Gonzalo y su criticada actitud que ha hartado a Susana en 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' llega a su ocaso para dar paso a 'Supervivientes'. Si en la primera ronda de hogueras la actitud de Andrea con Ismael ha sorprendido a los espectadores, en la segunda también ha habido una buena dosis de drama.

Fani ha tenido que enfrentarse una realidad que no esperaba, Susana y Gonzalo han tomado caminos separados y José y Adelina han puesto un toque de felicidad para que Mónica Naranjo se recuperase de semejante dosis de vaivenes emocionales.

Fani, incapaz de empatizar con Christofer

Fani, irónicamente vestida de blanco pureza, ha sido la primera en llegar a su hoguera final. Christofer no la esperaba, ya que abandonó en entregas anteriores completamente destrozado.

La joven ha arrancado comentando lo contenta que está: "No quiero cambiar está felicidad por nada ni por nadie". Por si su novio no había recibido bastantes varapalos, que se han extendido hasta su entorno laboral, Fani ha aseverado que no le echa de menos.

Mónica Naranjo, en un intento de generar algo de empatía hacia él, le ha mostrado los peores momentos de su novio en 'La isla de las tentaciones'. Con una expresión entre el asombro y la más absoluta indiferencia, Estefanía ha visionado el calvario por el que Christofer ha pasado durante estas semanas.

"Tela, eh", ha espetado al terminar el vídeo. Ha comentado que le da muchísima pena, pero ha vuelto a justificarse: "Yo no podía irme con él teniendo la cabeza en otro sitio, era mentirle".

Rubén deja plantada a Fani en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

Cambiando de tercio, la presentadora ha enseñado los momentos de pasión de Rubén y Fani. Ella ha contemplado las escenas con el rubor de una quinceañera enamorada y ha mostrado su entusiasmo: "Me voy siendo yo misma, siendo feliz y con una relación en la que me siento súper bien".

Momentos después, Rubén ha aparecido entre las hogueras ataviado con un traje que parecía que acababa de robar a Fosky, el chófer de Isabel Pantoja. Lo que Fani no imaginaba es que su fogoso amante iba a darle la pata esa misma noche.

Si le ha sucedido esto con una persona que llevaba siete años, ¿por qué fuera no va a pasar conmigo? Rubén

El supuesto gigoló le ha lanzado una frase que ha hecho saltar su romance por los aires: "Si le ha sucedido esto con una persona que llevaba siete años, ¿por qué fuera no va a pasar conmigo?". Ha puntualizado que para él la confianza "es fundamental" y que con ella no iba a tenerla.

Ante semejante golpe de realidad, Fani se ha mantenido impasible. Sin emocionarse en exceso, le ha agradecido su compañía: "Muchas gracias por quitarme la venda de los ojos y haberme hecho sentir tan bien".

Como recién salida de una sesión de coaching, Estefanía ha culminado el encuentro con unas palabras repletas de positividad: "He descubierto una nueva Fani y no voy a dejar que nadie me quite esta felicidad".

Fani me representa cuando me salen mal todos mis ligues:https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/k6oGcAKYcP — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

La tristeza de Susana y la inmadurez de Gonzalo

Con un estrambótico look de señorito andaluz, Gonzalo Montoya ha llegado a su hoguera. En cuanto Susana ha llegado, los dos se han abrazado y ella ha empezado a llorar. Él le ha preguntado qué le pasaba y ella le ha repetido infinitas veces que se callase.

Ni confirmo ni desmiento que tengo los pelos de punta:https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/igjdT5rJsX — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

"Quiero que me explique por qué ha sido tan egoísta", ha dicho Susana a Mónica Naranjo para después proseguir con sus reproches a Gonzalo: "Si yo me comporto así, él en la segunda hoguera se habría ido y me habría dejado".

Montoya, haciendo gala de su inmadurez y su mentalidad cercana a sus congéneres de Atapuerca, ha sido incapaz de comprender el enfado de su chica. Ha tenido que llegar el momento de los vídeos para provocar una reacción en él.

No me arrepiento, son comentarios que hago en mi vida diaria Gonzalo

Las imágenes de la tablet mostraban las ridículas intervenciones de Gonzalo en la convivencia, en las que soltaba comentarios bastante fuera de lugar sobre el físico de sus compañeras y otras perlas similares. Al verse acorralado, ha decidido huir hacia delante: "No me arrepiento, son comentarios que hago en mi vida diaria".

Susana pone fin a su relación con Gonzalo

Tras una nueva tanda de vídeos, la situación ha ido de mal en peor. Montoya ha llegado a afirmar que está enfadado porque "Susana no se pone celosa" de su acercamiento a Katerina, la amiga especial de Neymar, y que eso podría significar que "ya no está enamorada".

Si no se pone celosa, igual no está enamorada Gonzalo

"¡Tú en qué mundo vives, Gonzalo!", le ha gritado Susana queno ha podido contener las lágrimas durante la mayor parte del encuentro. Él, viendo que se avecinaba tormenta, le ha dicho que no se imaginaba una vida sin ella.

Sin embargo, sus ruegos no han sido escuchados y Susana ha abandonado 'La isla de las tentaciones' sola después de explicar que no sabe si está enamorada de Gonzalo.

El exgranhermano se ha quedado completamente alucinado tras la ruptura que pone fin a años de relación plasmados en una vida juntos e, incluso, en varios negocios en común.

Gonzalo y Susana deciden separar sus caminos en 'La isla de las Tentaciones' ¿Te esperabas la decisión? https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/c9LmvbB25G — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

Los espectadores han celebrado la ruptura en redes sociales, apoyando a Susana en todo momento.

Mónica: Susana ¿crees que le debes pedir perdón a Gonzalo?Susana: No, me debo perdir perdón a mi misma por haber aguantado tanto #LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/FgHIJjt6Er — Ana (@ancgrr) February 11, 2020

Lo de Gonzalo es el claro ejemplo de que muchas veces, cuando te das cuenta de que no tratas a tu pareja como debes, quizás ya sea demasiado tarde#LaIslaDeLasTentaciones10 — IVÁN (@Ivanyanoviene) February 11, 2020

Gonzalo le ha repetido tantas veces a Susana que no sabe relacionarse con la gente, que ella se lo ha creído. Le ha dicho tanto que es asexual, que se lo ha creído. Le ha dicho que los celos son amor, y también se lo ha creído. #LaIslaDeLasTentaciones10 — Arpía (@_Arpia_) February 11, 2020

Gonzalo: si no te has puesto celosa será por que no me quieres...#LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/EueRtFDuDR — Shey Mont. (@mineavocado) February 11, 2020

Susana destapando a Fiama y Alex.Susana calando a Rubén.Susana haciendo autocrítica y dándose cuenta de que no está enamorada de Gonzalo.¿Dónde se mandan los mensajes esta vez para hacerla ganadora? #LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/bUt6d3c8Ep — Manuel Mercado (@Manu_92_) February 11, 2020

José y Adelina, amor en estado puro

La guinda de la noche la ha puesto José pidiendo matrimonio a Adelina mientras Mónica Naranjo les observaba sin poder contener su sonrisa.

¡Aquí acaba la experiencia de Jose y Adelina! GRACIAS por dar esta gran lección de amor, por vuestra entrega y por ser vosotros. GRACIAS, Jose y Adelina ❤️ https://t.co/qk4QGyMazD#LaIslaDeLasTentaciones10pic.twitter.com/iYesFHP3XJ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 12, 2020

Un final agridulce para un reality repleto de infidelidad, traición, celos y conductas que, gusten o no, forman parte del ser humano.

