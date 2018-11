Gloria Camila confiesa que tuvo depresión: “Bebía mucho y engordé 10 kilos”

La hija de José María Ortega Cano y de la desaparecida Rocío Jurado ha desvelado uno de los capítulos más delicados y desconocidos que vivió hace cinco años. “Fueron muchos los golpes que me vinieron con 18 años”, señaló en su canal de Mtmad.

En esta época se le juntó el ingreso en prisión de su padre tras ser condenado por homicidio imprudente y las adicciones y problemas con la justicia de su hermano José Fernando, que estaba en prisión preventiva por agresión y robo.

Gloria Camila asegura que fue a ‘Supervivientes’ para quitarse los diez kilos que la atormentaban

Gloria Camila ha utilizado su canal de Mtmad para relatar el infierno que sufrió que le llevó a tener una fuerte depresión. “Yo pasé una época muy mala de mi vida, todo lo que yo sufría lo sufría mi cuerpo, fueron muchos golpes que me vinieron con 18 años. Entonces comía, tenía mucha ansiedad y depresión. Esa ansiedad que tenía hacía que comiese a todas horas. También bebía mucho alcohol, no era consciente del daño que le estaba haciendo a mi cuerpo. En solo unos meses engordé 10 kilos de golpe”.

La joven, de 23 años, continuó relatando: “Probé mil dietas, pero era una depresión lo que tenía. Fui al psicólogo, he llorado, he pataleado. Y esa es la razón por la que fui a ‘Supervivientes’ porque me quería quitar esos kilos de más, despejarme y quitarme todo lo malo que tenía. Perdí 10 kilos y me fue genial. Y luego perdí más”.