Gloria Camila estalla contra Kiko Jiménez en 'Supervivientes': "Eres un sinvergüenza y un aprovechado"

Gloria Camila está muy enfadada con Kiko Jiménez. Así lo ha demostrado durante una de sus intervenciones en la gala 9 'Supervivientes' en la que ha disparado a quemarropa contra su ex, ahora novio de Sofía Suescun.

La hija de Ortega Cano también ha dedicado parte de sus discurso a la madre de Jiménez, que ha aprovechado el confinamiento para aparecer en 'Sálvame' y hablar largo y tendido sobre Rocío Flores.

La razón del enfado de Gloria Camila

Aparte de todos los conflictos que han tenido previamente por sus vaivenes sentimentales, Gloria Camila ha llegado al plató de 'Supervivientes' de muy mal humor. Aunque no se ha encontrado con su archienemiga Sofía Suescun, no ha digerido bien las palabras de Carmen, la madre de su ex Kiko Jiménez.

La exsuegra de Gloria ha comentado que Rocío Flores "puso verde" a su hijo Kiko y ha relatado algunas anécdotas del día de la boda de Ortega Cano y Ana María Aldón para intentar dejar en mal lugar a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco: "Rocío Flores me puso la cabeza como un bombo hablando de mi hijo y diciéndome cosas de él que ni le iban ni le venían".

Gloria Camila y sus duras palabras hacia Kiko Jiménez

Harta de los ataques de su ex y su familia, y alentada por Jorge Javier Vázquez, Gloria Camila ha sacado la metralleta en el plató de 'Supervivientes'.

La joven ha comenzado dedicando una serie de calificativos a Kiko: "Eres un sinvergüenza, un aprovechado, un mentiroso y un desagradecido". Tampoco se ha cortado contra la madre de su ex: "Ya que dedicas ese tiempo a llamar a un plató para defender lo indefendible, a ver si lo dedicas a educar a tu hijo y darle ese respeto que no tiene".

El aplastante mensaje de Gloria Camila a Kiko Jiménez: "Eres un sinvergüenza, un aprovechado, un mentiroso y un desagradecido. En vez de hablar de mi familia, hablad más de la vuestra, que seguro que tenéis mucho que hablar".#SVGala9pic.twitter.com/7kA9aABno0 — El Lapidario TV (@LapidarioTV) April 16, 2020

Un mal momento para la familia de Gloria Camila

Este furibundo ataque de Gloria Camila está también alimentado por otros motivos. La participación de Ana María Aldón en 'Supervivientes' ha provocado que 'Sálvame' haya vuelto a airear los conflictos de la familia de Ortega Cano, aunque el diestro se ha empeñado en negarlo todo.

Los comentarios sexuales de Ana María sobre los genitales de su marido, su cuestionada actitud con Rocío Flores y su mala relación con las hermanas del torero han provocado un clima de crispación en la familia.

Una tormenta muy desagradable para algunos de sus miembros pero que está resultando muy rentable para otros y también para Kiko y otros personajes televisivos que han decidido, como afirma Gloria Camila, "subirse al carro".