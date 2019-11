Así fue la gran bronca entre Tamara Falcó y Anabel Alonso en 'MasterChef Celebrity'

Anabel Alonso, última expulsada de 'MasterChef Celebrity', ha protagonizado un tenso enfrenamiento con Tamara Falcó en las cocinas. La discusión ha sido tal, que la hija de Isabel Preysler ha terminado sacando su carácter, algo nunca visto.

La discusión se produjo en la prueba de exteriores, después de que se cambiaran a los capitanes de los equipos. Anabel entró a coordinar al grupo junto con Tamara Falcó, Félix Gómez y Juan Avellaneda y entonces se produjo un momento muy tenso después de que se tirara todo a la basura por errores que habían cometido, lo que llevó al equipo a empezar de nuevo los platos.

La actriz no veía suficiente el trabajo que estaba haciendo Tamara Falcó en las cocinas y le exigió más actividad. El detonante vino con una pregunta que le hizo la humorista a la influencer: "¿Cómo vas, Tamara?" y volvía a insistirle: "Soy la capitana, contéstame, ¿cómo vas?", a lo que ella contestó: "Estoy bien", con voz de agotamiento con la actitud de Anabel.

Anabel estalló: "No, que no es como estás sino como vas". Al vera tan alterada, Avellaneda le pidió "relax" pero esto sentó aún peor a la actriz: "Pero, a ver, confundimos ahora unas cosas con otras. Se confunden las cosas o ¿cómo es esto?".

"Está con la masa, no pasa nada", le decía Avellaneda. "¡Pues claro que no pasa nada!. Pues a mi me da igual, vamos". Después se dirigía a Falcó: "Es que me mira como si me estuviera metiendo con ella". También tuvo palabras para el diseñador: "Y tú deja de decirme 'bueno, venga' como si fuera imbécil".

Cuando Anabel me ha contestado mal, he decidido ponerla en su sitio

Después, Tamara daba la explicación de lo sucedido ante la cámara: "A mi no me gusta discutir pero me gusta aun menos que alguien me falte al respeto. Cuando Anabel me ha contestado mal, he decidido ponerla en su sitio". Por su parte, Anabel se justificaba diciendo que Falcó se tomaba "las cosas como algo personal".

Jordi Cruz aparecía después en escena para enterarse del enfrentamiento que se acababa de producir y le preguntaba a Anabel: "¿La has insultado o hablado mal a Tamara?". "Yo considero que no", respondía Alonso.

Tamara Falcó, sobre Anabel: "Si me la llego a encontrar por la calle y me llega a hablar así..."

Después el miembro del jurado de 'MasterChef Celebrity' le preguntaba a Tamara, qué le había pasado con la actriz. "Que no me gusta que me hablen mal". Después explicaba: "Si me la llego a encontrar por la calle y me llega a hablar así, también la contestaría".

La explicación de Anabel ante la cámara fue: "Dice que le he faltado al respeto. No sé qué punto le ha venido pero no lo entiendo. Me he sentido como una chusquera barriobajera que no sabe hablar a la gente".

Anabel a Tamara: "En una cocina se dicen las cosas a gritos. Tu medioambiente es otro"

Sin embargo, después Anabel Alonso volvía a avivar la polémica con estas palabras, que tampoco sentaron nada bien a la hija de la socialité. "En una cocina, hay tensión, se dicen las cosas a gritos. Tu no debes estar acostumbrada porque tu medioambiente es otro". Los concursantes del programa de cocina no daban crédito a lo que acababa de decir Anabel. La mirada de Yolanda Ramos lo decía todo.

Tamara no daba crédito de lo que acababa de escuchar y repetía: "¿Mi medioambiente?". Anabel volvía a confirmar lo que había dicho: "Sí, tu medioambiente es otro. Igual una voz más alta que otra, te disturba. Primero yo de normal, soy de bastante hablar a gritos y más allá, con los nervios y el cambio de cocina, pues me he alterado más. No te lo discuto. Pero es el contexto que es no es nada personal. Si te has sentido así, disculpa".

La hija de Preysles y el marqués de Griñán señaló que prefería "no entrar en detalles". Sin embargo, recriminó la actitud de Anabel durante la prueba: "Has entrado con una actitud espantosa en las cocinas, una muy mala actitud".

La actriz trababa de justificarse echando la culpa al otro equipo, lo que hizo estallar a Vicky Martín Berrocal, comenzando otra discusión. Tamara decía irónica para defender al equipo: "Ha llegado Anabel, lo ha hecho ella todo, ha salvado el día. Lo ha hecho ella todo. Gracias, Anabel".

Después Tamara se justificaba así ante las cámaras: "Siempre he tenido mi carácter pero no es algo que necesite sacar a menudo porque la gente normalmente no me falta al respeto". Mientras que Anabel decía: "Si la gente entiende las cosas a un nivel personal, no sabe qué es una cocina y que se trabaja de esa manera, pues no sé qué hacemos aquí entonces, señores".

Jordi, a Tamara: "Si no quieres que te manden, no escurras el bulto"

El chef catalán, Jordi, le espetaba después a Tamara: "Si no quieres que te manden, no escurras el bulto y asume la capitanía con todo lo que ella conlleva porque hoy tenías la oportunidad de ser tú la capitana, organizar las tareas y no recibir órdenes de nadie, y no has querido". La joven, de 37 años, le daba la razón con un "es verdad".

Jordi Cruz, se dirigió a ellos para mediar: "Vuestras actitudes pésimas os han dividido totalmente como equipo".

Al final, la tensión pudo con Anabel y se puso a llorar: "Tengo la sensación de haber trabajado dos veces. No sé qué punto le ha venido como si yo fuera una chisquera barriobajera que no le sabe a hablar a la gente. (...) Me he rebotado, pero bien. No tengo nada contra Tamara".

Tamara zanjó el asunto con este zasca: "Anabel y yo tenemos dos educaciones muy distintas. Es una persona muy sentida y tiene un gran corazón, pero no le voy a admitir ese tipo de comportamiento".

Por su parte, Anabel Alonso no logró superar la última prueba y se quedó fuera del concurso tras ser la última expulsada del reality culinario. La actriz quiso agradecer al programa la experiencia y se despidió con ese humor que le caracteriza, dándole un beso en la boca a cada miembro del jurado.