fotografiada, muy cariñosa con su pequeño Cayetano Jr., y se encuentra en un momento muy feliz. Hace unos días conocimos queEva González abandonaba el programa ‘MasterChef’ de TVE para pasar a presentar ‘La Voz’, en Antena 3. Un reto que asume con mucha “ilusión”. “He dejado un titán para meterme en otro, pero me hacía muchísima ilusión presentar ‘La Voz’ y además, vuelvo a la casa que me dio la primera oportunidad en televisión hace ya quince años”.

El presentar este programa tiene además otra ventaja para la sevillana: “Ahora no tendré que viajar y voy a poder pasar todas las noches en casa con mi hijo”.

La guerra de Miguel Bosé contra su ex y el intercambio de presentadoras

Además las revistas de esta semana se hacen eco de la guerra judicial de Migue Bosé contra su expareja Nacho Palau en tendrá que ver qué hacen con la custodia de sus cuatro hijos. En principio se publicó que dos de ellos estarían con el cantante y otros dos, con el escultor, una noticia que ha traído mucha polémica. (Diez Minutos).

También podemos ver el varapalo que ha sufrido Toñi Morenodespués de que Paolo Vasile haya decidido quitarle el programa de ‘Viva la vida’ para ponerla a presentar ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que conduce Emma García. Mientras ésta, pasará a presentar el programa de los fines de semana del que se encargaba Toñi. (Lecturas).