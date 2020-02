La gorra es tu próximo complemento fetiche (aunque aún no lo sepas)

Todas las temporadas aparece un complemento que reivindica su posición como accesorio imprescindible, eso que denominamos must en el mundo de la moda. Sin duda, de cara a los próximos meses las gorras se alzan con el oro en cuanto a tendencias de complementos se refiere.

Es cierto que nunca han llegado a desaparecer del todo de nuestros armarios, pero vuelven con más fuerza que nunca para ser la guinda de los mejores looks. No todas las gorras sirven, la tendencia la marcan las 'tipo béisbol' que no son más que las de visera de toda la vida.

La misma gorra la podría utilizar cualquier miembro de la familia

Regresan rompiendo todos los estereotipos:

En primer lugar es un complemento que no entiende de géneros , es 100% unisex y lo pueden usar tanto hombres y mujeres. No nos referimos al concepto en sí, sino a la propia prenda ya que exactamente la misma gorra la podría utilizar cualquier miembro de una familia.

La gorra ya no sabe de generaciones . Si hasta ahora teníamos el concepto de que era terreno exclusivo de los más jóvenes, prepárate porque a partir de ahora rompe con todas las fronteras de edad.

Deja atrás la idea de que sólo se pueden usar en verano. Las gorras están ya a la venta durante los 12 meses y te las cruzarás por la calle en cualquier día del año , incluso en los lluviosos. Su función práctica para combatir el sol se ha quedado en un segundo plano ante su lado más estético.

Por último, las gorras beisboleras no pertenecen a ningún estilo. Si durante los últimos años habían sido la seña de identidad de los estilos musicales más alternativos como el rap o el hip hop, éstos han perdido por completo la exclusiva ya que las podremos ver en cualquier tipo de look, desde un sporty-chic para practicar pádel a un ejecutivo de camino a la oficina.

¿Convencido? Pues ahora toca elegir qué estilo es el que mejor encaja en tu armario. Para ello, desde Vozpópuli te hemos preparado una selección de las tendencias en gorras que más van a marcar la próxima temporada para que no pierdas ni un día más en hacerte con una (o varias) de ellas.

Desgastadas y a estrenar

Esta temporada vas a gastar dinero en comprarte una gorra que parezca que ya ha tenido mil usos. Busca ese efecto, un complemento con historia detrás, que parezca que te haya acompañado en mil aventuras aunque todavía tenga la etiqueta del comercio colgando. Las viseras desgastadas y rotos o los tejidos muy lavados te ayudarán a conseguir este resultado sin tener que esperar años.

Rompan filas

Lo militar está de moda, y esa tendencia también se traduce en las gorras. Los modelos con estampados de camuflaje o con tejidos propios de los uniformes militares están en boga. ¿Cómo destacar aún más? Alistándote en las fuerzas aéreas. Siéntete todo un Tom Cruise en ‘Top Gun’ y elige un diseño inspirado en la aviación. Parches, insignias, bordados dorados… este tipo de detalles serán un buen aliado para ganar la batalla.

Born in the USA

Si hablamos de gorra de tipo béisbol, es irremediable terminar hablando de los Estados Unidos como una de las fuentes de inspiración. Norteamérica nos ha enseñado constantemente cómo hacer uso de este accesorio por lo que utilizarla como ejemplo nos llevará por buen camino. Hay mil formas de acertar, podemos elegir un modelo que parezca un souvenir de nuestra última visita, o seleccionar los colores de su famosa bandera, o cualquier elemento que nos recuerde al país. Te pueden servir como ejemplos algunos de los que hemos seleccionado para ti, como la moto tipo Harley con la que cruzar la Ruta 66 o los osos que habitan parajes como Yellowstone.

Retro, Vintage o del rastro

Continuando con el estilo desgastado del que hablamos antes, damos un paso más allá y nos adentramos en el mundo de lo vintage. Rescatar cosas del pasado está más de moda que nunca, y tampoco nos vamos a escapar en esta ocasión de poder hacer uso del reciclaje y poner nuestro grano de arena a favor del medio ambiente. Puedes ir a la década que más te apetezca, viajar a la estética de los 80 como un niño más de ‘Stranger things’ o participar en un Tour de Francia de los 60.

Explosión de color

Métete en la cabeza que la gorra va a ser un complemento fundamental, así que no bastará con tener una, tendrás que hacerte con una legión de ellas. Igual que no tenemos un sólo bolso o unos únicos zapatos, tendrás que ir adoptando diferentes estilos. Lo mejor es que empieces con un color básico, como el marrón o el negro, y a partir de ahí deja volar la imaginación y arriésgate porque cualquier tono será perfecto. Conforme se vaya acercando el buen tiempo te irá apeteciendo colores más llamativos como el rojo o el amarillo.

Atención a los tejidos

No te fijes sólo en los colores o estampados de las gorras, igual de importantes pueden ser los materiales de los que estén realizadas. Serán una buena fórmula para ir conjugando diferentes estilos. Más allá de la típica loneta encontrarás tejidos denim o de punto, ideales para los primeros meses del año. También ten en cuenta los estampados, las espigas o los cuadros aportarán una imagen más sofisticada a tu outfit.

El estilo más luxury

A estas alturas esperamos haberte convencido de que las gorras tienen vida más allá del deporte. Si no es así, bastará con que eches un vistazo a las grandes firmas y comprobarás como la gorra tampoco entiende de clases sociales (ni de precios) encontrando diseños de lo más lujosos perfectos para los destinos vacaciones más exclusivos como Saint Tropez, los Hamptons o Maldivas.

Un complemento muy VIP

Las celebrities ya se han subido a la ola de esta tendencia y son muchas las que ya no pueden salir a la calle sin ellas. En el mundo de la música destacan cantantes como Rihanna o Rosalía que apuestan por ellas, tanto encima del escenario como cuando se bajan de él. Pero les ha salido una dura competencia con otra profesión, la de modelo, y es que grandes tops como Naomi Campbell o Irina Shayk son grandes defensoras del uso de las gorras en sus estilismos street style y suelen acompañarlas con grandes gafas de sol.

Los rostros conocidos ya nos están enseñando la versatilidad de este producto. Desde los momentos más cotidianos hasta para posar delante de un photocall en un evento. ¡Cualquier momento es bueno para usar gorras!

Hasta la realeza se ha sumado a la tendencia y se ha unido a la fiebre por las gorras. Kate Middleton se dejaba ver con este complemento en uno de sus momentos más deportivos del pasado año durante unas regatas en Inglaterra. Si hasta la estricta corona inglesa guarda gorras entre sus pamelas y tocados... ¡Cómo no lo vas a hacer tú!

Ya lo sabes, no hace falta que esperes a que llegue el buen tipo o las vacaciones, puedes empezar a armarte con un arsenal de gorras de todo tipo para complementar cualquiera de tus looks de los próximos meses. ¡Que nada te haga sombra!