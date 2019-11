Gonzalo Caballero deja por los suelos a Victoria Federica: "Corté con ella yo"

La relación sentimental de Victoria Federica de Marichalar y Borbón y Gonzalo Caballero hacía aguas desde que el torero fue ingresado en la UCI tras sufrir una grave cogida el pasado mes de octubre.

Mientras Gonzalo estuvo en el hospital se relacionó a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalarcon un joven Dj, con quien se la volvió a ver recientemente. Nadie sabía muy bien de qué iba la cosa, si seguía con el diestro o no.

Ahora el propio Gonzalo ha confirmado que ya no sale con la nieta del Rey emérito, y lo ha hecho en la revista '¡Hola!'.

Gonzalo Caballero cuenta que dejó él a Victoria Federica

El torero ha contado que fue él quien decidió romper con Vic: ""He estado saliendo con ella unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión".

Gonzalo ha asegurado además que le han hecho mucho daño "las mentiras de la prensa".

Aunque deja un poco mal a Victoria confesando que fue él quien cortó (un hombre de bien nunca revela esas cosas), no tiene ni una mala palabra para ella: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorara de ella".

Victoria y su nuevo amigo, Jorge Bárcenas

Esta nueva información acrecenta los rumores que apuntan a que Victoria estaría saliendo con Jorge Bárcenas.

Jorge Bárcenas tiene 21 años y es conocido entre los jóvenes madrileños como DJ Barce. El joven es un DJ residente del Teatro Barceló – la antigua discoteca Pachá- de Madrid, también pincha en otras salas como Panda o Blackhaus.

Barce ya ha compartido cabina con célebres referentes de la industria musical: desde artistas españoles como C. Tangana, Dj Nano o Sandro Ávila hasta DJs internacionales como Bad Bunny o Don Diablo. Su sueño es pinchar junto a su ídolo Hardwell y sacar sus propios temas, según declaró en 'Estrellados Magazine' hace casi un año.

Se conocieron en Marbella

Los dos jóvenes ya tenían contacto de antes y se habrían conocido en uno de los eventos musicales de verano que los jóvenes Marichalar, –tanto Vic como su hermano Froilán– no se pierden nunca, el festival Starlite que se celebra en Marbella. En este acto de la jet set es donde pinchó el supuesto nuevo novio de Victoria Federica.

“Se conocieron en Marbella, en Starlite este verano. Lo que está claro es que no está con Gonzalo Caballero, o está con él y mantiene una relación paralela con este tío”, ha indicado la fuente.

¿Nueva pareja a la vista?