Greta Thunberg y su familia: de su caro tren de vida a su búsqueda de la fama

Greta Thunberg está a punto de llegar a España para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25), celebrada en Madrid. El evento comenzó este lunes, pero la joven aún no ha puesto pie en nuestro país debido a que no ha querido coger un avión, ya que es contaminante.

En su lugar, Greta partió del puerto de Hampton el 13 de noviembre a bordo del catamaránLa Vagabonde, propiedad de Riley Whitlum y Elayna Carausu, quienes le acompañan junto con su padre y la tripulante profesional británica Nikki Henderson.

A la espera de su desembarco, veamos realmente quién es esta joven y qué hay detrás del fenómeno Greta Thunberg.

Greta Thunberg, sueca, 16 años

Greta Thunberg nació en Estocolmo el 3 de enero de 2003, por lo que tiene 16 años.

Tiene síndrome de Asperger y TOC

Thunberg cuenta que le cambió la vida cuando supo del cambio climático, en 2011. Entonces tenía 8 años y no podía entender que no se estuviera haciendo nada al respecto.

Por eso, según narra ella, tres años más tarde se deprimió y dejó de hablar y comer. Los médicos le diagnosticaron con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y mutismo selectivo.

Una familia de artistas

Greta Thunberg es hija de la cantante de ópera Malena Ernman (49) y del actor Svante Thunberg (50). Tiene una hermana, Beata (14), que está siguiendo el camino de su madre, pues es una joven promesa de la canción.

Su abuelo paterno es el actor y director Olof Thunberg.

Los Thunberg han escrito un libro

Los cuatro han publicado un libro titulado Nuestra casa está ardiendo. Historia de un planeta y una familia en crisis(Lumen). En este se cuenta el fenómeno Greta Thunberg, se habla del activismo por la crisis climática, y de cómo éste tiene interesada a toda la familia.

Familia adinerada ¿e hipócrita?

Hace unos días salió a la luz una foto que ha enturbiado el discurso de los Thunberg. En la instantánea se ve a madre e hija en su casa de Estocolmo, sentadas en un sillón de cuero animal y madera refinada que cuesta más de 6.000 euros.

La carísima pieza de mobiliario es del diseñador estadounidense Charles Eames, un arquitecto de interiores fallecido en 1978 y cotizadísimo para decorar los ambientes más chic.

Greta y su madre en su casa. ¿Sabéis cuánto cuesta ese sillón? Se trata de la Eames Lounge Chair, un icono clásico del diseño moderno. Elaborado con piel de animal y madera, cuesta más de 6.000€. Estos se están forrando a costa de los tontos útiles. pic.twitter.com/fpXl1tUWCY — Barbarellah (@iBarbarellah) November 30, 2019

Además, el otro mueble que aparece en la instantánea es igual de caro. Se trata de la butaca Egg de Fritz Hasen, valorada en más de 5.000 euros.

La polémica foto de Greta

Greta subió el pasado 22 de enero esta imagen a sus redes sociales, en la que aparecía desayunando. Ella quería presumir de que solo consumía productos veganos, pero fue muy criticada por la foto porque hay muchos recipientes de plásticos de un solo uso, algo que ella misma critica en sus discursos.

La madre quería ser una cantante famosa

Malena Ernman quería ser una cantante famosa, y aunque lo intentó no lo consiguió. Tras pasar por el coro de su localidad, se especializó como mezzosoprano en la Real Academia Sueca de Música en Estocolmo, y acabó sus estudios en la Ópera Real de Estocolmo y el Conservatorio de Música de Orleans (Francia).

Participó en algunas óperas, pero cuando Greta comenzó a ir al colegio su carrera se complicó, ya que fue cuando se deprimió, tal y como cuenta ella misma en su libro su libro Escenas del corazón.

En 2009, Ernman fue seleccionada para representar a Suecia en el Festival de Eurovisión con una canción titulada La Voix. Fue un fracaso: quedó en el puesto 21 de 25.

Tras ello, la madre de Greta se dedicó a hacer giras breves junto a la también cantante de ópera Sissela Kyle. A pesar de que mantiene su carrera, el objetivo de Melena es seguir los pasos de su hija y convertirse también en activista. De hecho, en 2017 publicó vídeos en los que daba consejos sobre sostenibilidad.

El padre de Greta quería triunfar como actor

El padre es la sombra de Greta. El quien viaja con la joven en barco allá donde se la necesite. Hijo del reputado actor y director Olof Thunberg, Svante decidió dedicarse a la interpretación aunque no le ha ido bien.

Estudió Teatro y Ópera en la Universidad de Gotemburgo hasta 1997, y luego empezó una gira con el Teatro Nacional de Suecia. Tras ello trabajó en una serie. Más tarde llegó un paro de dos años, y en el 2000 decidió reconvertirse en el mánager de Malena, con quien se casó en 2004.

Desde su enlace, se ha dedicado en cuerpo y alma a sus dos hijas, ya que la madre solía estar fuera por asuntos de trabajo. Ahora él también lucha contra el cambio climático junto a su hija Greta.

Beata también quiere ser artista

Beata Ernman Thunberg quiere ser cantante. Dos años menor que Greta, también tiene dos trastornos: TDAH (déficit de atención con hiperactividad) y TOC.

Sus pasiones son el canto y el baile, y quiere seguir los pasos de su madre, aunque suponemos que con mejor acierto. Tiene solo un single (Bara Du Vill; Solo lo harás, en español), que tiene más de 100.000 reproducciones en Spotify y que ha salido en varias cadenas de radio suecas, gracias a la promoción de sus padres.

A Beata, a priori, no la veremos defendiendo cuestiones climáticas, y que ella se siente más identificada con la causa feminista, ya que "no entiende por qué los chicos valen más que las chicas y por qué solo se les escucha a ellos", cuenta su madre.

Por qué Greta se hizo famosa

Actualmente, Greta es conocida en la mayoría de rincones del planeta, pero ¿cómo llegó a ello? ¿Quién le dio el primer empujón? Todo parece indicar que fue el empresario Ingmar Rentzhog, presidente del Think Tank We Don’t Have Time, quien conoció en 2018 a la madre de la adolescente a una cita por el clima, según informóThe Times.

Unos meses después de este encuentro, Greta dejó el colegio para comenzar a organizar manifestaciones frente al Parlamento sueco en defensa del medio ambiente. ¿Casualidad o promoción?

Y el resto de la historia ya la conocemos. ¿Qué opinas de Greta? ¿Y de su causa? ¿Qué tal te cae la familia? ¿Postuero o realidad?